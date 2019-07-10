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|В бою за свободу русского Донбасса погиб Героем узбек Ходжиакбар Шарипов
12:44 11.07.2019
"УЗБЕК" ОТДАЛ ЖИЗНЬ ЗА СВОБОДУ ДОНБАССА. ВИДЕО
На Донбассе 3 июля в бою погиб Ходжиакбар Шарипов.
Он воевал на стороне ДНР.
Тело 32-летнего героя отправлено 6 июля в Узбекистан, в Навоийскую область.
Солдат с позывным "Узбек" прошел бои за Донецкий аэропорт, в Блесне, Авдеевке и Промке.
Его друзья говорят, что он очень скучал по родине.