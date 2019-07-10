Грузия застряла на опасном повороте, - С.Тарасов

00:16 12.07.2019

Американцы через акции "прямого действия" осуществили в Тбилиси двойной удар – по Китаю и России. Но прежде всего пострадала сама Грузия, которая теряет шансы стать крупным логистическим центром для проекта "Один пояс и один путь" и теряет связанные с ним инвестиции.



Когда 11 июня государственный секретарь США Майк Помпео в ходе совместной пресс-конференции в Вашингтоне с премьер-министром Грузии Мамукой Бахтадзе заявил, что Вашингтон надеется, что "Грузия закончит проект порта (порт Анаклиа - С.Т.)", что "порт усилит отношения Грузии со свободными экономиками, это поможет ей миновать быть жертвой экономических интересов Китая и России", для многих экспертов стало ясно: американцы либо уже обозначили свой новый курс в Закавказье, либо еще готовят перемены.



Дело в том, что ранее грузинские власти, разрабатывая амбициозный проект по строительству глубоководного порта Анаклия на черноморском побережье, напрямую связывали его с китайской инициативой "Один пояс и один путь". И вне зависимости от того, кто будет строить порт. Грузия, расположенная между Европой и Азией, является естественным мостом между двумя этими регионами, предлагая услуги по торговле с Европейским союзом для восьми стран, не имеющих выхода к морю. Планировщики утверждали, что к 2025 году Анаклия сможет обрабатывать 100 миллионов тонн грузов в год, это добавит 0,5% к ВВП Грузии. Помимо того, в 2016 году вступило в силу соглашение о свободной торговле между Грузией и ЕС, плюс к тому - подписанное соглашение с Китаем о свободной торговле, согласно которому Тбилиси брал обязательства отменить таможенные сборы на 96,5% китайского экспорта, а Китай - почти на 91% импорта из Грузии.



Грузия присоединилась к Азиатскому инфраструктурному инвестиционному банку (AIIB) - 100-миллиардному фонду, предназначенному для финансирования проектов китайской инициативы. Подписала соглашение, согласно которому AIIB предоставит 114 миллионов долларов на строительство Батумской обводной дороги - новой автомагистрали, которая соединит внутренние районы Грузии с портовым городом Батуми путем прокладки ряда горных туннелей. Утверждалось, что по мере развития событий будет возрастать спрос и на транспортные услуги между Каспием и Черным морем. Однако потом, как подмечает американское издание EurasiaNet, "проект "Анаклия" загадочным образом стал погружаться в неопределенность, и грузинские ворота из Китая в Европу фактически захлопнулись". Сложилась запутанная ситуация, которая воспринималась и описывалась больше как результат неких финансовых разногласий внутри консорциума, интриг конкурентов и тому подобного.



Эксперты догадывались, что в игру вступили сильные внешние игроки, которые и сделали все для того, чтобы "все пошло не так". В частности, США. Вот почему призыв Помпео к Тбилиси завершить проект "Анаклия" воспринимается загадочно, но и с пониманием того, что Вашингтон играет, конечно, не на стороне Пекина. Если исходить из логики обозначенного процесса, то американцы таким образом пытаются упредить и определенные события, связанные с российско-грузинскими отношениями. Как заявлял заместитель главы МИД России Григорий Карасин, "Москва была готова отменить визы для граждан Грузии", поговаривали даже о восстановлении дипломатических отношений между двумя странами. Было также что-то такое, связанное с проектом "Анаклия". Но не случайно вспыхнувшая волна акций протеста в Тбилиси под антироссийскими лозунгами сорвала наработки.



При этом многие обратили внимание на то, что накануне беспорядков в Грузии побывал с визитом один из доверенных людей бывшего вице-президента США Джо Байдена Майкл Карпентер, который советовал властям оценить последствия своей политики "открытых дверей с Россией". Так часть американской элиты через акции "прямого действия" осуществили в Грузии двойной удар - по Китаю и России. Но прежде всего пострадал сам Тбилиси, который теряет шансы стать крупным логическим центром для проекта "Один пояс и один путь", теряя не только связанные с ним инвестиции, но и возможности в будущем использовать в отношении Абхазии приемы "мягкой силы". Более того, потенциально Грузия превращается в плацдарм, на котором Пекин, возможно, вместе с Москвой вступит в борьбу против грузино-американского тандема. Подозрения усиливаются и тем, что США, как и их партнеры по НАТО, заявили о своей новой стратегии "усиления безопасности Черного моря".



Есть основания предполагать, что порту "Анаклия" уготована участь стать первой военно-морской базой США на Черном море, где по Конвенции Монтре 1936 года военным кораблям неприбрежных государств больше 21 дня находиться запрещается. ВМС США могут постоянно патрулировать в Черном море только в составе объединенной флотилии НАТО и в случае нахождения с ними флота трех прибрежных государств Черного моря, входящих в альянс - Турции, Румынии, Болгарии. Новая база американцев будет находиться рядом с российской военно-морской базой в Крыму и кораблями Черноморского военного флота ВМФ России в Абхазии. Что дальше? Норвежское издание Resett в этой связи отмечает, что "грузинская политическая элита попросту не представляют себе, почему Грузия вообще существует, и не может остановить процессы распада государства". Это сейчас. А в будущем, согласно Resett, она "может стать частью Ближнего Востока или даже исламского мира".



Торговать с Европой и остальным миром Тбилиси может лишь через Черное море. А оно после воссоединения Крыма с Россией в 2014 году оказалось под контролем Москвы. В свою очередь итальянское издание L"Espresso предупреждает, что американцы не позволят "Грузии быть восточной границей объединенной Европы", уходить под протекторат России грузины сами не желают, застряв на непонятном третьем варианте - "одновременно воспевая Иосифа Сталина и восхищаясь Америкой". Страна размером с Ломбардию, Пьемонт и Венето, но с населением в 3,7 миллиона жителей, из которых один миллион сто тысяч находится в Тбилиси, уже в который раз пишет свою трагическую историю с катастрофическим эндшпилем.



Станислав Тарасов