Американская война против Китая или России будет поистине ужасной, - Хал Брэндс

13:05 11.07.2019

В США продолжают раздувать истерию вокруг пресловутых российской и китайской военных угроз. Автор статьи в "Блумберг" задается вопросом: существует ли способ для США остановить китайское нападение в Тихом океане или российский территориальный захват в Восточной Европе, не прибегая к лобовому столкновению с противником? Он предлагает концепцию "горизонтальной эскалации".



Bloomberg (США): отличный способ борьбы с китайской армией, в который трудно поверить

Хал Брэндс (Hal Brands)



Американская война против Китая или России будет поистине ужасной. Даже если США победят (а это не факт), они понесут огромные людские и материальные потери, в сравнении с которыми войны в Ираке и Афганистане покажутся пустяком. Но существует ли способ, при помощи которого США могут остановить китайское нападение в Тихом океане или российский территориальный захват в Восточной Европе, не прибегая к лобовому столкновению с противником? Ответ на этот вопрос дает стратегическая концепция "горизонтальной эскалации".



Горизонтальная эскалация подразумевает использование слабых мест противника за пределами театра, где начались военные действия, чтобы не надо было противостоять его сильным сторонам на этом театре. Это заманчивая идея, и она пользуется поддержкой некоторых ведущих экспертов по вопросам национальной безопасности. Но, к сожалению, эта концепция вряд ли сработает.



Горизонтальная эскалация является ответом на очень трудную проблему. Речь идет о колоссальных вызовах, связанных с нанесением поражения китайскому или российскому агрессору.



Как показывают исследования аналитической корпорации РЭНД, если Пекин решит применить силу против Тайваня, либо Россия нападет на своих прибалтийских соседей, США будет очень трудно дать эффективный ответ. Американские войска будут обороняться на незащищенных территориях прямо на границе противника. США придется перебрасывать огромные силы и средства за тысячи километров в районы, где Китай и Россия могут с легкостью применить свой мощный потенциал ограничения доступа/блокирования зоны (самые современные средства ПВО, противокорабельные ракеты и так далее). Американская армия не сталкивалась ни с чем подобным со времен Второй мировой войны.



Подавление сил и средств противника чревато дополнительными опасностями. Чтобы уничтожить российскую артиллерию большой дальности или нейтрализовать китайские противокорабельные ракеты, придется наносить удары по целям на территории этих стран. (Что касается России, то там ситуация усугубляется тем обстоятельством, что в находящейся между Литвой и Польшей Калининградской области большое количество самой современной боевой техники, и находится она за линией фронта НАТО.) Если такие удары будут нанесены, противник вполне может в ответ пригрозить применением ядерного оружия по войскам США и союзников.



Поскольку такие сценарии вселяют чрезвычайный ужас, горизонтальная эскалация выглядит весьма привлекательно. Американские стратеги уже много лет говорят о том, что Вашингтон в ответ на китайскую агрессию в западной части Тихого океана должен ввести морскую блокаду, которая лишит Китай нефти и прочих важных импортных товаров. А агрессивную Россию США и их союзники могут покарать суровыми финансовыми санкциями, такими как исключение этой страны из глобальной системы платежей SWIFT. Теоретически американская армия может даже начать боевые действия на второстепенных театрах, например, нанеся удар по российским войскам в Сирии, чтобы отвлечь внимание противника и наказать его. Согласно концепции горизонтальной эскалации, вместо противодействия Китаю и России там, где борьба будет самой трудной, США следует расширять конфликт в тех областях, где они обладают преимуществами, что со временем позволит нанести достаточно серьезный ущерб противнику, и он пойдет на уступки.



Таким образом, теория горизонтальной эскалации предполагает, что США смогут вести войну на своих условиях, а не на условиях противника, и что им удастся одержать победу без прямого столкновения с ним. К сожалению, эта теория слишком хороша, чтобы быть правдой. Так или иначе, горизонтальная эскалация споткнется на нескольких ключевых проблемах.



