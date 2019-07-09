Байки все это... Аким Шымкента Абдрахимов отрицает наличие проблемы воровства невест

08:03 11.07.2019

9 Июля 2019 Автор: Ирина ГАЛУШКО | Шымкент



Шымкент



Аким Шымкента Габидулла Абдрахимов назвал байками разговоры о похищении невест в Шымкенте. По утверждению градоначальника, такой проблемы в третьем мегаполисе страны просто не существует.

Об этом Габидулла Абдрахимов заявил сегодня в Нур-Султане, рассказывая журналистам о комплексном плане развития Шымкента до 2023 года. Кроме прочего, градоначальник поведал о том, что делается для максимального привлечения туристов. Тогда журналисты поинтересовались, не опасно ли девушкам приезжать в Шымкент – город, в котором, по слухам, сильны традиции, связанные с похищением невест.



В Шымкенте девушек не воруют, – безапелляционно заявил глава города. – Все это байки. Но мне иногда кажется, что девушки сами хотят, чтобы их своровали.

В тот же день стало известно, что в Аль-Фарабийском суде Шымкента завершилось слушание уголовного дела в отношении жителя Шымкента, которого судили за похищение девушки и доведение ее до самоубийства. Как сообщалось, в январе нынешнего года молодой человек обманом привез в родительский дом девушку, с которой ранее познакомился в кафе, где она работала официанткой. Родственницы парня накинули на голову девушки белый платок и принудили ее написать расписку в том, что в доме новоиспеченного жениха она остается добровольно.



На протяжении недели парень и его родня ждали, что девушка согласится остаться в семье, а после прибегли к насилию. В настоящем аду девушка прожила еще шесть дней, после чего решила свести счеты с жизнью. Сначала она наглоталась таблеток, а потом выпрыгнула из окна третьего этажа. В живых девушка осталась лишь потому, что упала на трубы теплотрассы. "Скорую" девушке вызвали соседи. В больнице у пострадавшей диагностировали повреждение позвоночника, черепно-мозговую травму, раны на лице.



Следствие шло несколько месяцев. Дело было передано в суд и на днях рассмотрено в порядке медиации. Сообщается, что подсудимый полностью признал вину и попросил прощения у потерпевшей, пообещав возместить моральный и материальный ущерб. Девушка извинения приняла и претензий к обидчику больше не имеет.

На самом деле проблема воровства невест существует, в том числе и в Шымкенте, – считает председатель правления ОО "Лига женщин творческой инициативы", член Нацкомиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при президенте РК Асия Хайруллина. – Просто очень многие семьи предпочитают не выносить сор из избы. Очень часто в такой ситуации никто даже не спрашивает мнения пострадавшей девушки. Ее родственники и близкие парня договариваются между собой, и на несчастную начинают давить со всех сторон, говоря о традициях, культуре и т. д. Проблема существует, и нельзя закрывать на нее глаза.



По мнению Асии Хайруллиной, более эффективному ее решению могло бы способствовать внесение изменений в действующее уголовное законодательство.

Нужна отдельная статья, предусматривающая ответственность за принуждение к вступлению в брак или похищение с целью вступления в брак, – добавляет глава общественного объединения. – Когда мы поднимаем этот вопрос, нам говорят, что в Уголовном кодексе есть норма, касающаяся похищения человека, и что это международный опыт. Но раз в нашей стране есть такие явления, как воровство невест и принудительные браки, нужно ориентироваться не на общие понятия и международный опыт, а на наши реалии.