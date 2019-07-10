Посмотрим, какой Токаев китаист, - Олжас Сулейменов

00:56 12.07.2019 Олжас Сулейменов: в декабре 1986 года в общеказахском лексиконе уже давно не было слов "кедей" ("бедняк") и "бай" ("богач")



Всенародно известный поэт, публицист и общественный деятель Олжас Сулейменов дал корреспонденту "ЭК" очередное блиц-интервью, в котором поделился своим мнением о последних событиях в стране и мире.



– Олжас Омарович, в мире, как всегда, неспокойно. В китайском Гонконге миллион вышел на демонстрацию протеста. Такого количества демонстрантов мир еще не видел. Полиция задержала 11 нарушителей порядка.



– 11 тысяч?



– 11 человек!



– У нас полиция построже. После выборов 9 июня более тысячи недовольных собрались на площади. Задержали 700 нарушителей.



– Сейчас во многих странах происходит такое. В Грузии, в Молдове – волнения. Да и у нас в соцсетях появились призывы выходить на площади, устроить майдан, как в Киеве.



– Авторы этих призывов наверняка знают, что слово "майдан" имеет разные значения. В украинском это – "площадь", а в казахском "майдан" – это "фронт", "война". В начале 1940-х новобранцы, собранные в окрестных аулах, шли по алматинской улице на вокзал, где их ждали теплушки, под маршевую песню Байкадамова с припевом: "Майдан?а! Майдан?а!" ("На фронт! На фронт!"). Рядом с колонной солдат бежали мальчишки лет шести-семи. Я был среди них, запомнил этот припев на всю жизнь.



– Вы, наверное, еще Сталина видели.



– Ты меня еще про Ленина спроси. Сталина мы видели только на портретах.



– Но все равно вы сегодня, пожалуй, самый опытный политик в стране…



– Из неформальных.



– Участвовали в процессах деколонизации и борьбы за независимость в мире как один из руководителей советского Комитета солидарности со странами Азии и Африки. Видели, как драматически сменялись режимы и в наших бывших братских республиках, какая борьба за власть в них разворачивалась. Вы были и свидетелем, и участником этих процессов становления. Казахстан, пожалуй, единственный избежал потрясений, и президентский мандат продлился до 30 лет! Нигде: ни в Европе, ни в Евразии – президентского срока такой длительности пока не было!



– Сталину до такого рекорда одного года не хватило.



– Да, действительно, с 1924 по 1953 год. 29 лет.



– Теперь многие в Евразии будут стремиться превзойти, побить рекорд Назарбаева. Да, первое поколение руководителей новых государств стремилось максимально продлить свои президентские сроки, чтобы укрепить опоры неожиданно полученной независимости.



Этот кусок времени конца ХХ – начала XXI веков достоин развернутого, документального романа, в котором бы запечатлелись важнейшие подробности и выводы новейшей истории России, Средней Азии, Казахстана, Закавказья с Кавказом, вдруг обретших независимость друг от друга. Но появится ли такой роман, если одной из обидных потерь этого тридцатилетия стала фактическая утрата литературы и гуманитарных наук, в том числе исторической. Во всех названных странах. Я имею в виду истинную литературу и настоящую науку. Дешевые детективы еще издаются, покупаются. Как и псевдонаучное академическое чтиво. Литература перестала быть профессией. Так же как научное языкознание и так далее.



– Это только у нас?



– Да нет, во всех названных краях. Правда, в разной, конечно, степени. Но поэты, лингвисты и историки на площади пока не выходили. Может, им понятна причина трансформации смысла украинского слова "майдан", которое уже приобрело значение братского казахского термина. У нас передача верховной власти произошла конституционно, мирно, без скандала.



– Но не всех это устраивает! И внешнюю оппозицию, и внутреннюю. Сужу по высказываниям в соцсетях. Некоторые призывают повторить студенческие волнения декабря 86-го. Вы о том декабре знаете больше многих. Может ли такое у нас случиться?



– Что общего я вижу между участниками митинга того декабря и возможного июльского? Пока одно общее – и те, и другие одной национальности, то есть казахи.



В том декабре казахов в Алма-Ате было не больше 15% вместе со студентами. И потому требование митингующих ("Нет – Колбину, даешь руководителя-казаха!") не могло быть поддержано большинством населения.



Те студенты выросли при Кунаеве: он возглавлял республику почти четверть столетия. И потому сам факт ("казах – во главе") наполнял нужным для их самосознания значением название Родины – Казахская Советская Социалистическая Республика. И вдруг – Колбин из какой-то российской области! Студенты не знали, что нашей республикой до Кунаева управляли партийцы с разными неказахскими фамилиями. Что Пономаренко, пришедший в 53-м, фактически спас остатки нашей интеллигенции, выжившей после Голощекина и недострелянной при Мирзояне, Скворцове… Не только казахской, а всей казахстанской интеллигенции. Пономаренко – дважды Герой Советского Союза, возглавлявший партизанское движение в оккупированной Белоруссии, и в Алма-Ате проявлял бойцовский характер. Он порвал бумаги, обвинявшие в национализме первого нашего академика Сатпаева и первого романиста Ауэзова. И в Казахстане родилась фундаментальная наука, возникла профессиональная литература.



