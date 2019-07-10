 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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В Алматы проходят беспрецедентные по своим масштабам облавы на куртизанок
00:01 12.07.2019

В Алматы проходят беспрецедентные облавы на куртизанок. Полицейские шерстят частный сектор и гостиницы, находящиеся в районе местной улицы "красных фонарей".

Всего за девять дней задержаны 609 граждан, 433 из них – лица, предлагавшие интимные услуги за денежное вознаграждение, и 41 наемный водитель, оказывающий содействие девушкам легкого поведения, – сообщил начальник управления криминальной полиции ДП города Алматы Есен Искаков. – К административной ответственности привлечены 250 человек, из них 88 – лица, занимающиеся проституцией. Кроме того, в этот период раскрыто два преступления, связанных с вовлечением в занятие проституцией, а также прекращена деятельность крупного притона.

Притон накрыли в Алатауском районе южной столицы. С началом рабочей ночи, около 23 часов, там уже собрались 19 работниц коммерческого секса, среди которых две гражданки Узбекистана и две девушки из Кыргызстана. Заправляла заведением 47-летняя мадам.

Будни алматинских проституток мало соответствуют стереотипу, сложившемуся у публики благодаря фильмам перестроечной поры вроде "Маленькой Веры". Так, работниками полиции из сексуального рабства была освобождена 28-летняя гражданка Узбекистана, поссорившаяся с мужем и покинувшая родину. В Алматы она быстро попала в поле зрения соотечественницы, которая и вовлекла ее в занятие проституцией. Как утверждает пострадавшая, против ее воли. Принимать клиентов ей приходилось, находясь на четвертом месяце беременности.

Другая 24-летняя гражданка Узбекистана не скрывала, что приехала в Алматы "на заработки". Но возможность подработать оказалась иллюзорной – администратор заведения отобрала у нее паспорт и все вырученные деньги забирала себе. Девушка трудилась бесплатно с октября 2018 года, пока наконец ей не удалось отправить сигнал бедствия в полицию.

С начала года в Алматы выявлено восемь фактов организации и содержания притонов для занятия проституцией, четыре факта вовлечения в занятие проституцией и два факта торговли людьми, в том числе несовершеннолетними.

* * *

В Костанае осудили бывшего полицейского, заправлявшего делами на местном рынке интим-услуг.

Осужденный занимал должность оперуполномоченного группы по борьбе с торговлей людьми. Однако это не помешало ему подрабатывать торговлей иного рода. Установлено, что в 2017–2018 годах полицейский вместе с коллегой выступал посредником между "ночными бабочками" и клиентами. Разумеется, с материальной выгодой для себя.

Суд расценил данные действия как превышение власти и должностных полномочий, отправив экс-полицейского за решетку на пять лет. Его пособник проведет в заключении на два месяца больше. Оба пожизненно лишены права занимать должности на государственной службе.

Александр КАМИНСКИЙ, Илья МИЛЛЕР | Алматы, Костанай

Источник - Экспресс-К
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1562878860
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