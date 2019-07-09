Министр обороны Казахстана о версиях взрывов в Арыси: не исключается поджог и диверсия

06:53 11.07.2019

Следственные органы отрабатывают ряд возможных версий причин взрывов боеприпасов в военном хранилище в Арыси, в том числе халатность, нарушение правил пожарной безопасности, а также умышленный поджог или диверсию, заявил министр обороны Казахстана Нурлан Ермекбаев на брифинге в столице 10 июля.

"Правоохранительные органы проводят расследование, отрабатывают все возможные версии: человеческий фактор, нарушение правил противопожарной безопасности, халатность, технические причины, например, короткое замыкание электропроводки, химическая реакция заряда. Не исключается возможность умышленного поджога или диверсии", - сказал Ермекбаев.

Также Ермекбаев добавил, что работы по ликвидации последствий пожара продолжатся как минимум месяц на фоне того, что в некоторых хранилищах из-за жаркой погоды продолжается тление.



Боеприпасы сдетонировали утром 24 июня, как заявляли власти, при пожаре в хранилище. Погибли двое военных и местный житель. За медицинской помощью обратилось более 400 человек, десятки были госпитализированы.

Восстановление города, где повреждены 85 процентов домов, по подсчетам властей, обойдется в десятки миллиардов тенге.