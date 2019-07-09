 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Четверг, 11.07.2019
09:15  Принцесса и сантехник встретились в суде. Дочь саудовского короля обвиняют в краже телефона и избиении рабочего
08:15  США планируют взять под контроль свой интернет, - Элен Гудман, Карен Корнблу
08:03  Байки все это... Аким Шымкента Абдрахимов отрицает наличие проблемы воровства невест
07:52  Хаос в Ливии и конфликт США с Ираном грозят Европе второй волной беженцев, - Д.Седов
07:41  Вина узб-историка А.Кубатина (специалист по древним тюркам) в шпионаже - "полностью не доказана"
07:30  Никто не ждал: Сирия опровергла связи с задержанным Британией танкером, - Э.Байназаров
07:05  Рос-премьер Медведев готов подписать "абсурдно-дурацкое" соглашение с Украиной о транзите газа

07:02  Японский космический зонд "Хаябуса-2" сел на астероид Рюгу
06:56  Швейцары халявы не дали(. Президент Жээнбеков летит из Женевы в Москву
06:53  Министр обороны Казахстана о версиях взрывов в Арыси: не исключается поджог и диверсия
06:50  Афганистан принял "дорожную карту" мирного урегулирования
06:43  ВерхУзбсуд отказал в реабилитации политзеку С.Куканову, отсидевшему в каримовской тюрьме более 23 лет
00:04  Сотрудничество с КНР сулит миру немалые выгоды, - Джонгмин Сеонг
00:03  Foreign Policy: Багдад оказался между молотом и наковальней
00:00  Германия закрыла душанбинский филиал DAAD - центра научных обменов. За отсутствием в Тадже наук?
Среда, 10.07.2019
23:52  Главарем Радио Свобода назначен агент Джейми Флай
23:45  Внук верховного аятоллы Ирана уличен в связях с США, - И.Субботин
19:52  ГрузОбоссум. Гендиректор "Рустави 2" пообещал мочиться в экспортируемые в Россию грузинские напитки
19:47  Из личных кубышек. Каз-буржуины Т.Кулибаев и К.Боранбаев выделяют 1 миллиард тенге на восстановление Арыси
19:39  Проворовавшаяся каз-вице-министресса образования Суханбердиева сурово осуждена... штрафом 2500 МРП
17:01  Крапленый Туск. Либералов одолели демоны, - Л.Шевцов
16:58  Крупнейшая в мире ГЭС взволновала весь Китай. "Три ущелья" треснула?!
16:56  Детский труд в Киргизии. Как подростки помогают кормить свои семьи, - А.Бенгард
16:53  Европа отказывается от доллара, - Ф.Джиралди
16:40  У фрау Меркель опять трясучка. Пора в клинику
15:37  Умер амер-миллиардер Росс Перо - несостоявшийся Дональд Трамп
14:52  Неполучившие визу кыргызы терроризируют угрозами работников германского посольства в Бишкеке
13:50  Узбеки обвиняют таджиков в фито-терроре. Рассыпают на полях червячков...
13:17  Горькая мамалыга Йоханниса. Президентские выборы в Румынии
13:15  Не нефть, а да: Турция признала, что отказалась от иранского сырья , - Э.Байназаров
13:11  Если бы не Путин, то Россию бы растащили и разграбили олигархи, - Ярослав Башта
13:02  Вяч.Бутусов ("Наутилус"): "Мы определились с названием коллектива и альбома"
09:10  Добром не кончится... Кой-ташское ополчение Атамбаева точит ножи для похода на Бишкек, - Азия ньюс
08:01  Москва и Пекин поставили на "Талибан". Блуждающий джихад, - А.Храмчихин
07:11  Бакалавр-макалавр. В Узбе полный бардак с приемом документов абитуриентов в вузы
07:09  Казахстан в шведском районном суде проиграл очередной иск по "делу Стати"
06:58  Скончалась обвиненная в коррупции глава комитета фармации Казминздрава Лариса Пак
06:55  Казахстан Токаевский. Возможные контуры политической реформы, - Д.Ашимбаев
06:43  Почему и как сходят с ума западные элиты? - В.Павленко
06:39  Таджичка-фармацевт М.Давлатмамадова изобрела супер-мазь от аллергии.
06:32  Китай теряет очки в схватке с Вашингтоном. Тайвань вооружается, а Гонконг делает уступки манифестантам, - "НГ"
06:31  Экс-кыр-президента Атамбаева продолжают ждать в МВД, - В.Панфилова
06:27  Абу-Даби может стать мишенью Ирана/ ОАЭ выводят войска из йеменского конфликта, - И.Субботин
06:22  Дефолт США: цыплят по осени считают..., - Олег Щукин
06:15  Грядущий системный кризис и конец капитализма, - Е.Ларина
01:19  Суд арестовал €122 млн на счетах экс-рос-министра Абызова
00:55  Внук Елбасы увлекся кошечками
00:14  В Гонконге оживляют протесты, - М.Коростиков
00:12  Что произойдет, если валютную войну против остального мира начнут США, - В.Катасонов
00:10  Главная формула XXI века: Россия - либо сверхдержава, либо ее нет, - Р.Хубиев
Вторник, 09.07.2019
21:42  В Узбекистане построят деловой и жилой центр "Bukhara City"
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Узбекистан   | 
ВерхУзбсуд отказал в реабилитации политзеку С.Куканову, отсидевшему в каримовской тюрьме более 23 лет
06:43 11.07.2019

