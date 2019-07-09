Швейцары халявы не дали(. Президент Жээнбеков летит из Женевы в Москву

06:56 11.07.2019

Сооронбай Жээнбеков и Владимир Путин сегодня встретятся в Москве



Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков с кратким рабочим визитом посетит Российскую Федерацию и проведет встречу с ее лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

"11 июля состоится встреча Владимира Путина с главой КР Сооронбаем Жээнбековым, который будет находиться в Москве с кратким рабочим визитом", - говорится в сообщении.

О повестке встречи не сообщается.

В Москву президент Кыргызстана прибудет из Швейцарии, где он находился с визитом.