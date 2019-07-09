Проворовавшаяся каз-вице-министресса образования Суханбердиева сурово осуждена... штрафом 2500 МРП

19:39 10.07.2019

Вице-министр образования и науки Эльмира Суханбердиева в качестве наказания получила денежный штраф, сообщает корреспондент Tengrinews.kz из зала суда.10 июля судья Есильского районного суда № 2 Нур-Султана Бахытжан Есенов огласил решение по делу.



Эльмиру Суханбердиеву признали виновной и назначили ей наказание в виде штрафа в размере 2500 МРП с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе. Суд также постановил внести представление о лишении медали Ерен еңбегі үшін ("За трудовое отличие").Экс-директору столичной школы Елене Шеверняевой назначен штраф в размере более одного миллиона тенге. Она также лишена права занимать должности на госслужбе."С учетом времени содержания под стражей (с 3 июня по 10 июля), один день содержания под стражей засчитывается за 4 МРП, окончательно назначить Суханбердиевой наказание в виде штрафа в размере 2500 МРП, что составляет 5 миллионов 948 тысяч 900 тенге, с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе", - постановил судья.Суханбердиеву освободили из под стражи. После оглашения решения суда она заняла место в зале возле своего адвоката.Эльмира Суханбердиева (справа) и ее адвокат Айгуль Амренова. Фото Tengrinews.kzВице-министр образования и науки Эльмира Суханбердиева обвинялась в злоупотреблении должностными полномочиями и незаконном участии в предпринимательской деятельности (часть 3 статьи 361, часть 3 статьи 364 УК РК. - Прим. автора). Вместе с ней по делу проходила бывший директор столичной школы-гимназии № 3 Елена Шеверняева. Она обвинялась по статье - незаконное участие в предпринимательской деятельности (часть 1 статьи 364 УК РК).Как вице-министр Суханбердиева принуждала подчиненных дарить iPhone и планшеты детям В суде стало известно, что подсудимые ранее были знакомы и являлись подругами.Пока шло досудебное расследование, Эльмира Суханбердиева находилась под стражей. В суд ее доставляли из следственного изолятора под конвоем. Шеверняеву под стражу не брали.Фото: Tengrinews.kzРанее уголовное дело в отношении вице-министра образования и науки и экс-директора школы поступило в суд в ускоренном порядке. Подозреваемые пошли на сделку с прокурорами: они заключили процессуальное соглашение о признании вины.Ранее государственный обвинитель сообщил суду, что подсудимые полностью признали свою вину и не оспаривали объем предъявленного обвинения. Прокурор запросил у суда назначить в качестве наказания для подсудимых штраф. Суханбердиевой - в размере 2500 МРП, это 6 миллионов 312 тысяч 500 тенге. Для Шеверняевой - 500 МРП, это 1 миллион 262 тысячи 500 тенге.