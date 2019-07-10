В казахстанской Арыси опять пожар. Горит депо ЖД

16:10 11.07.2019

В Арыси начался пожар



В городе Арысь Туркестанской области начался пожар, передает Tengrinews.kz.Об этом на своей странице в Facebook написал советник акима Туркестанской области Сакен Калкаманов. Задействовано восемь единиц техники и 55 человек личного состава ДЧС."В городе Арысь произошло возгорание склада на территории депо. Цех ТЧЭ 32. Все службы работают на ликвидации пожара. Предварительная причина - неосторожное обращение со сварочным аппаратом во время ремонтных работ. Прошу сохранять спокойствие. Ситуация находится под контролем", - написал он. Сообщается, что опасности для жизни горожан нет."11 июля на пульт противопожарной службы поступило сообщение о пожаре на территории ремонтно-эксплуатационного депо города Арысь Туркестанской области. Произошло возгорание крыши двухэтажного административного здания на площади 840 квадратных метров с последующим распространением огня на кровлю цеха по ремонту на площади в 1200 квадратных метров. Общая площадь пожара 2040 квадратных метров. В ликвидации пожара задействованы 41 человек личного состава и 10 единиц пожарной техники ДЧС Туркестанской области, пожарный поезд и 8 работников станции Арысь. Принятыми мерами пожар локализован в 16:45", - сообщили в КЧС МВД. Напомним, 24 июня на военных складах в Арыси произошла серия взрывов. Все жители города были эвакуированы.