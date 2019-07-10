Суд по модернизации БишкекТЭЦ. Что знают бывший директор и главный инженер

20:26 11.07.2019

11 июля 2019, Бишкек - , Юлия КОСТЕНКО



В Свердловском районном суде Бишкека продолжается рассмотрение уголовного дела по модернизации столичной ТЭЦ. Процесс проходит под председательством судьи Инары Гилязетдиновой.



Без проектно-сметной документации



Сегодня допросили свидетеля Нурлана Омуркул уулу. Он был главным инженером ТЭЦ Бишкека, когда началась модернизация. Он принимал объект в качестве директора теплоцентрали, когда работы завершились.

По его словам, техническое задание, в котором специалисты теплоцентрали указали, что необходимо рассмотреть строительство химцеха, отправили на согласование заместителю генерального директора ОАО "Электрические станции" Жолдошбеку Назарову. Старый цех не справился бы с объемом работ.

"Не имея проектно-сметной документации, появилась сумма. Нас это удивило. Перед приемкой объекта был приказ генерального директора "Электрических станций" о постановке оборудования на баланс. Но цен не было. Позже ТВЕА предоставила цены. Они были завышены. По моему мнению, они подгоняли под сумму в $386 миллионов", - рассказал Нурлан Омуркул уулу.

К примеру, серьга для подъема груза - $10 тысяч. Турбинное масло сидело в цене самой турбины. Где-то цены завышали, где-то указывали дважды.



ТВЕА отказывалась строить топливоподачу на ТЭЦ Бишкека. Позже вопрос решили и объект построили.



"Два энергоблока частично подключили к старым сетям. Сказать, что построили новую ТЭЦ нельзя. За такую цену можно было лучше построить", - сказал он.

Адвокат Осмонбека Артыкбаева Рабига Сыдыкова давала свидетелю документы для ознакомления, чтобы он зачитал их, так как вспомнить, какие решения принимались, он не может. Другие защитники возмутились, что такие показания не верны. В документах маркером отмечены те моменты, которые он должен зачитать.



"Блоки сдали без химцеха. Упор делался на приезд президента. На незавершенку он не приезжает, поэтому все документы должны быть подписаны".

Нурлан Омуркул уулу.



Личные обиды



Нурлан Омуркул уулу проходил по делу об аварии на теплоцентрали. Он полностью признал свою вину. Его приговорили к штрафу в 300 тысяч сомов и освободили в зале суда.

После аварии его уволили. Экс-глава Энергохолдинга Айбек Калиев считает, что Нурлан Омуркул уулу обижен на него за это.

"Писали ли вы на меня письмо президенту Сооронбаю Жээнбекову?" - спросил Айбек Калиев.



Нурлан Омуркул уулу сказал, что никаких писем не писал.



Однако в материалах дела есть обращение на имя президента, в котором Нурлан Омуркул уулу рассказывает Сооронбаю Жээнбекову о коррупции в ходе модернизации ТЭЦ и незаконном увольнении и просит принять меры в отношении Айбека Калиева. Только после этого, он вспомнил, что обращался к президенту.



Отметим, доказать в суде незаконное увольнение Нурлан Омуркул уулу до сих пор не может.

Он написал президенту после первого допроса. Русский вариант - сам, а текст на кыргызском сделал переводчик.

Айбек Калиев спросил, почему у Нурлана Омуркул уулу неприязненное отношение к нему. "Это у вас ко мне неприязненные отношения. Когда вы отели "Теплые ключи" отобрать пытались, я выступил против. Их хотела забрать подружка жены Атамбаева. Поэтому во время аварии меня никуда не допустили", - сказал свидетель.



Запутался в показаниях



Он рассказал, что грант от ТВЕА в $20 миллионов появился, когда другая фирма внесла предложение по модернизации столичной теплоцентрали. Вспомнить ее название свидетель не смог.

Адвокат Замир Жоошев напомнил Нурлану Омуркул уулу, какие показания он давал раньше. "5 июля 2013 года прошло совещание в Министерстве энергетики. Вы говорили, что Осмонбек Артыкбаев представил представителей ТВЕА и дал команду Салайдину Авазову заключить договор с ТВЕА", - сказал адвокат.



Свидетель от слов отказался.



"Как-то не так протокол написали. Но прямого указания Артыкбаев не давал. Протокол я читал и подписывал", - пояснил Нурлан Омуркул уулу.

Документально подтвердить завышение стоимости работ бывший директор не может, но настаивает, что цена завышена.



Недоделки ТВЕА



Нургазы Курманбеков в момент модернизации ТЭЦ Бишкека занимал должность главного инженера. За аварию суд первой инстанции осудил его на четыре года. Он обжаловал приговор. В результате его оштрафовали на 220 тысяч сомов. Несмотря на это, он до сих пор работает на ТЭЦ.

На суде он рассказал, что по модернизации ТЭЦ сначала возникло более 500 замечаний, потом их число сократилось до 228.

Китайские рабочие должны были уйти через два года после завершения модернизации. Но они до сих пор работают на теплоцентрали. "Есть спорные моменты", - сказал Нургазы Курманбеков.

Осталось три замечания к работе ТВЕА. "Есть устранимые задачи. По деталировке сложно сказать. Пару моментов под вопросом", - отметил свидетель.



В показаниях Нургазы Курманбекова указано, что Айбек Калиев оказывал давление и торопил. На суде он заявил, что никакого давления со стороны бывшего главы Энергохолдинга не было.



Бывший первый заместитель генерального директора ОАО "Электрические станции" Бердибек Боркоев также осужден по делу об аварии на ТЭЦ. Он приговорен к семи годам и шести месяцам условно с испытательным сроком три года. Должен выплатить государству 300 тысяч сомов в виде штрафа.

Он признался, что показания на следствии давал на эмоциях, поэтому сказал, что выбранный вариант модернизации не подходит Кыргызстану.



По его словам, авария на теплоцентрали произошла из-за нехватки химобессоленной воды. Он докладывал руководству, что при увеличении мощности могут возникнуть проблемы с нехваткой воды на новом блоке. "Для нового блока нужен был новый химцех. Я проводил совещания, говорил об этом, но вопрос не решался. Главная причина аварии на теплоцентрали - несогласованность действий персонала, а не отсутствие химцеха", - пояснил Бердибек Боркоев.

В настоящее время строительство химцеха завершено, но объект еще не сдан в эксплуатацию. По нему также есть замечания.