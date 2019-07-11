 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Четверг, 11.07.2019
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Русские готовят замену Башару Асаду? - Atlantico
20:36 11.07.2019

11 июля 2019 г.
Корреспондент |

"Поскольку ситуация в Сирии в настоящий момент застыла на месте, придется вести переговоры,", - утверждает в интервью Atlantico Ален Родье, отставной офицер французской разведки, замдиректора Французского центра разведывательных исследований, эксперт по исламскому терроризму и организованной преступности.

"Сирийские правительственные силы хоть и подвергаются постоянным обстрелам, все же удерживают запад страны за исключением очага сопротивления в Идлибе, который расположен на северо-западе и пользуется поддержкой Турции, - поясняет эксперт. - Этот анклав повстанцев невозможно подчинить военным путем, потому что сирийские войска даже при поддержке иностранных ополченцев под руководством Тегерана и российской армии не имеют для этого технических и человеческих средств. Враг слишком силен (от 30 тыс. до 60 тыс. закаленных в бою активистов скрываются среди 2,5 млн человек в труднопроходимой местности), и в случае чрезвычайной ситуации ему поможет Анкара. К тому же, Турция уже принимает почти три миллиона беженцев и не имеет средств для того, чтобы дать приют новым. Наступление сирийских правительственных войск в этом районе имело бы катастрофические последствия".

"(...) Соединенные Штаты постепенно уходят из Сирии, поскольку их прямые интересы сегодня находятся в других местах (...); Турция, со своей стороны, стремится сохранить безопасность на своей южной границе, сосредоточившись на РПК (Рабочая партия Курдистана), у Ирана есть другие опасения по поводу американских санкций и растущей напряженности в отношениях с Саудовской Аравией и Объединенными Арабскими Эмиратами - последние не хотят вступать в это болото. И, наконец, Россия получила то, что хотела (свое военное присутствие в течение последующих 50 лет) и т. д. Таким образом, все условия вместе взятые способствуют началу серьезных переговоров, но без Асада", - указывает Родье.

"Проблема заключается в том, что политическая возможность, которую рассматривает Москва, оказывается проблематичной, поскольку потенциальные кандидаты на преемственность клана Асада уже находятся в черных списках Запада, и в качестве фона фигурирует перспектива того, что они предстанут перед Международным уголовным судом за преступления, не подвергающиеся действию срока давности", - отмечает собеседник издания.
"Возможным преемником считается генерал-майор Али Мамлюк, близкий советник Башара Асада, один из членов и основателей внушающих страх Воздушных разведывательных сил. В воскресенье 7 июля он был назначен вице-президентом Сирии по делам безопасности. Ранее он возглавлял Национальное бюро безопасности, координируя работу всех спецслужб в Сирии ", - сообщает Родье.

"Несмотря на то, что Мамлюку в целом запрещается выезжать на Запад, его бывшая должность позволяла ему встречаться со многими иностранными официальными лицами как в Сирии, так и в других местах. Он официально ездил в Москву, Каир и Амман. С большей осторожностью его, вероятно, принимали в Анкаре, Джидде и даже Риме (это для него довольно опасный пункт - его могли арестовать там - как случилось с одним из его близких коллег). Кроме того, он увиделся с наследным принцем Саудовской Аравии Мохаммедом Беном Салманом, у которого его ждал самый благожелательный прием. Общеизвестно, что принц пользуется доверием президента Дональда Трампа. Последний вполне готов обойтись без мнения Европы (это случится не впервые) для достижения соглашения, которое он смог бы представить в качестве своего личного успеха на следующих президентских выборах 2020 года", - рассуждает эксперт.

"Русские очень хорошо знают генерала Мамлюка, с которым у них были близкие отношения в течение многих лет, еще до распада СССР", - подчеркивает Родье.
"(...) Все руководящие сотрудники сирийской разведки были заменены, и это не может быть случайным совпадением. Некоторые видят в этом влияние Москвы, которая в Сирии стремится обогнать Тегеран. Теперь придется подождать, прежде чем утверждать, что русские действительно взяли Сирию в свои руки. Проблема заключается в том, что, как обычно, за ситуацию гражданской войны, которая продолжается с 2011 года, расплачивается гражданское население. Настало время с этим покончить", - резюмирует собеседник издания.

Источник: Atlantico

Источник - inopressa.ru
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