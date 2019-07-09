Вина узб-историка А.Кубатина (специалист по древним тюркам) в шпионаже - "полностью не доказана"

07:41 11.07.2019

На ташкентского ученого повесили "госизмену"

Общественность продолжает борьбу за ученого Андрея Кубатина, осужденного за госизмену на 11 лет, сообщила правозащитник Татьяна Довлатова.



8 июля он был доставлен под конвоем на очередное заседание Ташкентского областного суда после того, как военный прокурор внес протест: вина Кубатина полностью не доказана.

Напомним, что ученые со всего мира обратились к Шавкату Мирзиееву с призывом пересмотреть приговор Андрею Кубатину.



Старшего научного сотрудника Института Востоковедения Академии наук Узбекистана осудили в декабре 2017 года. В вину Кубатину ставят то, что он передал якобы секретные документы Сюлейман Кызылтупраку, который в 2016 году занимал пост главы Ташкентского офиса Турецкого центра по сотрудничеству и координации. От него поступило предложение подготовить путеводитель по Узбекистану за гонорар в тысячу долларов. Сотрудники СНБ задержали ученого при передаче диска с личной электронной библиотекой (свыше 400 электронных книг и статей) по заявлению работника этого же Турецкого центра Музаффара Жониева, который должен был получить и изучить архив.



На суде Кубатин пытался доказать, что переданный материал не рукописи из госархивов, а общедоступные издания. Его не услышали.

Больше того, книги "Древнетюркский язык", "Древнетюркские изваяния Южной Сибири", "Этногеография Турана", изданные еще в СССР, квалифицировали как пропаганду пантюркизма.

В кучу валили все. Книги российских геологов и географов XIX века, посвященные Гиссарской долине, по заключению "эксперта", можно якобы использовать для получения секретных сведений о геологических богатствах Узбекистана. Правда, вся Гиссарская долина расположена нынче в Таджикистане…



На суде была озвучена версия, что турецкий историк Сюлейман Кызылтупрак работал на турецкие спецслужбы. Но его не объявили персоной нон-грата и не выслали из Узбекистана, а офис Турецкого центра по-прежнему работает в Ташкенте.



Кстати, Кубатин на суде показал, что и раньше передавал личную библиотеку зарубежным ученым, а взамен получал от них статьи и исследования. И никакого криминала в этом не было, это нормальная практика обмена первоисточниками среди ученых. Но, видимо, кому-то в СНБ надо было срочно отчитаться о раскрытом "преступлении века".



"Андрей Кубатин является очень компетентным и эрудированным исследователем, чьи работы вносят значительный вклад в изучение ранней истории Узбекистана, Центральной Азии, тюркских и иранских народов. Они позволяют выйти на мировой уровень узбекской науке и успешно конкурировать с национальными школами других стран", – говорится в обращении ученых.