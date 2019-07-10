В бою за свободу русского Донбасса погиб Героем узбек Ходжиакбар Шарипов

12:44 11.07.2019

"УЗБЕК" ОТДАЛ ЖИЗНЬ ЗА СВОБОДУ ДОНБАССА. ВИДЕО



На Донбассе 3 июля в бою погиб Ходжиакбар Шарипов.



Он воевал на стороне ДНР.



Тело 32-летнего героя отправлено 6 июля в Узбекистан, в Навоийскую область.



Солдат с позывным "Узбек" прошел бои за Донецкий аэропорт, в Блесне, Авдеевке и Промке.



Его друзья говорят, что он очень скучал по родине.





