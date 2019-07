США: демократы в поисках стратегии выигрыша-2020, - В.Прохватилов

Чем ближе президентские выборы 2020 года, тем более напряженными становятся поиски боссами Демократической партии США предвыборной стратегии. Трамп твердо заявил о намерении идти на второй срок и не сомневается в победе. Поиски выигрышной стратегии осложняются для демократов тем, что экономика США на подъеме и искать ключи к победе приходится в других сферах.



Ветеран предвыборных кампаний Рональда Рейгана и Джорджа Буша-старшего, глава GBR Group Эд Роджерс поделился в The Washington Post своим представлением о путях к победе над Дональдом Трампом.

Избиратели всегда голосуют за свой бумажник, пишет Роджерс. Джордж Буш-старший и Джимми Картер не смогли переизбраться на второй срок из-за того, что во время их президентства экономическое положение ухудшилось. И, напротив, победной мантрой Билла Клинтона стало: "Это экономика, дурачок!" (It’s the economy, stupid). А Рональд Рейган задал избирателям простой вопрос: "Вам лучше, чем четыре года назад?" – и победил.



Однако, когда люди привыкают к успешной экономике, пишет Роджерс, это может восприниматься как должное, позволяя другим приоритетам выходить на первый план: "Если бы популярность президента Трампа была связана только с экономикой, он теперь имел бы рейтинг более 60 процентов вместо нынешних 44 процентов".

Допуская, что через два года экономика США будет столь же успешной, как сейчас, Роджерс предлагает демократам, в случае если Трамп задаст избирателям вопрос в духе Рейгана, парировать его контрвопросом: "Вы более обеспокоены, ошарашены, ошеломлены и смущены, чем четыре года назад? Вы хотите, чтобы сумасшествие прекратилось?"



Предполагая, что поведение Трампа к 2020 году не изменится, Роджерс считает, что против президента может сыграть шлейф скандалов и личные нападки на него. Он считает эту стратегию наиболее перспективной: избирателя уже сейчас утомляют трамповские "езда на американских горках с дикими твитами, постоянное метание из стороны в сторону, вульгарное поведение и непредсказуемость".

Ветеран американских пиар-компаний четко обозначил уязвимые места Дональда Трампа и его администрации. И тактика ударов по Трампу ниже пояса уже включена, хотя пока не на полную мощность. Однако это тактика – не стратегия.



Это хорошо понимает Барак Обама, который регулярно проводит встречи с потенциальными кандидатами в президенты от демократов в своем офисе в Вашингтоне. Во время этих встреч Обама совмещает "консультативную помощь с трезвыми предостережениями", сообщает The New York Times. По мнению Обамы, чтобы победить Трампа, демократам нужно затмить его риторику об экономических успехах конкурирующим посланием, которое привлечет даже тех избирателей, которые не симпатизируют демократам.



Подрыв избирательной базы Дональда Трампа может стать направлением одного из главных ударов демократов, пишет старший политический аналитик CNN Рон Браунстайн. Он ссылается на недавнее исследование компании Catalist (основана при поддержке Джорджа Сороса и специализируется на рекламе политических кампаний демократов). Исследование показало, что "большие успехи Демократической партии на выборах в Конгресс 2018 года были вызваны в том числе более многочисленными, чем ожидалось, уходами от Республиканской партии избирателей, поддержавших Трампа двумя годами ранее".

Аналитики Catalist подсчитали, что выигрыш Демократической партии на промежуточных выборах 2018 года почти на 90 процентов был обеспечен за счет того, что люди, голосовавшие за Трампа в 2016 году, осенью 2018 года предпочли демократов.



Основной проблемой у демократов остается выбор адекватной предвыборной стратегии, контуры которой пока размыты. Сейчас происходит состязание различных демократических фронтменов, предлагающих рецепты победы.

Так, мэр Чикаго, бывший глава администрации Обамы и один из основных советников Билла Клинтона Рам Эммануэль предполагает, что Трамп, который недавно заявил, что Америка никогда не станет социалистической страной, будет с высокой трибуны убеждать избирателей в том, что демократы являются сторонниками "правительственного принуждения, господства и контроля". Мол, Трамп "делает ставку на то, что, если он будет часто называть демократов социалистами, он сможет заставить избирателей отшатнуться от демократической лжи".

