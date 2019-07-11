 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Четверг, 11.07.2019
20:36  Русские готовят замену Башару Асаду? - Atlantico
20:33  Дело "шпиона" Сыроежкина вскрывает силовую игру Китая в Центральной Азии, - Wall Street Journal
20:30  Светлокожие люди не могут различать лица чернокожих - и наоборот, - Der Spiegel
20:26  Суд по модернизации БишкекТЭЦ. Что знают бывший директор и главный инженер
20:06  Российские ракеты бьют по партнерству Вашингтона и Дели, - В.Скосырев
20:03  Ливийская война превращается в войну "сливов", - Р.Мустафин
16:10  В казахстанской Арыси опять пожар. Горит депо ЖД

14:54  Генштаб Киргизии обвинили в незаконном распределении кандидатов в академию в России
14:22  Секс-скандал сотрясает США: под прицелом Трамп и Клинтон
13:09  Курская дуга: Немцы забыли, как "белокурые бестии" кричали "Гитлер капут!"
13:07  Капкан для глобального капитализма. Жизнь в долг у будущего больше невозможна, - Е.Ларина
13:05  Американская война против Китая или России будет поистине ужасной, - Хал Брэндс
13:03  Царская закладка: как в Ташкенте нашли сокровища Романовых, - И.Кармазин
13:01  Агония системы. "Завеса мрака" встает над миром, - А.Фурсов
12:44  В бою за свободу русского Донбасса погиб Героем узбек Ходжиакбар Шарипов
12:42  Китай и Россия наращивают квантовое сотрудничество, - ЖЖибао
09:15  Принцесса и сантехник встретились в суде. Дочь саудовского короля обвиняют в краже телефона и избиении рабочего
08:15  США планируют взять под контроль свой интернет, - Элен Гудман, Карен Корнблу
08:03  Байки все это... Аким Шымкента Абдрахимов отрицает наличие проблемы воровства невест
07:52  Хаос в Ливии и конфликт США с Ираном грозят Европе второй волной беженцев, - Д.Седов
07:41  Вина узб-историка А.Кубатина (специалист по древним тюркам) в шпионаже - "полностью не доказана"
07:30  Никто не ждал: Сирия опровергла связи с задержанным Британией танкером, - Э.Байназаров
07:05  Рос-премьер Медведев готов подписать "абсурдно-дурацкое" соглашение с Украиной о транзите газа
07:02  Японский космический зонд "Хаябуса-2" сел на астероид Рюгу
06:56  Швейцары халявы не дали(. Президент Жээнбеков летит из Женевы в Москву
06:53  Министр обороны Казахстана о версиях взрывов в Арыси: не исключается поджог и диверсия
06:50  Афганистан принял "дорожную карту" мирного урегулирования
06:43  ВерхУзбсуд отказал в реабилитации политзеку С.Куканову, отсидевшему в каримовской тюрьме более 23 лет
00:04  Сотрудничество с КНР сулит миру немалые выгоды, - Джонгмин Сеонг
00:03  Foreign Policy: Багдад оказался между молотом и наковальней
00:00  Германия закрыла душанбинский филиал DAAD - центра научных обменов. За отсутствием в Тадже наук?
Среда, 10.07.2019
23:52  Главарем Радио Свобода назначен агент Джейми Флай
23:45  Внук верховного аятоллы Ирана уличен в связях с США, - И.Субботин
19:52  ГрузОбоссум. Гендиректор "Рустави 2" пообещал мочиться в экспортируемые в Россию грузинские напитки
19:47  Из личных кубышек. Каз-буржуины Т.Кулибаев и К.Боранбаев выделяют 1 миллиард тенге на восстановление Арыси
19:39  Проворовавшаяся каз-вице-министресса образования Суханбердиева сурово осуждена... штрафом 2500 МРП
17:01  Крапленый Туск. Либералов одолели демоны, - Л.Шевцов
16:58  Крупнейшая в мире ГЭС взволновала весь Китай. "Три ущелья" треснула?!
16:56  Детский труд в Киргизии. Как подростки помогают кормить свои семьи, - А.Бенгард
16:53  Европа отказывается от доллара, - Ф.Джиралди
16:40  У фрау Меркель опять трясучка. Пора в клинику
15:37  Умер амер-миллиардер Росс Перо - несостоявшийся Дональд Трамп
14:52  Неполучившие визу кыргызы терроризируют угрозами работников германского посольства в Бишкеке
13:50  Узбеки обвиняют таджиков в фито-терроре. Рассыпают на полях червячков...
13:17  Горькая мамалыга Йоханниса. Президентские выборы в Румынии
13:15  Не нефть, а да: Турция признала, что отказалась от иранского сырья , - Э.Байназаров
13:11  Если бы не Путин, то Россию бы растащили и разграбили олигархи, - Ярослав Башта
13:02  Вяч.Бутусов ("Наутилус"): "Мы определились с названием коллектива и альбома"
09:10  Добром не кончится... Кой-ташское ополчение Атамбаева точит ножи для похода на Бишкек, - Азия ньюс
08:01  Москва и Пекин поставили на "Талибан". Блуждающий джихад, - А.Храмчихин
07:11  Бакалавр-макалавр. В Узбе полный бардак с приемом документов абитуриентов в вузы
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Казахстан   | 
Дело "шпиона" Сыроежкина вскрывает силовую игру Китая в Центральной Азии, - Wall Street Journal
20:33 11.07.2019

