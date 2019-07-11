 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Российские ракеты бьют по партнерству Вашингтона и Дели, - В.Скосырев
20:06 11.07.2019

Индийское правительство отчиталось о состоянии сделки по С-400

Некоторые компоненты российских С-400 могут в будущем производиться на территории Индии. Фото с сайта mil.ru
Правительство Индии раскрыло парламенту данные о том, как Америка пытается торпедировать поставки ЗРК С-400 "Триумф". В отчете говорится, что за приобретение этих комплексов США грозят подвергнуть Индию санкциям. Госдепу в ответ на это было дано разъяснение, почему страна нуждается в этом оружии. Теперь Вашингтон будет решать, наказывать ли страну, которую считает своим партнером в области обороны, или помиловать. По словам экспертов, американцам вряд ли удастся сорвать сделку, ведь это поставило бы под вопрос независимый внешнеполитический курс Дели.

В конце июня в Индии побывал госсекретарь США Майкл Помпео. С ним обсуждался вопрос о ЗРК С-400.
Как видно из выступления государственного министра иностранных дел Индии Веламвелли Муралирадхарана в нижней палате, индийцы проинформировали гостя о том, что этот комплекс им необходим.

Тем не менее заранее нельзя сказать, применят ли американцы "Закон о противодействии противникам Америки" посредством санкций (CAATSA) к Индии. Госдеп будет определять, существенна ли сделка.
Если иметь в виду ее цену, то, конечно, существенна. Она составляет, по официальным данным, примерно 5,43 млрд долл. Но деньги используются в данном случае скорее для демонстрации ее масштабов. В прошлом году вице-премьер Юрий Борисов сказал, что оплата будет проходить в рублях. Впрочем, индийский ресурс Business Today пишет, что Дели раздумывает о плате в евро. Это также позволит обойти санкции.

Касаясь геополитического значения сделки, издание утверждает, что "Триумфы" послужат укреплению вооруженных сил страны. Они станут противовесом мощи Китая и обеспечат превосходство Индии над Пакистаном.
По словам заместителя директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Владимира Дрожжова, если Индия внесет аванс до конца года, то поставки могут начаться в 2020-м, а завершиться в 2025 году.

В беседе с "НГ" редактор-консультант журнала India Strategic Винай Шукла сказал, что методы оплаты представляют собой банковскую тайну. "Но факт состоит в том, что помимо С-400 будет закуплено 39 боевых самолетов у России, – говорит эксперт. – Что касается санкций, то американцы сами хотят продавать нам больше оружия. Например, сейчас идет речь о продаже 10 самолетов – морских разведчиков. Поэтому санкции для них – палка о двух концах. Введя их, США как бы эти сделки закрывают. Поставки С-400 стали проблемой и для Турции. Но Турция – член НАТО. Она уступила часть своего суверенитета Америке. Индия никому суверенитет не уступала. Думаю, соглашение с Россией будет выполнено".
Мауро Гилли, старший научный сотрудник в Федеральном институте технологии Швейцарии, объясняет резкое сопротивление со стороны США проекту С-400 тем, что Россия через индийских или турецких военных, проходящих инструктаж под руководством российских специалистов, может получить доступ к секретам новейшего американского бомбардировщика – истребителя F-35.
Винай Шукла говорит, что у Индии нет намерения покупать этот самолет. Он стоит столько, что у государства не останется средств на закупку самого необходимого оборудования для других родов вооруженных сил: "Индия больше заинтересована в совместном производстве самолетов с Россией. Не случайно сейчас снова заговорили у нас о возможности создания вместе с Россией истребителя пятого поколения. Подождем до сентября. Тогда во Владивостоке состоится российско-индийский саммит. Сейчас идет подготовка документов по всему спектру двусторонних отношений".

Полковник запаса Виктор Литовкин подчеркнул в разговоре с "НГ", что ни США, ни Франция не соглашаются на передачу технологий для вооружения индийцам. Россия же делится своими разработками. В Индии построены заводы, выпускающие истребители, танки по российским лицензиям. Сверхзвуковая российско-индийская ракета "Брахмос" установлена на кораблях, подводных лодках. А затем ее приспособили и для применения на боевых самолетах.

По словам Литовкина, С-400 – чрезвычайно сложный комплекс. Москва согласна на то, чтобы некоторые компоненты его делались в Индии.

Владимир Скосырев

11.07.19

Источник - ng.ru
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