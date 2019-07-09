ГрузОбоссум. Гендиректор "Рустави 2" пообещал мочиться в экспортируемые в Россию грузинские напитки

19:52 10.07.2019

Николоз Гварамия намерен отомстить "непатриотичным" производителям



Генеральный директор грузинского оппозиционного телеканала "Рустави 2" Николоз Гварамия в прямом эфире выразил готовность мочиться в вино и боржоми ради мести производителям, вывозящим продукцию в Россию.



Как сообщает газета ВЗГЛЯД, Гварамия устроил в студии настоящую истерику с обилием нецензурных выражений. "Теперь мы должны сказать, что Путин хороший, чтобы кто-то боржоми, вино и набеглави ввозил в Россию? Да я мочился во все это!" - кричал он в студии телеканала под попытки соведущего его успокоить.

Гварамия призвал производителей обратиться к украинскому рынку и "перестать насиловать" (использовано нецензурное выражение - прим.ред.) свой народ. По его словам, телеканалу запретили свободно выражать мысли, "чтобы ваш боржом свободно продавался в России".



Комментируя высказывания Гварамии, пользователи в соцсетях телеканала напомнили гендиректору о его "огромной зарплате", в то время как люди, занятые в производстве вина и минералки, получают "в 20 раз меньше". При этом комментаторы подчеркивают, что поставки в Россию не являются предательством - так же, как и работа в России 800 тысяч грузин, которые присылают заработанные деньги на родину, помогая родным и близким. Зато гендиректор телеканала вовсе не может считаться барометром патриотизма, считают пользователи.

Напомним, 7 июля на телеканале "Рустави 2" ведущий Георгий Габуния разразился в эфире нецензурной руганью в адрес президента РФ. Власти Грузии обвинили его в провокации, а жители Тбилиси провели акцию протеста у здания телеканала, после чего "Рустави 2" прервал вещание на несколько часов.



Позже Госдума выступила с заявлением о принятии санкций против Грузии. Однако Владимир Путин высказался против этого, его решение поддержали многие жители Грузии.