11 июля 2019 г.
Томас Гроув | The Wall Street Journal

"В ходе совершенно секретной операции в начале этого года сотрудники казахстанской контрразведки устроили облаву на жилой дом советской постройки и задержали высокопоставленного советника правительства по обвинению в шпионаже в пользу Китая, - передает The Wall Street Journal. - Месяцы спустя власти сделали кое-что необычное. Они позволили информации об этом случае попасть в местные СМИ, что является редким случаем открытой ответной реакции на растущее влияние Пекина в самой большой и богатой стране Центральной Азии".
"Арест Константина Сыроежкина - бывшего советского агента КГБ, обвиняемого в передаче секретных документов китайским агентам, по словам людей, осведомленных о расследовании - произошел на фоне того, как казахстанские лидеры пытаются сбалансировать жажду китайских инвестиций со страхами перед посягательствами со стороны своего гигантского восточного соседа", - пишет автор публикации Томас Гроув.

"Обнародовав эту историю, казахи посылают Китаю сообщение - не быть чересчур дерзкими в Казахстане и не заходить слишком далеко", - говорит Василий Кашин, эксперт по Китаю из Высшей школы экономики в Москве.
"(...) Новый президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, избранный в прошлом месяце после того, как его обозначил своим преемником давний лидер Казахстана Нурсултан Назарбаев, пообещал поддерживать равновесие между китайскими, российскими и западными интересами. Токаев свободно говорит по-русски, по-китайски и по-английски. В недавнем интервью The Wall Street Journal Токаев назвал Китай важным стратегическим партнером. "У нас очень тесные отношения в экономической сфере, - указал он. - В то же время мы развиваем и наше политическое сотрудничество".

"Но арест Сыроежкина, одного из ведущих экспертов бывшего Советского Союза по Китаю по обвинениям в шпионаже, свидетельствует о растущем беспокойстве Казахстана по поводу влияния Китая и о его обостряющемся ощущении уязвимости в связи с тем, что он находится на перекрестке азиатских путей (...)".
"Китай был одним из главных инвесторов Казахстана в прошлом году, и люди, близкие к правительству, говорят, что суммы кредитов китайских государственных банков и кредитных учреждений казахстанскому государству взлетели до десятков миллиардов долларов. Но теперь казахстанские чиновники говорят, что Китай пытается воспользоваться этими экономическими связями для усиления своего политического влияния, и они пытаются установить некоторые границы.

