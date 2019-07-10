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Внук верховного аятоллы Ирана уличен в связях с США, - И.Субботин
23:45 10.07.2019

Вашингтон и Тегеран могли провести на тайные переговоры

США хотят сделать патрулирование у берегов Ирана обязательным для союзников.
Двух непримиримых противников – США и Иран – подозревают в активизации дипломатических каналов связи на фоне беспрецедентного военно-политического кризиса в Персидском заливе. Израильская пресса сообщила о секретной встрече представителей двух стран на территории сопредельного с Исламской Республикой Ирака. По данным израильтян, в переговорах якобы принимал участие внук иранского верховного лидера Рухоллы Хаменеи – Хасан. США отрицают, что подобные контакты имели место.

Информацию о закулисных встречах между американцами и иранцами распространил израильский телеканал i24News. По его данным, консультации между враждующими сторонами были проведены на территории Ирака. В частности, местом встречи стал один из отелей Эрбиля. Сообщается, что делегацию от Ирана возглавил Хасан Хаменеи. Помимо него в числе переговорщиков от Исламской Республики были некоторые члены влиятельнейшей в Иране военно-политической организации Корпус стражей исламской революции (КСИР), которая отвечает в том числе за проведение военных операций за рубежом. К ним, как уточняется, присоединился Ирак Масджеди, специальный посланник Ирана в Ираке. Присутствие на переговорах членов КСИР журналисты i24News интерпретировали как признак "мягкого переворота" в высших эшелонах иранской власти и серьезного раскола внутри самого корпуса.

Специальный представитель США по Ирану Брайан Хук в интервью базирующемуся на территории Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) телеканалу Al-Arabiya заявил, что сообщения о тайных переговорах Ирана и США – выдумка. Исламская Республика отвергала дипломатический способ урегулирования конфликта многократно, сказал американский представитель. "Сейчас нет никаких переговоров через обратные каналы связи между США и Ираном", – подчеркнул Хук. По его словам, иранское руководство должно изменить свое поведение, чтобы остановить санкции США, действующие экстерриториально. "Не существует приемлемого уровня летальной поддержки (иранским. – "НГ") посредникам, нет приемлемого уровня для каждодневных угроз в адрес соседей", – пояснил американский дипломат. Он отметил, что позиция Вашингтона в ряде случаев расходится с позицией ЕС, но никто не поддерживает политику Тегерана.
Сейчас Америка ищет способ нейтрализовать потенциальные угрозы, исходящие, по ее мнению, от Ирана. Так, в Пентагоне всерьез обдумывают идею создания международной коалиции, которая занялась бы обеспечением свободы судоходства в Ормузском и Баб-эль-Мандебском проливах. "Мы сейчас взаимодействуем с рядом стран (возможно, речь об аравийских монархиях. – "НГ"), чтобы понять, можем ли мы собрать коалицию, которая обеспечивала бы свободу судоходства в Ормузском и Баб-эль-Мандебском проливах, – заявил глава Комитета начальников штабов ВС США генерал Джозеф Данфорд. – Я полагаю, что, вероятно, в течение следующих нескольких недель мы определим, какие страны имеют политическую волю, чтобы поддержать эту инициативу".
В экспертной среде тем временем полагают, что данные о секретном переговорном канале нельзя оценивать однозначно: они слишком противоречивы. "Информация (о переговорах в Ираке. – "НГ") может быть инсайдом, но может быть и вбросом ради зондажа, – заявил в разговоре с "НГ" эксперт Российского совета по международным делам Антон Мардасов. – С одной стороны, есть вопросы к месту встречи: у Ирана с Эрбилем стабильные отношения, но проще было организовать встречу в Сулеймании. С другой стороны, там нет военных объектов и объектов спецслужб США, какие есть в зоне аэропорта Эрбиля".
Аналитик обращает внимание на то, что гипотетически переговоры между Вашингтоном и Тегераном возможны по довольно широкому кругу вопросов. "Диалог между оппонентами на разных уровнях ведется постоянно, включая, например, контакты саудовцев с иранцами, – отметил Мардасов. – Но наиболее актуальны (переговоры. – "НГ") по ситуации в Ираке – ключевой стране с точки зрения обеспечения интересов США в регионе, где Иран имеет довольно большое влияние как на уровне политической элиты, так и в теневой сфере, например, контрабанды. США не скрывают озабоченности по поводу поведения ряда фракций из состава "Хашд аш-Шааби" (шиитского ополчения. – "НГ") как в Ираке, так и в Сирии. За последнее время они не раз обстреливали позиции американцев. Кроме того, они, по всей видимости, контролируют ряд районов Ирака, куда Иран перебрасывал ракеты. В общем, возможно как обсуждение локальной проблематики, которая – так или иначе – связана с общим противостоянием в регионе, так и вопросов, связанных с ядерным досье, хотя публично иранские консерваторы – последние, кто будет приветствовать инициативу по новому соглашению".

Игорь Субботин

10.07.2019

Источник - ng.ru
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