Молодежь не знала, что и Брежнев начинал свой взлет из Алма-Аты, где подружился с инженером Кунаевым, а когда встал во главе Советского Союза, помогал Республике, которую в докладах на партсъездах называл "Мой Казахстан!". Он помог Кунаеву, снятому Хрущевым с должности 16 декабря 1962 года за то, что выступил на президиуме ЦК КПСС (будущем политбюро) против передачи части казахстанских земель соседним республикам. Сопротивлялся, как и некоторые другие, стремлению Хрущева перекроить карту СССР, перемещая миллионы гектаров территории одних республик в соседние. Именно тогда и Крым был "выписан" из РСФСР. В наших учебниках истории еще нет страниц, где описано все это. Но они должны быть, и надеюсь, их напишут. Тогда и прошедшее тридцатилетие войдет в большую историю всей своей правдой, а значит – навсегда.



– И все же, чем, по-вашему, могут принципиально отличаться призывы нынешних возможных демонстрантов?



– Мы вспоминали, что после выборов были митинги в Нур-Султане и Алматы. Токаеву тогда сообщили, что толпу митингующих составляли в основном бездомные, безработные, многодетные матери… Он жестом остановил перечисление. Помолчал, обобщил: "Вышли бедные люди". Когда мне сообщили об этой сцене, я, как лингвист, сделал пометку в своей памяти. В декабре 1986 года в общеказахском лексиконе уже давно не было слов "кедей" ("бедняк") и "бай" ("богач"). А за годы после горбачевско-ельцинской перестройки такие термины и понятия возродились. Во всех языках бывшего Союза.



Мы относимся к биологическому виду homo sapiens – "человек мыслящий". Надеюсь, большинство из мыслящих понимает, что эти понятия набирают опасную силу, угрожающую целостности обществ. А по мере развития – целостности стран, прочности государств и жизни наций. Вот какие вечные ценности поставлены на карту. Политическую и экономическую. В этом свете программа "Благополучие для всех!" приобретает смысл, востребованный всеми слоями общества. И "бедными", и "богатыми". Эта программа не просит, не приглашает, а требует своего исполнения.



– Ее исполнение во многом зависит от команды экономистов…



– И чиновников. В свое время была задействована подсказанная западными советниками теория – министрами должны быть люди, проявившиеся в частном бизнесе. Если они смогли стать миллионерами, то и государство обогатят. Кстати, одним из таких министров был и Аблязов. Насколько он и другие такие "обогатили" Казахстан, могут узнать экономисты, которые попытаются понять, почему у нас появился социальный класс – "бедные люди".



Потом оппозиция, вроде, предложила другую крайность – "чиновник должен быть малоимущим". Идея оказалась также малопродуктивной, потому как и такие чиновники стали стремительно богатеть. Теперь пора, наверное, попробовать последний вариант: "Каким обязан быть государственный служащий – богатым или бедным?". Ответ – честным! Ведь где-то в мире получается. Хорошо бы научно изучить все эти примеры. Может, и нам пригодятся.



– Нельзя ли примерить или пристроить к темам нашей беседы какой-нибудь сюжет мрачной фантазии. Напрашивается такой. Некоторые, призывающие к майдану, грезят о приходе к власти таким революционным путем. Аблязов в Интернете называет конкретные суммы выплат родным погибших за его правое дело, если он придет к власти. И все это на полном серьезе.



– Не надо быть фантастом, чтобы представить, что стало бы с нашей многонациональной страной в случае реальной организации таких сюжетов с павшими за названные гонорары. Но и с усмешкой к этому "материальному стимулированию" относиться нельзя. Думаю, и Ак Орда, и правительство, и акиматы читают такую информацию в соцсетях. Уверен, и университеты, и авторитетные общественные организации не бездействуют. Напряжение этих двух-трех месяцев должно внедрить во всех нас главную пока задачу – избавить страну от такой беды, как "бедные люди". Китай за короткое время почти решил эту задачу. Посмотрим, какой Токаев китаист. И если Казахстан справится с решением мировой задачи, тогда стоит даже поблагодарить Аблязова и его глашатаев за такую стимуляцию творческой активности формирующейся новой команды.



Тлеужан ЕСИЛЬБАЕВ | Алматы Источник - Экспресс-К

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1562882160

Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Премьер-Министр РК Аскар Мамин посетил крупные системообразующие предприятия в городе Шымкент

- Постановление Правительства Республики Казахстан от 9 июля 2019 года №488

- Кадровые перестановки

- О Законе "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам регулирования и развития финансового рынка, микрофинансовой деятельности и налогообложения"

- Трудиться призвал Бердибек Сапарбаев жителей Арыса

- Deutsche Bank – можно ли повернуть вспять десятилетие упадка?

- О девальвации доллара

- Суд огласил приговор экс-руководителям "Казгидромет"

- Притон с иностранками выявлен в Алматы

