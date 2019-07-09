Принцесса и сантехник встретились в суде. Дочь саудовского короля обвиняют в краже телефона и избиении рабочего

09:15 11.07.2019

Кирилл Сарханянц, 10 июля



9 июля в Париже началось рассмотрение дела саудовской принцессы Хассы бинт Сальман, которую обвиняют в краже мобильного телефона и пособничестве в избиении парижского сантехника. Прокуратура запросила для принцессы полгода тюремного срока условно, а также штрафа в €5 тыс.



Во Франции началось рассмотрение дела в отношении саудовской принцессы Хассы бинт Сальман, дочери короля Саудовской Аравии Сальмана ибн Абдель-Азиза аль-Сауда, а также ее охранника. Они обвиняются в избиении парижского сантехника и краже его мобильного телефона. Во вторник прокуратура запросила суд назначить наказание для принцессы в виде шести месяцев тюремного заключения условно и штрафа в размере €5 тыс. Охраннику же грозит такой же штраф и до восьми месяцев условного тюремного срока, так как, по версии следствия, насильственные действия совершал именно он.

Сама история, объединившая саудовскую принцессу и парижского сантехника в одном уголовном деле, произошла еще 26 сентября 2016 года. В тот день Ашраф Эйд работал на седьмом этаже дома 81 на авеню Фош, в Париже. Около 18 часов он спустился на два этажа, отреагировав на вызов из квартиры, которая, как оказалось, принадлежала принцессе Хассе бинт Сальман. Сантехник должен был починить раковину в ванной комнате, а в итоге, как утверждает сам господин Эйд, оказался связанным и избитым.



Конфликт между принцессой и рабочим возник из-за фотографий, которые делал рабочий.

Сам он утверждает, что достал телефон, чтобы сделать снимки в ванной для предстоящей работы. Но принцесса, увидевшая телефон, уверяет, что сантехник фотографировал ее саму в ночной рубашке. Что же на самом деле было снято на телефон, навсегда останется загадкой, так как девайс был отобран и тут же разбит охранником Хассы бинт Сальман.



При этом рабочий утверждает, что принцесса оскорбляла его, называя его собакой. "Вы все одинаковые, собаки, узнаешь, как надо говорить с королевской семьей", "надо убить его, собаку, он не заслуживает того, чтобы жить" - именно это, по словам потерпевшего, говорила принцесса, прежде чем отдала приказ охраннику связать его и избить. Охранник, по показаниям господина Эйда, незамедлительно выполнил приказ, якобы угрожая сантехнику пистолетом, а также заставил целовать ноги принцессы. Отпущен рабочий был только в районе 21 часа, после чего тут же обратился в полицию.



Хасса бинт Сальман и ее охранник вскоре были задержаны полицией Парижа. Охранник принцессы был доставлен в следственный изолятор 1 октября, а освобожден только 13 декабря. При этом все обвинения в свой адрес он отрицает. Что касается самой принцессы, то она пробыла в полицейском участке всего пару часов, после чего была отпущена на свободу. При этом ее даже не допросили. Хасса бинт Сальман покинула Париж через несколько дней, улетев в Лондон, откуда позднее вернулась в Саудовскую Аравию.

На судебное заседание саудовская принцесса, находящаяся в международном розыске с ноября 2017 года, ожидаемо не явилась.



Вместо нее в Париж отправился ее адвокат Эмманюэль Мойн, который заявил, что расследование в отношении дочери саудовского короля основано на ложных обвинениях, а сам факт того, что она вскоре покинула французскую столицу, не должен рассматриваться судом как попытка бегства.



Вердикт по этому непростому, в том числе с дипломатической точки зрения, делу должен быть объявлен 12 сентября. Суду придется принять решение, основываясь на показаниях сторон и не имея на руках тех самых снимков, которые могли бы пролить свет на произошедшее.