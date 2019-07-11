Афганистан принял "дорожную карту" мирного урегулирования

06:50 11.07.2019

Foreign Policy: Афганистан принял "дорожную карту" мирного урегулирования



Представители талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и официальные лица Афганистана выпустили совместное заявление.



В минувшие выходные представители движения "Талибан" (организация, деятельность которой запрещена в РФ) встретились с афганскими официальными лицами в Дохе, Катар, для проведения официальных переговоров. В ходе обсуждения участники переговоров согласились с необходимостью "инклюзивным переговоров", текст их совместного заявления приведен ниже, говорится в редакционной статье издания The Foreign Policy.



Мы, участники конференции, высоко ценим усилия Катара и правительства Германии по организации внутриафганской мирной конференции, состоявшейся 7 и 8 июля 2019 года в Дохе, Катар, и выражаем нашу глубокую признательность.



Мы выражаем нашу самую искреннюю признательность ООН, особенно странам региона и странам, которые содействовали переговорам в интересах Соединенных Штатов и проведению внутриафганской мирной конференции, и предприняли необходимые шаги в направлении урегулирования конфликта. Мы надеемся на то, что эти стороны продолжат оказывать поддержку таким образом, чтобы она принесла пользу нашей стране и народу и привела к реальному и желаемому миру.

С нашей точки зрения, диалог поможет нам достичь понимания относительно нашего настоящего и будущего, преодолевать барьеры и препятствия, а также понять друг друга. Поэтому все участники настаивают и подчеркивают необходимость продолжения диалога.

Мы, участники конференции в Дохе, настоящим согласовываем следующие пункты, которые должны поспособствовать достижению устойчивого мира.

Все участники полностью согласны с тем, что достижение устойчивого, прочного и достойного мира, в котором нуждается афганский народ, возможно только на основе инклюзивных переговоров.

Афганистан является единой исламской страной и домом для различных этнических групп. Все афганцы привержены исламскому суверенитету, социальной и политической справедливости, национальному единству и территориальному суверенитету.



На протяжении всей истории, особенно в течение последних 40 лет, афганский народ защищал свою религию, страну и культуру и пошел на огромные жертвы ради своей независимости. Афганистану не нужна еще одна война, и внутриафганское соглашение между различными уровнями общества является жизненно важным и решающим для страны. Все международное сообщество, региональные и внутренние афганские элементы должны соответствующим образом уважать наши ценности.



Поскольку наша страна ежедневно страдает из-за продолжающейся затяжной войны, необходимо предпринять следующие шаги, с тем, чтобы провести эффективные внутриафганские переговоры:

Конфликтующие стороны должны избегать угроз, мести и провокативных слов, они должны использовать мягкие термины и слова во время своих официальных встреч и не должны разжигать конфликт и месть.

Участники мирной конференции решительно поддерживают нынешние мирные переговоры в Дохе и считают, что эффективный и позитивный исход переговоров окажется плодотворным для Афганистана.

Следующие шаги должны быть предприняты для создания атмосферы доверия к миру, а также для того, чтобы обезопасить нашу страну от войны и уменьшить насилие и разруху. По мнению участвующих сторон, могут быть предприняты следующие меры:

Безусловное освобождение престарелых, инвалидов и больных заключенных;

Обеспечение безопасности государственных учреждений, таких как школы, религиозные медресе, больницы, рынки, плотины и других объектов;

Проявление уважения к учебным заведениям, таким как школы, университеты и другие учебные заведения;

Принятие обязательств по защите достоинства людей, их жизни и имущества. Также необходимо свести к нулю жертвы среди гражданского населения;

Обеспечение прав женщин в политической, социальной, экономической, образовательной и культурной сферах в соответствии с исламскими ценностями.



Участники конференции в Дохе согласовали мирную "дорожную карту" на следующих условиях:

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Институционализация исламской системы в стране для достижения всеобъемлющего мира;

Начало мирного процесса одновременно с выполнением всех условий в установленной форме;

Мониторинг и наблюдение за выполнением мирного соглашения;

Реформа основополагающих институтов и других национальных образований;

Перераспределение мигрантов и возвращение внутренне перемещенных лиц;

Поддержка и помощь со стороны стран-доноров после заключения мирного соглашения на основе нового сотрудничества и отношений;

Обеспечение нулевого вмешательства соседних и региональных стран в Афганистан.



Мы признаем и одобряем недавнюю резолюцию, принятую на внутриафганской конференции, состоявшейся 2 февраля. Мы призываем Организацию исламского сотрудничества, Совет Безопасности ООН, Европейский союз и наши соседние страны поддержать мирные конференции, проведенные в Москве и Дохе.



11 июля 2019

Александр Белов