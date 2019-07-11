Ливийская война превращается в войну "сливов", - Р.Мустафин

20:03 11.07.2019

Хафтару предсказывают понижение статуса



Халифа Хафтар может вскоре потерять поддержку аравийских столиц. Фото со страницы ВС Ливии в Facebook

После начавшегося три месяца назад наступления Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифы Хафтара на Триполи резко обострилось противоборство между внешними спонсорами основных политических соперников. В развернувшейся войне компроматов баталии идут с переменным успехом. При этом никто из "друзей" Ливии особенно и не пытается "спрятать уши", когда их берут с поличным при нарушении оружейного эмбарго или грубом вмешательстве в происходящие процессы.



На днях Министерство обороны Франции признало, что найденные на складах ЛНА в Гарьяне и произведенные в США противотанковые комплексы Javelin принадлежат французским вооруженным силам. Однако Париж категорически отрицает, что он поставлял или имел намерение продать оружие силам Хафтара в обход эмбарго ООН на поставки оружия в Ливию.



В заявлении французского Минобороны говорится, что оружие предназначалось для французских сил, которые выполняли разведывательно-диверсионные задачи. К тому же это было поврежденное и непригодное к использованию оружие, которое хранилось на складах, и его должны были уничтожить. Но поскольку французы потом эти комплексы просто "потеряли", они так и оставались лежать на складах ЛНА. После того как силы Хафтара были вынуждены отступить из Гарьяна, эти ракеты и обнаружили. Три из них были показаны журналистам 29 июня. Они лежали рядом с артиллерийскими снарядами китайского производства, на которые была нанесена маркировка ОАЭ, что стало поводом для обвинений этой страны также в нелегальных поставках оружия в Ливию.



Как в действительности обстоят дела с этим оружием, пусть останется на совести французов. Их версия выглядит довольно правдоподобно, тем более что французский спецназ и Главное управление внешней безопасности, как известно, проводят антитеррористические операции не только в Ливии, но и в соседних Мали и Нигере, действуя часто с территории бывшей джамахирии еще чуть ли не с 2011 года. Главное в этой истории то, что глава Правительства национального единства (ПНЕ) Фаиз Сарадж не преминул бросить камень в огород Франции и ОАЭ. Париж обвинили в поддержке Хафтара, и французам пришлось уверять Сараджа в своей дружбе, оправдываясь тем, что Хафтар вообще-то тоже играет не последнюю роль в раздробленной стране.



При этом Сарадж тоже получает оружие, как говорится, из-под полы, главным образом из Турции, которую не раз ловили за руку. Очевидно, глава ПНЕ считает такие поставки вполне законными, поскольку его правительство признано ООН. Признать-то его признали, а если говорить точнее, навязали ливийцам западные державы, причем в обход многих политических сил, игнорируя в том числе и Хафтара. Однако по-настоящему приобрести легитимность оно могло только после того, как его признает парламент в лице Палаты представителей. А вот она, выбранная вполне законным путем в соответствии даже с наспех принятыми после свержения Муаммара Каддафи законами, как раз этого не сделала.



Вместо того чтобы голосовать за признание ПНЕ, парламентарии спасались от расправы со стороны исламистов бегством и остановились только на самом краю страны в Тобруке, у самой египетской границы. Впрочем, в конце прошлого года срок полномочий закончился и у парламента. Проведение же новых выборов, как парламентских, так и президентских, неоднократно срывалось. Так что рассуждать о легитимности тех или иных органов власти в сегодняшней Ливии можно очень долго, но так ни до чего и не договориться.



Кроме финансовой и военной поддержи внешние спонсоры в последнее время все чаще и настойчивее вмешиваются в процессы принятия различных решений внутри тех военно-политических группировок, которые они опекают. Бывает и так, что они помогают генерировать и распространять дезинформацию с целью внести раскол в ряды своих противников. На днях зарегистрированный в Лондоне новостной портал Libyan Express, ориентированный на правительство Сараджа, со ссылкой на неназванный источник телеканала Libya al-Ahrar сообщил о недавней встрече в Каире представителей ОАЭ со спикером Палаты представителей Агилой Салехом. В ходе встречи его якобы попросили при формировании нового состава Временного правительства Ливии назначить его главой бывшего посла в Абу-Даби Арефа ан-Найяда, представлявшего интересы восточного, то есть прохафтаровского центра власти, наделив его полномочиями отобрать подходящих кандидатов в члены нового кабинета министров. Причем кроме назначения Арефа ан-Найяда преемником нынешнего премьера Абделлы ат-Тани он также рассматривается в качестве человека, который сменит главкома ЛНА – Хафтара.



Если верить сообщению, такая рокировка объясняется недовольством спонсоров из ОАЭ военными неудачами фельдмаршала, прежде всего провалом наступления на Триполи, начатого более трех месяцев назад. Кроме того, правители ОАЭ как будто бы пришли к выводу о том, что личность нового премьера и замена главкома ЛНА гражданским лицом будут способствовать исправлению имиджа восточного центра власти. Многие в Ливии и за ее пределами ассоциировали его с Хафтаром, в котором видели такого же диктатора, как Каддафи. В случае же, если Хафтар будет возражать и посмеет ослушаться, говорится в сообщении Libyan Express, его вместе с ЛНА лишат военной и финансовой помощи.



На войне, конечно, всякое может произойти. И даже недовольство Хафтаром со стороны ОАЭ вполне понятно. Сделать на фельдмаршала немалые ставки, просить за него американцев, подставляться с поставками оружия в обход эмбарго, неся при этом немалые моральные, финансовые и политические издержки, и при этом не получить конкретного результата. Есть от чего рассердиться. И ротации в кабмине – дело тоже обычное. И все же ситуация с Хафтаром, возможное понижение его статуса главкома ЛНА, которую он создавал своими руками и благодаря которой обрел сегодняшнее влияние, не говоря уже об угрозах лишить его помощи, – все это выглядит как чья-то попытка выдать желаемое за действительное, внести раскол и смуту в лагерь фельдмаршала, остающегося вполне самодостаточным деятелем.

Даже лишившись поддержки со стороны ОАЭ, он останется с другими спонсорами. А вот если "уйдут" его или понизят статус, трудно даже представить себе, кто сможет его заменить. Во всяком случае, только не мало кому известный бывший посол в ОАЭ. Солдаты Хафтара просто не будут его слушать, а то и на штыки поднимут. Нынешние его союзники из Египта, Саудовской Аравии, ОАЭ, да той же Франции просто лишатся самой мощной на сегодня политической фигуры среди своих друзей.



Равиль Мустафин

11.07.2019