Царская закладка: как в Ташкенте нашли сокровища Романовых, - И.Кармазин

13:03 11.07.2019

Царская закладка: как в Ташкенте нашли сокровища Романовых

Стоимость клада - миллионы долларов



Игорь Кармазин



Ученые Национального университета Узбекистана нашли в Ташкенте клад, общая стоимость которого превышает $1 млн. Среди обнаруженных сокровищ - редкие произведения искусства, золотые и серебряные слитки, монеты, иконы, изделия из драгоценных металлов и многое другое. Эксперты говорят, что основную часть находки составляет коллекция великого князя Николая Константиновича Романова. "Известия" разбирались в том, как ценности попали в Узбекистан и какая судьба их ждет теперь.



Золотой подвал



В подземной части одного из старинных зданий в центре Ташкента специалисты обнаружили клад. Находку сделали еще в январе, но дополнительные подробности стали известны только теперь. Стоимость сокровищ, по предварительным подсчетам, превышает $1 млн. Предметы хранились под подвалом здания, в еще одном скрытом помещении. Вход в него был завален и несколько десятков лет скрыт от посторонних глаз.



Искусствовед рассказал о найденном в Узбекистане кладе



Клад насчитывает вещи 92 видов. Это уникальные произведения на русском, древнем тюркском, немецком, арабском, французском, латинском, английском языках. Исторические документы, карты, религиозные книги. В частности, обнаружены отделанные золотом старинные книги XVIII– XIX веков из российского императорского дворца. Редчайшие иллюстрированные исследования европейских натуралистов о природе, животном мире и птицах Средней Азии. Рукописи XII– XVIII веков. Кроме того, найдены золотые слитки общим весом 8 кг, серебряные слитки, иконы, 71 золотая, серебряные и бронзовые монеты.



Научный сотрудник Национального университета Узбекистана Мухаммадбобур Юсупов рассказал, что в 1930-х годах ценности находились в ведении Туркестанского института востоковедения. Последний раз их инвентаризировали в 1949 году, а потом следы затерялись. Высказывались предположения, что собрание было конфисковано органами госбезопасности или же продано в музеи Европы.



"Предметы располагалась в здании 1870 года постройки в центре Ташкента. До 1917 года здесь находился военный склад, комнаты для проведения допросов, оружейный склад, специальный отдел Генштаба. После 1917 года новые хозяева использовали здание в качестве университета, склада, кинотеатра. То, что прежними хозяевами были военные, объясняет отсутствие доступа и документов. Никто не придавал этому значение. В результате подвал был завален, о нем забыли", - сказал Юсупов.



Изгнанник Романовых



По словам экспертов, большая часть клада - предметы из коллекции великого князя Николая Константиновича Романова, биография которого достойна самого увлекательного блокбастера. Он стал первым из Романовых, кто окончил высшее учебное заведение - Академию Генерального штаба. На одном из балов в Петербурге познакомился с американской танцовщицей Фанни Лир (настоящее имя - Харетт Блэкфорд). Она уже была замужем, имела малолетнюю дочь, и роман сильно обеспокоил родителей великого князя.



В 1873 году великого князя отправили в составе русских экспедиционных войск в поход на Хиву. Николай Константинович находился во главе авангарда одного из отрядов, следовавшего через пустыню Кызылкум и понесшего наибольшие потери. За участие в походе великого князя наградили орденом Святого Владимира 3-й степени. Именно тогда он всерьез увлекся культурой Востока, стал принимать участие в работе Императорского Русского географического общества.



В Узбекистане нашли клад на $1 млн



Жизнь резко изменилась весной 1874 года. Мать Николая Константиновича обнаружила пропажу трех крупных бриллиантов из оклада одной из икон. Расследованием руководил сам император. В конечном итоге пришли к выводу, что бриллианты похитил Николай Константинович, они должны были пойти на подарки Фанни Лир.



На семейном совете монаршей семьи Ники признали душевнобольным. Ему вынесли два приговора. Для публики он был объявлен безумным, из чего следовало, что он навсегда будет под стражей, на принудительном лечении, в полной изоляции. Согласно семейному приговору в бумагах, касающихся императорского дома, запрещалось упоминать его имя, а принадлежащее ему наследство передавалось младшим братьям. Он лишался всех званий, наград, вычеркивался из списка полка. Он высылался из Петербурга и обязан был жить под арестом в том месте, которое будет ему указано.



В первые годы ссылки он сменил 10 мест жительства, а в 1881 году поселился в Ташкенте, где развил бурную деятельность. Замостил улицы, устроил ровные тротуары и мостовые, построил на деньги, отпущенные двором на строительство его дворца, театр, построил клуб, больницу для бедных, богадельню, кинематограф, цирк. Занимался предпринимательством: завел мыловаренный завод, фотографические мастерские, бильярдные, продажу кваса, переработку риса, хлопковые мануфактуры. Доходы от предпринимательства составляли до 1,5 млн рублей в год. Для сравнения: из Петербурга князю присылали 200 тыс. рублей в год.



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Одной из главных идей Николая Константиновича было оживление степи между Ташкентом и Джизаком водами Сырдарьи. На свои средства он построил канал, вдоль которого возникли поселки казаков-старообрядцев. "Мое желание - оживить пустыни Средней Азии и облегчить правительству возможность их заселения русскими людьми всех сословий", - писал он.



В середине 1916 года на заседании Ташкентской городской думы рассказывал о своей коллекции ценностей. По его словам, в ташкентском дворце он собрал все редкости, хранившиеся у него с детства, все исторические портреты, картины, художественные вещи, оружие и статуи. Часть коллекции позже стала основой Музея искусств Узбекистана, а часть пропала.



Тайна будущего



В кладе, который ученые обнаружили в Ташкенте, имеются также предметы дворян и ученых, приехавших в Ташкент в 20-х годах прошлого века из Европы и Санкт-Петербурга. Часть предметов принадлежала генералу Джурабеку, который собрал одну из лучших в Туркестане библиотек старинных восточных рукописей.



Джурабек был правителем Китабского бекства, которое входило в состав Бухарского эмирата. Враждебно отнесся к приходу русских войск и даже осаждал русский гарнизон в Самарканде. Однако летом 1870 года русские войска взяли Китаб штурмом. Генерал-губернатор Туркестана радушно принял Джурабека в Ташкенте. Он быстро адаптировался, поступил под командование Михаила Скобелева, участвовал в походах русских войск, а позже стал собирать древние рукописи. Небольшая часть его библиотеки хранится в Институте востоковедения Академии наук Узбекистана и в библиотеке Национального университета Узбекистана. Большая часть собрания была утрачена.



Улицы сокровищ

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Согласно сообщению государственного информагентства Узбекистана, сразу после обнаружения клада "группа местных жителей и иностранных граждан" попыталась вывезти богатства за пределы страны. Поисковикам предложили "большую материальную выгоду, возможность безопасно провести сокровища через таможню, организовать учебу за рубежом, дать гражданство, обеспечить роскошную жизнь за границей". "Только за одну книгу, покрытую сусальным золотом, иностранцы предлагали $600 тыс.", - говорится в публикации.



Однако находки при помощи органов службы госбезопасности передали в Государственный музей истории Узбекистана. Ожидается, что часть предметов отправится на реставрацию в Германию и Польшу. Позже клад в виде отдельной выставки представят в музее, а затем добавят в число экспонатов.