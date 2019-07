Китай и Россия наращивают квантовое сотрудничество, - ЖЖибао

12:42 11.07.2019

Сотрудничество России и Китая продолжает укрепляться во многих сферах, в том числе и в науке. Сейчас страны занимаются совместными исследованиями в области квантовых вычислений. Россия обладает большим технологическим потенциалом, который позволит китайским компаниям занять ведущие позиции в сфере телефонных и компьютерных технологий, пишет "Жэньминь жибао".



На 20-й Международной конференции по физике "Физика связанных состояний свет-вещество в наноструктурах" (International Conference on Physics of Light-Matter Coupling in Nanostructures (PLMCN) научный директор оптической лаборатории, профессор Университета Вестлэйк (Westlake University) Алексей Кавокин отметил, что Китай и Россия поддерживают активное сотрудничество в области квантовых вычислений, страны добились быстрого прогресса в совместных исследованиях квантовых вычислений с использованием полупроводниковых компонентов.



"Национальный исследовательский технологический университет РФ, Российский квантовый центр и китайский Университет Вестлэйк поддерживают активное сотрудничество в области квантовых технологий. В настоящее время страны совместно развивают полупроводниковую платформу для квантовых вычислений", - отметил Кавокин.



По его словам, отдельные китайские компании стремятся занять ведущие позиции в мире в таких сферах, как телефонные и компьютерные технологии, а также в области коммуникационного оборудования. Россия обладает большим технологическим потенциалом в нанофизике, российские ученые, как в стране, так и за рубежом, играют важную роль в развитии физики низкомерных систем.