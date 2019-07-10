Курская дуга: Немцы забыли, как "белокурые бестии" кричали "Гитлер капут!"

13:09 11.07.2019

Историк из Германии потребовал снести памятник Победы под Прохоровкой



Светлана Гомзикова



В танковом бою у села Прохоровка в июле 1943 года советские войска потерпели поражение, поэтому установленный там памятник Победы "должен быть немедленно снесен". Об этом в своей статье под заголовком "Победа" Красной армии, которая была фактически поражением" пишет журналист немецкого издания Die Welt Свен Феликс Келлерхофф.



Он утверждает, что "под Прохоровкой не было ни советской победы, ни даже грандиозного танкового сражения". Что "на самом деле 186 немецких боевых машин сражались против 672 советских" и "вечером того же дня (12 июля - ред.) потери составили около 235 танков у Красной Армии и 5 у Вермахта".



Действия экипажей нашего 29 танкового корпуса автор сравнивает с "атакой камикадзе", заявляя, что советские танки "столпились перед узким мостом" и стали "идеальной мишенью для двух батальонов 2-го танкового корпуса СС".



Свои выводы автор делает, главным образом, на основании нескольких кадров аэрофотосъемки, сделанных германской воздушной разведкой. Эти снимки британский историк Бен Уитли якобы обнаружил в одном из американских архивов, и они, по выражению Келлерхоффа, с "большой ясностью показывают катастрофическое поражение Красной армии у Прохоровки".



Чего он никак не объясняет в своем материале, так это, почему, в таком случае, после Прохоровского сражения немцы не одержали больше ни одной значимой победы, и война закончилась не за Уральским хребтом, а в Берлине… А немцы уже в 1944 году, сдаваясь в плен, кричали "Гитлер капут".



- Идиотов на Западе, как мы видим, все больше и больше, - комментирует выводы журналиста Die Welt доктор исторических наук, обозреватель журнала "Историк" Олег Назаров. - Идиотов, провокаторов и просто исторически необразованных людей.



По поводу Курской битвы написаны тонны литературы - не только в Советском Союзе и России, а и во всем мире. В прошлом году, например, к 75-й годовщине Курской битвы наше Минобороны рассекретило большое количество архивных документов, касающихся тех событий. Там приведена вся статистика.



Но есть, так сказать, и глобальные результаты любого крупного сражения. И Курская битва, без преувеличения, имеет всемирно-историческое значение, как завершение коренного перелома в ходе Великой Отечественной войны. А также Второй мировой войны в целом.



С начала 41-го и вплоть до 42-го года стратегической инициативой на советско-германском фронте владела Германия и ее союзники.



Собственно говоря, Сталинградская битва была битвой Советского Союза со всей Европой (кроме, пожалуй, островной Англии), воевавшей на стороне гитлеровской Германии. И разгромив гитлеровцев в ходе 200-дневной битвы на Волге, Красная армия перехватила инициативу. Но инициативу надо было закрепить, потому что германское командование горело желанием взять реванш. И у немцев были для этого основания.



"СП": - Поясните…



- К битве на Курской дуге, которая, как известно, продолжалась с 5 июля по 23 августа 1943 года, немцы создали передовые образцы боевой бронетехники. Именно тогда на полях войны в массовом количестве появились их знаменитые танки "Тигры" и "Пантеры".



Наш противник готовился очень основательно к реваншу за Сталинград. К тому же, немцы исходили еще из того, что до этого в летние месяцы они всегда владели инициативой и успешно наступали. Так было в 41-м, с этого началась в 42-м Сталинградская битва.



И в этот раз перед германским командованием была поставлена задача - разгромить Красную армию и опять вернуть себе инициативу в войне. Но взять реванш за поражение на Волге не получилось.



"СП": - Тогда о каком поражении советских войск под Прохоровкой толкует г-н Келлерхофф?



- Только представьте себе масштаб Курского сражения, если с обеих сторон в него было вовлечено более 4 млн. человек, 12 тыс. боевых самолетов, свыше 69 тыс. орудий и минометов, более 13 тыс. танков и самоходных артустановок.



Танковый бой у села Прохоровка продолжался тоже не один день, хотя это лишь один из эпизодов битвы.



По потерянным танкам, конечно, он говорит ерунду. Конкретные цифры - сколько мы потеряли техники, сколько потеряли немцы - я комментировать не буду. Все это можно посмотреть в литературе, в открытом доступе.



