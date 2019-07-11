Никто не ждал: Сирия опровергла связи с задержанным Британией танкером, - Э.Байназаров

07:30 11.07.2019

В Дамаске призвали Лондон освободить "Grace1"



Ни один сирийский порт не ожидал у себя задержанный в Гибралтаре иранский танкер, увязка с сирийским НПЗ порта Банияс, на которой настаивают британские спецслужбы, в корне неверна. Об этом "Известиям" заявили в комитете по международным делам парламента Сирии. Там признали, что страна действительно продолжает закупки иранской нефти, но они идут по другим каналам. В Дамаске призвали Лондон освободить нефтяной танкер, поскольку никаких легальных оснований для задержания судна у британцев нет.



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Гибралтарская морская полиция с 4 июля удерживает иранский танкер со всей командой на борту. По мнению властей анклава, судно перевозило сырье из исламской республики в Сирию, чем нарушило санкции ЕС против Дамаска. Однако в сирийском парламенте опровергли эту информацию. Как заявил "Известиям" зампред комитета по международным делам Аммар аль-Асад, САР отрицает любую причастность к задержанному танкеру.

- Нет ни одного официального подтверждения того, что танкер направлялся в Сирию. Мне доподлинно известно, что наши порты не ожидали судна с подобным названием и регистрационным номером, - заявил политик. - Тем не менее наша страна вправе закупать нефть у любых государств, для этого нам не нужно разрешение со стороны Лондона или Вашингтона.



Он также подчеркнул: обвинения Гибралтара против иранского судна на самом деле продиктованы не европейским законодательством, а указкой США.

Парламентарий призвал Великобританию освободить танкер, поскольку Лондон официально не поддержал американские санкции против Ирана, а значит, любое удержание судна противоречит международному морскому праву.



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Ранее замглавы МИД Ирана Аббас Аракчи также заявил, что Grace1 не направлялось в Сирию, однако не уточнил конечный пункт назначения танкера. Великобритания продолжает настаивать на том, что корабль шел в сирийский порт Банияс. Гибралтарские спецслужбы заявили, что будут удерживать судно до завершения расследования, и выдали ордер на арест танкера на две недели.



Специалисты сервиса Tanker Trackers, осуществляющего мониторинг движения нефтеналивных судов, установили, что танкер Grace 1, задержанный гибралтарскими службами, вез более 2 млн т нефти. Сирийский порт Банияс просто не способен принимать супертанкеры подобного размера. Эксперты утверждают: судно и до этого перепродавало нефть другим кораблям в сирийских водах.

Ранее "Известия" писали, что вероятно, иранский танкер на самом деле мог идти в Турцию. Со стороны Вашингтона на Анкару оказывается беспрецедентное давление, но страна все еще сотрудничает с Ираном в сфере поставок углеводородов. Правда, как отметили эксперты, поставки иранского черного золота могут идти по неофициальным каналам. Еще в начале мая заместитель министра нефти Ирана Амир-Хосейн Замани-Ния заявил, что его страна мобилизовала все возможности для продажи нефти на "сером" рынке на фоне новых санкций США. "Серый" рынок в отличие от "черного" легален, но продажи на нем не контролируются официальными органами.



11 июля 2019

Эльнар Байназаров