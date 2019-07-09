Из личных кубышек. Каз-буржуины Т.Кулибаев и К.Боранбаев выделяют 1 миллиард тенге на восстановление Арыси

19:47 10.07.2019

Тимур Кулибаев и Кайрат Боранбаев выделяют 1 миллиард тенге на восстановление Арыси.На деньги бизнесменов будут восстановлены наиболее социально значимые объекты – школа и детский сад. С первых же дней трагедии "Атамекен" обратился к бизнесменам страны с призывом оказать финансовую поддержку пострадавшим в результате ЧП в городе Арысь. На призыв сразу откликнулись члены региональных советов Палаты предпринимателей, а также просто неравнодушные граждане. Бизнесмены перечисляли деньги, направляли гуманитарную помощь – продукты питания, одежду, медицинские изделия. Для детей Арыси распахнули двери лучшие детские лагеря отдыха по всей стране.



Предприниматели Тимур Кулибаев и Кайрат Боранбаев приехали в Арысь сразу после открытия города. Вместе с акимом Туркестанской области Умирзаком Шукеевым они ознакомились с масштабами нанесенного ущерба, после чего приняли решение восстановить наиболее социально значимые объекты – школу и детский сад. На эти цели Тимур Кулибаев и Кайрат Боранбаев выделяют 1 миллиард тенге.Напомним, что региональная палата "Атамекен" также организовала работу по поддержке пострадавших бизнесменов Арыси. Создана рабочая группа из числа сотрудников палаты, которые ежедневно объезжают город и оказывают юридическую помощь предпринимателям. Всего же на сегодняшний день в восстановлении нуждаются ориентировочно более 400 бизнес-объектов Арыси. Для решения данного вопроса "Атамекеном" запущен специальный проект "Бизнес помогает бизнесу", в рамках которого 12 крупнейших компаний Казахстана окажут финансовую помощь пострадавшим предпринимателям.