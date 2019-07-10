 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Среда, 10.07.2019
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Китай и Россия наращивают квантовое сотрудничество, - ЖЖибао
12:42 11.07.2019

Сотрудничество России и Китая продолжает укрепляться во многих сферах, в том числе и в науке. Сейчас страны занимаются совместными исследованиями в области квантовых вычислений. Россия обладает большим технологическим потенциалом, который позволит китайским компаниям занять ведущие позиции в сфере телефонных и компьютерных технологий, пишет "Жэньминь жибао".

Жэньминь жибао (Китай): Китай и Россия поддерживают активное сотрудничество в области квантовых вычислений

На 20-й Международной конференции по физике "Физика связанных состояний свет-вещество в наноструктурах" (International Conference on Physics of Light-Matter Coupling in Nanostructures (PLMCN) научный директор оптической лаборатории, профессор Университета Вестлэйк (Westlake University) Алексей Кавокин отметил, что Китай и Россия поддерживают активное сотрудничество в области квантовых вычислений, страны добились быстрого прогресса в совместных исследованиях квантовых вычислений с использованием полупроводниковых компонентов.

"Национальный исследовательский технологический университет РФ, Российский квантовый центр и китайский Университет Вестлэйк поддерживают активное сотрудничество в области квантовых технологий. В настоящее время страны совместно развивают полупроводниковую платформу для квантовых вычислений", - отметил Кавокин.

По его словам, отдельные китайские компании стремятся занять ведущие позиции в мире в таких сферах, как телефонные и компьютерные технологии, а также в области коммуникационного оборудования. Россия обладает большим технологическим потенциалом в нанофизике, российские ученые, как в стране, так и за рубежом, играют важную роль в развитии физики низкомерных систем.

Источник - ИноСМИ
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