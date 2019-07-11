 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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США планируют взять под контроль свой интернет, - Элен Гудман, Карен Корнблу
08:15 11.07.2019

Project Syndicate: США планируют взять под контроль свой интернет

Политики США решили направить на цифровые платформы широко распространенное общественное недовольство. Согласно результатам опроса Pew Research Center, граждане США считают, что дезинформация представляет большую угрозу, чем насильственные преступления.

Единственной темой, которая в настоящий момент объединила американских правых и левых, является федеральное регулирование деятельности цифровых платформ. Так, спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси недавно заявила, что "эра саморегулирования закончилась". На этой неделе Трамп проводит саммит по социальным сетям в Белом доме, пишут Элен Гудман и Карен Корнблу в статье для издания Project Syndicate.

Политики США решили направить на цифровые платформы широко распространенное общественное недовольство. Согласно результатам опроса Pew Research Center, граждане США считают, что дезинформация представляет большую угрозу, чем насильственные преступления. Тем не менее, в отличие от своих европейских коллег, американские политики до сих пор уклонялись от регулирования деятельности цифровых платформ из-за опасений, что контроль приведет к появлению правительственной цензуры.

Федеральная торговая комиссия и министерство юстиции США начали антимонопольное расследование в отношении Facebook, Amazon, Google и Apple, в то время как антимонопольный подкомитет Палаты представителей также начал собственное расследование. Однако любой антимонопольный иск будет продвигаться очень медленно, и будет очень трудно добиться победы в рамках действующего законодательства. Кроме того, сами по себе антимонопольные меры не смогут ликвидировать возможные угрозы для потоков информации, необходимых для функционирования демократии.

Как заявил специальный прокурор США Роберт Мюллер, в рамках цифровых платформ для влияния на пользователей могут быть задействованы боты или поддельные учетные записи. Цифровые платформы находятся под контролем автоматизированных систем, которые нагнетают атмосферу насилия и распространяют теории заговора, чтобы пользователи больше смотрели онлайн-рекламу. С другой стороны, поддельный контент подрывает цепочку поставок новостей. Цифровые платформы обычно предпринимают необходимые меры только после того, как дезинформация распространилась по сети, как вирус.

Безусловно, сами технологии и бизнес-практики, используемые в цифровых платформах, становятся все более сложными. Как показывают слушания в Конгрессе, среди политиков широко распространена техническая неграмотность. Однако сложность того или иного вопроса не помешала США создать экспертные агентства, такие как управление по контролю за продуктами и лекарствами или комиссия по ядерному регулированию, для поддержания безопасности граждан.

Теперь, когда политический класс США готов действовать, он должен начать с создания экспертного правительственного регулирующего органа для обеспечения целостности цепочки поставок информации. Мы считаем, что новое агентство цифровой демократии (DDA) будет делать то, что цифровые гиганты не хотят делать самостоятельно: повышать прозрачность, улучшать контроль со стороны пользователей и поддерживать местную журналистику. Однако для предотвращения злоупотреблений необходимо государственное регулирование, например, выработка общего набора правил для телекоммуникационных компаний, предоставление подробной информации о политической рекламе, установление ограничений на перекрестное владение газетами и информационными агентствами на одном и том же рынке и поддержка некоммерческого вещания.

DDA не будет решать, является ли онлайн-контент истинным или ложным, вместо этого агентство сосредоточится на системных уязвимостях к дезинформации. DDA обеспечит демократическую подотчетность, потребовав, чтобы цифровые платформы приняли четкие правила, предусматривающие изъятие контента и раскрытие информации об онлайн-рекламе. DDA также может посоветовать цифровым платформам предоставить пользователям возможность настраивать автоматизированные алгоритмы, формирующие их новостные ленты.

Несмотря на то, что регулирование деятельности цифровых платформ поднимает множество сложных вопросов, правительство США обязано обеспечить эффективную защиту своих граждан, точно так же, как и в других в других областях. Учитывая то, что на карту поставлено само функционирование демократии, политики должны позаботиться о регулировании деятельности цифровых платформ, чтобы защитить свободу.
11 июля 2019
Максим Исаев

Источник - regnum.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1562822100
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