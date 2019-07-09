Германия закрыла душанбинский филиал DAAD - центра научных обменов. За отсутствием в Тадже наук?

00:00 11.07.2019

Германия закрыла информационный центр DAAD в Душанбе



Немецкая служба академических обменов (Deutscher Akademischer Austauschdienst - DAAD), которая занимается обменом научных работников и студентов, закрыла свой информационный центр в городе Душанбе.

Кордула Лукассен, пресс-секретарь DAAD 10 июля в письменном ответе Радио Озоди сообщила, что решение о закрытии информационного центра Немецкой службы академических обменов в Душанбе было принято после изучения деятельности всех центров службы в 57 странах мира.



"Анализ показал, что другие наши центры, в том числе в Центральной Азии, имеют более высокий статус, чем информационный центр в Таджикистане. В связи с этим министерство иностранных дел ФРГ после консультаций с министерством образования и научных исследований страны решило с 30 июня закрыть информационный центр DAAD в городе Душанбе", говорится в ответе Кордулы Лукассен.



DAAD - крупнейшее всегерманское объединение на правах общественной организации по поддержке международных академических обменов. Информационный центр DAAD был открыт в таджикской столице в 2004 году. Сообщается, что за 15 лет более 700 студентов и ученых из Таджикистана бесплатно обучались или проходили стажировку в вузах Германии.