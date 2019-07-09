Главарем Радио Свобода назначен агент Джейми Флай

23:52 10.07.2019

Назначен новый президент "Радио Свободная Европа / Радио Свобода"



Джейми Флай, новый президент "Радио Свободная Европа / Радио Свобода".



Джейми Флай станет новым президентом медиакорпорации "Радио Свободная Европа / Радио Свобода". Такое решение принял совет директоров медиакорпорации. Его назначение вступит в силу 1 августа.

- Миссия РСЕ/РС поставлять объективные новости аудитории, которая нуждается в основанных на фактах информации и анализе, важна, как никогда. Глубокие знания Джейми в области геополитики, страсть к теме прав человека и широкая сеть контактов в Вашингтоне и по всему миру делает его идеальным кандидатом на пост лидера сети для поставки контента высочайшего качества на всех платформах пользователям в Восточной Европе, Евразии, Центральной Азии, Афганистане, Пакистане и Иране, - заявил в связи с этим назначением председатель совета директоров Агентства США по глобальным медиа (USAGM) и РСЕ/РС Кен Вайнштайн.

Джейми Флай - видный деятель в области внешней политики и опытный менеджер. В настоящее время является старшим исследователем Германского фонда Маршалла США. Он также является директором программ в Азии и программы "Будущее в геополитике" и содиректором трансатлантической организации "Альянс за обеспечение демократии". Ранее Флай занимал высокопоставленные позиции в конгрессе США, совете национальной безопасности и министерстве обороны.



- Я горд этой честью. Сотрудники РСЕ/РС находятся в авангарде независимых новостей и информации для тех, кто больше всего в них нуждается. Я с нетерпением жду возможности стать их представителем и сторонником в этой жизненно важной миссии, - сказал в свою очередь Флай.



Согласно решению совета директоров корпорации, с 1 августа вице-президент Дейзи Синделар, исполнявшая обязанности президента с декабря 2018 года, займет пост главного редактора РСЕ/РС. Она сменит Ненада Пейича. Синделар с 2001 года занимала разные управленческие позиции в компании, в частности являлась региональным директором и директором "Настоящего Времени", круглосуточной телевизионной и цифровой сети и совместного проекта РСЕ/РС и "Голоса Америки". Синделар владеет русским языком. Прежде чем присоединиться к команде РСЕ/РС, она работала корреспондентом и редактором в России.

Глава USAGM Джон Лэнсинг поблагодарил Синделар и Пейича за их видение и работу в последние месяцы. Он заявил: "Я уверен, что Джейми и Дейзи уверенно поведут РСЕ/РС к новой главе инноваций и влияния".



Пейич занимал пост главного редактора корпорации с декабря 2013 года. С 1 октября по 6 декабря 2018 года исполнял обязанности президента, с марта 2014-го по июнь 2016 года являлся временным управляющим РСЕ/РС. Он начал работать в компании в 1993 году в Балканской службе. До этого работал на телевидении в Сараеве, в частности возглавлял отдел новостей, был корреспондентом в Белграде и директором программ.



РСЕ/РС, чей основной офис находится в столице Чешской Республики Праге, поставляет новостной контент на 26 языках в 22 странах мира, где ограничена свобода слова или где не до конца развиты свободные СМИ, в том числе на территории Казахстана как Радио Азаттык. Аудитория корпорации насчитывает 34 миллиона человек. РСЕ/РС - независимая в своей редакторской политике медиакорпорация, финансируемая на грант конгресса США через USAGM.