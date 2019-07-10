Война с Ираном станет адом на земле, - Кристиан Моуритцен

00:14 12.07.2019

Все боятся войны с Ираном, пишет "Берлингске". Это вам не вторжение в Ирак: армия Ирана значительно больше и профессиональнее, а еще у него обширные связи по всему Ближнему Востоку. США такая война тоже не нужна - там погибнет множество американских солдат. Но кое-кому в администрации Трампа не терпится разжечь военный конфликт, и никакие прогнозы ада на земле их не пугают.



Berlingske (Дания): "Война с Ираном станет адом на земле"

Кристиан Моуритцен (Kristian Mouritzen)



Все боятся войны с Ираном, потому что нападение на иранцев - гораздо более серьезное дело, чем на иракцев. Армия Ирана значительно больше и профессиональнее, а еще у него обширные связи по всему Ближнему Востоку. Эту войну он будет вести как с помощью конвенционального оружия, так и применяя террористические методы против западных целей.



После того, как США и Иран вышли из ядерного соглашения, все боятся войны. Великобритания, Германия и Франция активно призывают Иран соблюдать договоренности, пока еще не стало слишком поздно.



Не сошли ли американцы или иранцы часом с ума, мы обсуждали в подкасте Это вам не Ирак - Россия больше терпеть не станет



Но это не помогает. Иран объявил, что нарушает соглашение по двум важным пунктам. По договору ему разрешены 300 килограмм обогащенного урана, но теперь Иран обзавелся большим количеством. И при этом он обогащает уран сильнее, чем разрешенный уровень в 3,67%.



Пока что ситуация остается в тупике. ЕС не может убедить иранцев, что если те будут соблюдать соглашение, торговля с Европой, Россией и Китаем возобновится. ЕС давно проиграл эту борьбу США, после того как американский президент Дональд Трамп пригрозил серьезными последствиями странам и компаниям, которые будут нарушать антииранские санкции. Так что Иран не верит, что от европейцев будет польза.



Но закончится ли все это войной, когда так много поставлено на карту? Этот вопрос остается пока открытым. И Иран, и США заверили, что войны не хотят, а, напротив, стремятся найти решение путем переговоров. Вопрос в том, как заставить их начать разговаривать.



Командующий иранскими войсками генерал-майор Абдулрахим Мусави сказал иранскому новостному агентству Mehr, что Иран не желает войны. Трамп утверждает, что рассматривает возможность переговоров, но не сообщает, чего еще американцы потребуют от Ирана, помимо полного ядерного разоружения. Иранцы со своей стороны заявили, что не пойдут на переговоры до снятия санкций. Но обстановка настолько накалена, что обе стороны могут спровоцировать опустошительную войну по чистой случайности.



Разжигатели войны в США



По словам Триты Парси, профессора ближневосточных исследований в Университете Джорджтауна в штате Вашингтон, ситуация невероятно опасна, и обеим сторонам следует вернуться за стол переговоров.



"Иранцы должны быть рады, что Трамп во время последнего кризиса несколько недель назад отказался от идеи военной конфронтации", - говорит он и добавляет, что Иран мог бы поактивнее идти навстречу Трампу в том, что касается переговоров.



В то же время он указывает, что в американской администрации есть подстрекатели к войне, не желающие отступиться от идеи военного решения конфликта. В частности, советник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон (John Bolton) и госсекретарь Майк Помпео (Mike Pompeo). Есть информация, что оба выступали за военные меры, когда пару недель назад был сбит американский беспилотник, - а это значит, что США подумывали применить в ответ оружие, просто Трамп в последний момент передумал.



Американское издание Vox попросило восемь военных экспертов оценить, какой будет война с Ираном. "Ад на земле", сказал один из них: полномасштабная война с этой страной унесет сотни тысяч человеческих жизней, а после нее Иран еще много лет подряд будет целенаправленно мешать западным интересам в мире, как это бывало в прошлом.



Так что у Трампа есть все причины не желать войны с Ираном. Вопрос в том, как ее избежать.