Рос-премьер Медведев готов подписать "абсурдно-дурацкое" соглашение с Украиной о транзите газа

07:05 11.07.2019

Газопровод дружбы: Россия готова к консорциуму с Украиной

Соглашение о прямых поставках голубого топлива Киеву может быть подписано уже в августе



После парламентских выборов и формирования нового правительства Украины Москва готова обсудить вопрос создания консорциума по управлению газотранспортной системой соседней страны. Об этом премьер-министр Дмитрий Медведев заявил во время переговоров с руководством украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь". Вопрос возобновления прямых поставок российского газа существенно продвинулся: Киев готов к подписанию соответствующего контракта уже в августе, заявил один из лидеров "Оппозиционной платформы" Юрий Бойко.



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Председатель "Единой России" приветствовал намерение украинской стороны восстановить диалог между партиями двух стран и предложил для его укрепления подготовить соответсвующий меморандум.

- Говорить мы готовы на любые темы - с учетом того, что, действительно, в последнее время был дефицит общения, - подчеркнул премьер-министр.

В ответ председатель политсовета "Оппозиционной платформы" Виктор Медведчук процитировал слова российского президента о том, что сближение России с Украиной неизбежно.



- Я лично, как и мои однопартийцы, согласен, что такое сближение обязательно должно произойти, - заявил он. - И для того, чтобы оно произошло, наша партия [...> исходит из того, что мир должен прийти на Украину.

Отдельное внимание на встрече было уделено вопросу поставок российского газа. Ранее "Газпром" уже заявлял о готовности компании к переговорам с Киевом. Россия не исключает сохранения транзита газа через территорию соседней страны на основании продления действующего контракта, а также участия в газотранспортном консорциуме. Но - при условии, что такие предложения поступят от украинской стороны. Срок действия нынешнего газового контракта истекает в конце 2019 года.



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- Абсурдная, дурацкая просто ситуация, когда потребители газа на территории вашего не очень богатого государства платят на 25% больше, чем могли бы платить, - подчеркнул глава российского кабмина и предложил варианты решения вопроса. - Один из них - может быть, самый простой - это сохранение действия тех контрактов, которые существуют, на некоторое время для того, чтобы договориться более серьезно. Второй вариант, который мы никогда не отрицали, - это вариант консорциума, который был сверхполитизирован в определенный период, но сейчас, в силу понятных причин, я имею в виду и "Турецкий поток", и "Северный поток", естественно, эта политизация уже ушла в прошлое.



Возможность вернуться к этой проблеме появится после выборов в Верховную раду, подытожил Дмитрий Медведев.

Процесс заключения прямого контракта на поставки газа между странами существенно продвинулся вперед, и украинская сторона готова подписать его уже в августе, заявил сопредседатель украинской партии Юрий Бойко.

Наиболее реалистичным сейчас выглядит вариант продления действующих контрактов, однако предложение российского премьера о создании консорциума более логично, считает замглавы Института национальной энергетики Александр Фролов. В этом случае компании России, Украины и Евросоюза будут вместе осуществлять обслуживание газотранспортную систему Украины, включая ее ремонт, пояснил эксперт.



Пока отсутствует понимание конфигурации власти на Украине, в том числе наличия в стране дееспособного правительства, готового к переговорам, что-то конкретное обсуждать сложно, сказал "Известиям" замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач.



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- Скорее, глава нашего правительства дал понять, что Россия готова конструктивно и дружелюбно вести переговоры, несмотря на тяжелый груз произошедших кризисных событий, - отметил эксперт.

Встреча Дмитрия Медведева с Виктором Медведчуком и лидерами "Оппозиционной платформы" - сигнал руководству Украины, считает гендиректор Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов.



- Прямые поставки российского газа позволят существенно снизить его цену для украинских потребителей, - пояснил политолог "Известиям". - Но для этого нужна политическая воля, ясно выраженная президентом Украины.



Эта встреча важна и для симпатизирующей России части населения Украины, считает глава фонда "Петербургская политика" Михаил Виноградов. Каковы размеры этой части населения, должны показать выборы в Верховную Раду, добавил он.



Согласно данным опроса Киевского международного института социологии, во время голосования 21 июля партия нового президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" может набрать 48,5% голосов. Второе место - у партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (14,1%).



11 июля 2019,

Павел Панов

Сергей Изотов

Евгения Перцева