Есть глобальный результат: после Курской битвы немцы исключительно отступали, и стратегической инициативой до конца войны владели войска Красной армии.



Собственно говоря, Курская битва, повторю еще раз, завершила тот коренной перелом в войне, который был начал Сталинградской битвой. За несколько недель сражения на Курской дуге советские воины не только разгромили лучшие силы Вермахта, вооруженные новейшими образцами военной техники, но и, овладев прочно стратегической инициативой, уже ни разу не выпустили ее из рук до победного взятия Берлина.



Да, наши потери были высокими. Именно из-за того, что на тот момент война была еще и гонкой конструкций техники.



"СП": - Разве советские танки были хуже немецких, или у нас не было тогда тяжелых танков, которые могли конкурировать с "Тиграми"?



- Тяжелые танки у нас были с начала войны, назывались они "КВ" - "Клим Ворошилов". Но к лету 1943 года немецкие конструкторы разработали модернизированные образцы своей техники, которые стали снаряжать более мощной броней, а самое главное, у них дальность стрельбы была значительно больше, чем у советских танков.



Поэтому их танки могли начинать обстреливать и выбивать наши с большего расстояния. А нашим надо было подходить ближе и искать еще уязвимые места у немецкой техники, что было сопряжено с дополнительными маневрами, рисками и потерями.



Это было.



Но есть глобальный - повторяю - результат. Курскую битву выиграли наши войска. Ни один здравомыслящий историк (и не историк), оценивающий факты реально, а не выдумывающий их, не будет с этим спорить.



Немцы после Курского сражения отступали и, собственно говоря, о чем тут спор?



"СП": - Однако трудно не заметить, как стараются сейчас некоторые силы на Западе (да и у нас в стране) переписать историю, чтобы поставить под сомнение решающий вклад Советского Союза в победу над нацистской Германией. А мы достаточно делаем для борьбы с провокациями и ложью?



- Нет, конечно. Но мы этих людей должны хотя бы называть своими именами. Вот я сказал, что этот автор идиот. Он идиот и есть. Или провокатор. Одно из двух.



Человек либо не знает, что он говорит - тогда он, по самой корректной формулировке, плохо образованный человек. Но тогда почему он публично выступает по вопросам, в которых не соображает?



"СП": - Дело в том, что этот человек не просто журналист, он - ведущий редактор исторического раздела газеты. В начале "нулевых" отвечал за освещение сферы культуры в Берлине и на его счету несколько книг по современной истории…



- Значит, этот человек сознательный провокатор. Ему, наверняка, известны и результаты битвы, и все, что связано с этим. Но у него нет цели придерживаться фактов.



Ведь как происходит фальсификация… Из контекста выдергивается какой-то удобный факт, и начинают, как говорится, раздувать из мухи слона.



Война шла четыре года. Нас пришли убивать и убивали, поэтому главные потери наши - это потери среди мирного населения. Они, конечно, суммарно выше, чем у немцев.



Но человек выдергивает из истории Курской битвы удобный ему факт и начинает строить вокруг него собственные теории, не видя главного - результата битвы. Так можно любую чушь обречь в научную форму. Даже опровергать, что Красное знамя было над Рейхстагом.



Научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков назвал кощунственным шагом призыв немецкого издания снести памятник павшим в сражении под Прохоровкой.



"Это оскорбление не только памяти всех погибших, но и ветеранов войны, а также нынешнего поколения россиян", - считает Мягков.



По его словам, "против России Западом ведется информационная война, в которой все средства хороши - и политические, и экономические, и исторические. Там хотят зачистить нашу историю, сделать из нас людей, которые не помнят своих предков, но при этом воспринимают все, что идет с Запада. Что на самом деле не было побед Красной армии, что мы завалили врага трупами, и что не было освобождения Европы, а была ее оккупация - вот какую повестку нам хотят навязать".



Он также посоветовал автору сначала ознакомиться с российскими архивными документами о тех событиях, а потом уже делать выводы.



Из досье "СП"



Сражение под Прохоровкой произошло 12 июля 1943 года на южном фасе Курской дуги в полосе Воронежского фронта. Завершением битвы считается 16?17 июля 1943 года, когда войска Вермахта стали отходить из этого района. В память о погибших тогда советских воинах к 50-летию Победы в 1995 году на месте боев был открыт памятник - Звонница, а также храм Святых апостолов Петра и Павла, объединенные в музей-заповедник.