"(...) Присутствие Китая в Казахстане, инвестиции, которые они делают, стали спорным вопросом, и растут опасения, что они становятся слишком влиятельными", - указал Руслан Изимов, эксперт по Китаю в Институте мировой экономики и политики в столице Нур-Султан, который консультирует правительство Казахстана".
"Среди прочего, в последнее время Пекин лоббировал правительство Казахстана с тем, чтобы разрешить китайским подрядчикам действовать на территории Казахстана, сообщил один человек, осведомленный о переговорах, а эта мысль является анафемой для казахстанских служб безопасности. В некоторых случаях китайские бизнесмены требовали от холдингов в казахстанских компаниях поддерживать поток кредитов для крупных проектов, сказал тот же человек. На какой стадии находятся переговоры, неясно".

"(...) Присутствие США в Центральной Азии ослабло. Москва с ограниченным успехом пыталась противостоять экономическому влиянию Китая, реализуя свои давние политические связи с бывшим советским государством, но даже российские официальные лица в частном порядке говорят, что чувствуют, что их влияние в Казахстане ослабевает".

"Дело против Сыроежкина может послужить предупредительным выстрелом", - пишет The Wall Street Journal, добавляя, что в Казахстане "среди некоторых слоев населения растут антикитайские настроения из-за жестокого подавления Китаем уйгуров-мусульман прямо сразу через границу, в северо-западном китайском регионе Синьцзян. (...) Общенациональные протесты в 2016 году вынудили правительство Казахстана отказаться от планов продажи земли китайцам (...)".

"(...) Президент Токаев в своем интервью отверг предположения о широком распространении антикитайских настроений, отвергнув его как пережиток прошлого.
"Тем не менее, в то время как коммерческие связи с Китаем процветают, составляя 12% от общего объема торговли и роста Казахстана, охлаждение замедлило некоторые из более крупных поддерживаемых государством проектов, финансируемых Китаем, в том числе планы по созданию легкорельсовой транспортной системы в столице. Отдельная инвестиционная программа на 27 млрд долларов между китайскими и казахстанскими компаниями практически потерпела крах".

"Дело против Сыроежкина, который имеет казахское и российское гражданство, грозит еще больше обострить отношения. Он был арестован 19 февраля в своем родном городе Алматы. Люди, знакомые с расследованием, говорят, что оно вращается вокруг обвинений в том, что он передавал секретные документы людям, связанным с китайской разведкой. Другие лица, знакомые с расследованием, отмечают, что Сыроежкин мог также получать наличные в качестве оплаты. Будучи главным советником по отношениям с Китаем, он консультировал Токаева, который тогда был премьер-министром, по переговорам с официальными лицами по демаркации казахстанско-китайской границы. Сыроежкин много писал о Китае и считался одним из ведущих экспертов по Пекину в бывшем Советском Союзе" (...).

"Китай ведет масштабные шпионские операции и операции по сбору разведданных в Азии, Европе и США, где китайские агенты предлагали наличные и другие вознаграждения, вербуя американцев, чтобы они шпионили на них. (...) Пекин также проводил разведывательные операции в России, стране, которую он считает стратегическим партнером. В России и Казахстане полуофициальные китайские аналитические центры играют роль в установлении контактов с людьми, которые рассматриваются как потенциальные активы, за чем следует запрос на информацию и обещания денежных средств".

"Для их работы это стандартная практика - вербовать агентов, и она работает в Казахстане как и везде", - говорит Кашин, эксперт по Китаю из Высшей школы экономики в Москве.
В написании статьи принимала участи Энн М. Симмонс.

Источник: The Wall Street Journal

Источник - inopressa.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1562866380
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Аскар Мамин провел заседание Координационного совета по вопросам привлечения инвестиций
- Кадровые перестановки
- Правительство РК и ТНК Valmont Industries подписали документ о реализации инвестиционного проекта в АПК
- Ж.Асанов в ходе расширенного совещания судей республики ответил на ряд неудобных вопросов к судам
- Вице-премьер РК Гульшара Абдыкаликова посетила республиканский образовательный молодежный лагерь "Зерен-2019"
- О заседании Антитеррористического центра Республики Казахстан
- Международные инициативы Казахстана представлены на Совещании министров иностранных дел ОБСЕ
- Я не собираюсь уходить от ответственности – министр обороны о ЧП в Арыси
- С начала года введено 10 индустриальных проектов с созданием свыше 300 постоянных рабочих мест - А. Ержанов
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  