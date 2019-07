Светлокожие люди не могут различать лица чернокожих - и наоборот, - Der Spiegel

20:30 11.07.2019

11 июля 2019 г.

Юлия Мерлот | Der Spiegel



"Почему нам тяжело различать лица представителей чужих этнических групп? Американские ученые проанализировали снимки головного мозга испытуемых - и сделали неожиданное открытие", - сообщает немецкий журнал Der Spiegel.



"Исследователи из команды Дженнифер Эберхардт из Стэнфордского университета в Калифорнии обследовали мозг 20 молодых светлокожих добровольцев мужского пола. В трех разных экспериментах участники рассматривали фотографии и оценивали, насколько похожи изображенные на них лица. При этом с помощью МРТ-сканера измерялась их мозговая активность", - передает журналистка Юлия Мерлот.



"Результат: во всех трех экспериментах белые участники оценивали лица черных людей как более похожие друг на друга, пишут исследователи в научном журнале Proceedings of the National Academy of Sciences. МРТ-снимки показали, что области мозга, ответственные за распознавание лиц, в случае с фотографиями людей с другим цветом кожи работали медленнее и в целом менее активно", - говорится в статье.



"Исследователи пришли к выводу, что нейроны мозга значительно более чувствительно реагируют на различия в лицах людей из собственной этнической группы. (...) Они предполагают, что причина заключается в том, что мы больше контактируем с представителями нашей этнической группы и мозг, таким образом, располагает большим визуальным опытом".



"Возможно, что контакт с другими этническими группами в детском возрасте приводит к тому, что потом нейроны становятся восприимчивыми и к ним", - пишут авторы исследования.



Исследователи подчеркивают негативные последствия неспособности различать лица. "Например, это может способствовать развитию расистских предубеждений. Риск также заключается и в том, что люди непреднамеренно могут давать ложные свидетельские показания", - передает Der Spiegel.