10 июля судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда Узбекистана не удовлетворила иск о реабилитации Самандара Куканова – единственного политзаключенного, который отбыл самый долгий срок в истории независимого Узбекистана.
Судебная коллегия Верховного суда Узбекистана, пересмотрев уголовное дело Самандара Куканова, оставила без изменений приговор предыдущей инстанции.
"С уходом Каримова режим не изменился. Вместо того, чтобы оправдать меня, они оставили в силе старый приговор, а потом еще заявили: "Если ты недоволен, то подавай жалобу в порядке надзора". До сегодняшнего дня я подал шесть жалоб в порядке надзора и кассации. Последняя жалоба была седьмой по счету. Я никогда не был преступником, уголовное дело против меня было сфабриковано каримовским правительством. Я сказал об этом судебной коллегии Верховного суда. Члены судебной коллегии выслушали мои слова, но оставили в силе первый приговор. Я не могу понять, что за игру они затеяли", – говорит Самандар Куканов.

В постановлении судебной коллегии Верховного суда говорится, что "иск Куканова не был удовлетворен по причине того, что все эпизоды уголовного дела нашли свое подтверждение, а также были подкреплены вещественными доказательствами и показаниями свидетелей".
Однако Самандар Куканов говорит, что не намерен сдаваться и продолжит борьбу за свою реабилитацию.
Бывший депутат Верховного совета УзССР и крупный нефтяник Самандар Куканов был арестован 2 июля 1993 года. Суд признал его виновным в антиконституционной деятельности и растрате госимущества. Соратники и семья Куканова утверждали, что он был заключен в тюрьму по личному приказу первого президента страны Ислама Каримова.

Его приговорили к 20 годам лишения свободы. Срок продлевали дважды. Самандар Куканов вышел на свободу 24 ноября 2016 года.

Источник - centralasian.org
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1562816580
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Аскар Мамин провел заседание Координационного совета по вопросам привлечения инвестиций
- Кадровые перестановки
- Правительство РК и ТНК Valmont Industries подписали документ о реализации инвестиционного проекта в АПК
- Ж.Асанов в ходе расширенного совещания судей республики ответил на ряд неудобных вопросов к судам
- Вице-премьер РК Гульшара Абдыкаликова посетила республиканский образовательный молодежный лагерь "Зерен-2019"
- О заседании Антитеррористического центра Республики Казахстан
- Международные инициативы Казахстана представлены на Совещании министров иностранных дел ОБСЕ
- Я не собираюсь уходить от ответственности – министр обороны о ЧП в Арыси
- С начала года введено 10 индустриальных проектов с созданием свыше 300 постоянных рабочих мест - А. Ержанов
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  