Во-первых, ее авторы недооценивают решимость противника. В России и Китае правят диктаторские режимы, черпающие свою легитимность в намеренном разжигании национализма. Их правители понимают, что если начать конфликт с США, а потом отступить, это будет политическая катастрофа с роковыми последствиями, особенно если их войска не побеждены на поле боя. А когда Москва или Пекин решатся сыграть по-крупному, то есть, применят силу, это будет означать, что они готовы к серьезным карательным мерам со стороны США и не намерены признавать поражение. В первую очередь это относится к конфликтам, в которых противник считает объект агрессии частью своей территории (например, Тайвань), а ее возвращение важнейшим шагом для укрепления престижа правящего режима.



Финансовые санкции и далекие морские блокады способны причинить реальный ущерб, но этого будет недостаточно, чтобы убедить китайских правителей подписать себе политический смертный приговор. А Китай и Россия настойчиво работают над тем, чтобы стать менее уязвимыми для такого рода давления. Россия убеждает олигархов возвращать свои состояния на родину, чтобы защитить их от западных санкций, а Китай создает сухопутные пути снабжения, которые недосягаемы для американского флота.



Во-вторых, у горизонтальной эскалации есть проблема времени. Принуждение, особенно экономическое, дает результат не сразу, ему нужно определенное время. Однако, как отмечает аналитик Элбридж Колби (Elbridge Colby), работавший при администрации Трампа в Пентагоне, агрессор будет развивать успех и закрепляться на захваченных позициях, выбить с которых его будет очень непросто. Пока США ждут результатов от мер принуждения, ситуация на местах и за столом переговоров будет постоянно ухудшаться. Между тем, союзники Америки из числа прифронтовых государств, таких как страны Балтии, подвергнутся наказанию или даже будут оккупированы российскими и китайскими войсками. Из-за этого они вряд ли захотят настраивать против себя Москву и Пекин, выступая на стороне США.



В-третьих, горизонтальная эскалация сама по себе усиливает эскалацию. Морская блокада Китая нанесет мировой экономике огромный вред, который выйдет за рамки потрясений от локальных конфликтов в западной части Тихого океана. А если США будут препятствовать поставкам нефти и морским перевозкам третьих сторон в Китай, возникнет впечатление, что это Вашингтон идет на опасную эскалацию начавшейся войны.



США все же могут найти некоторые формы горизонтальной эскалации, которые принесут пользу в серьезном конфликте с Китаем или Россией, но это будет дополнение, а не замена прямого столкновения. Применение горизонтальной эскалации в качестве единственного средства имеет массу недостатков. Чтобы Америка могла отстоять свои интересы в Европе и в западной части Тихого океана, она для начала должна быть способна предотвратить успешную агрессию России и Китая.



Это будет нелегко, на что указывает национальная оборонная стратегия и комиссия по ее разработке. Для этого придется подтолкнуть союзников и партнеров к созданию собственных сил и средств ограничения доступа/блокирования зоны, и речь здесь идет не о дорогих, но бесполезных самолетах и больших кораблях, которые так нравятся тайваньцам и прочим. Надо будет вкладывать деньги в новую технику, позволяющую США перебрасывать силы и средства в районы, где идут активные боевые действия, и разрабатывать новые оперативные концепции, дающие возможность американским войскам применять эту технику с максимальной эффективностью. А еще понадобится по-умному модернизировать американский ядерный арсенал, дабы противник даже не пытался идти на эскалацию в целях выхода из конфликта.



Как признают бывшие военачальники из Пентагона, эти перемены только начинаются, и их осуществление станет серьезным испытанием для США. Америке придется доказывать, что она в состоянии ответить на вызовы XXI века в области сдерживания и обороны. А с учетом недостатков горизонтальной эскалации США лучше всего напрямую заняться решением этих общих проблем.