Поскольку к числу "социалистических" проектов демократов Трамп относит "Зеленый новый курс", "Medicare для всех" и введение предельной ставки налога в 70 процентов, Рам Эммануэль предлагает не акцентировать эти проекты левого крыла демократов, а выдвинуть кандидатуру "кого-то, кто был бы сильным кандидатом против Трампа, даже если нет согласия с этим кандидатом по большинству вопросов". Здесь опытный политик-демократ расписывается в неспособности своей партии сформулировать то самое "конкурирующее послание", о котором говорил Обама.



Соглашаясь в основном с Рамом Эммануэлем, политический обозреватель Элизабет Брю пишет, что "главная дилемма в конкурсе кандидатов от демократов состоит в том, что нужно учитывать два важных атрибута: какой кандидат может победить Трампа, а какой предложит наиболее привлекательную платформу для избирателей на партийных праймериз; это не одно и то же". Причем Элизабет Дрю убеждена, что чисто политическими методами победить Трампа невозможно.



Издание Business Insider провело опрос с целью определить наиболее популярного из демократических кандидатов. Результаты этого опроса были объединены с опросом, который ежедневно проводит социологическая компания Morbing Consalting. И хотя Джо Байден лидирует по результатам обоих опросов, Business Insider дало наивысший рейтинг Камале Харрис. Издание считает ее более перспективной – в ходе теледебатов она "посадила бывшего вице-президента Джо Байдена в лужу", резко критикуя его прежние расистские взгляды.



После теледебатов поддержка Харрис избирателями-демократами возросла, по данным опроса Morning Consult, с 6% до 12%. В опросе Business Insider процент избирателей-демократов, которые одобрили бы на праймериз ее как кандидата в президенты, увеличился с 51% до 64%. Издание отмечает, что Харрис собрала $2 млн на свою кампанию всего за 24 часа после выступления на теледебатах. Однако Джо Байден имеет беспрецедентную поддержку среди демократов, большинство которых считает, что он единственный, кто может победить Трампа. Впрочем, после неудачно проведенных им теледебатов число избирателей, готовых поддержать его, согласно опросу Morning Consult, упало с 38% до 33%.

Камала Харрис пользуется наибольшей поддержкой среди сторонников других кандидатов. Так, 73% сторонников Кирстен Джиллибранд, 72% сторонников Эми Клобучар, 67% сторонников Пита Буттиджича, 76% сторонников Джулиана Кастро и 67% сторонников Джона Хикенлупера будут довольны, если Харрис станет кандидатом от Демократической партии; то есть она сможет консолидировать большую поддержку при выходе соперников из игры.



На третьем месте в рейтинге Business Insider – сенатор от штата Массачусетс Элизабет Уоррен. 40% сторонников Джо Байдена и 40% сторонников Берни Сандерса довольны тем, что она является кандидатом. Согласно опросу, проведенному социологическим ресурсом FiveThirtyEight, Уоррен занимает второе место после Байдена. На второе место ее поставили также опросы, проведенные Университетом Монмута (штат Невада) и Калифорнийским университетом в Беркли.



Сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс стоит в рейтинге Business Insider на четвертом месте. Он пользуется широким признанием среди демократов благодаря десятилетиям его работы в Конгрессе США и его упорной борьбе с Хиллари Клинтон в 2016 году. Сандерс сумел создать "низовую армию мелких доноров", которая помогла ему собрать $18,2 млн в первом квартале 2019 года. Сандерса многие считают главным конкурентом Байдена, и 37% респондентов (данные Business Insider) считают, что Сандерс победит Трампа на президентских выборах, по сравнению с 10%, которые думают, что он проиграет. Кроме того, Сандерс будет удовлетворительным кандидатом для половины сторонников Байдена, что может серьезно помочь ему в случае, если кандидатура Байдена не пройдет на праймериз.



Съезд Демократической партии, назначенный на 13-16 июля 2020 года, покажет, кто прав – эксперты Business Insider, считающие Камалу Харрис наиболее перспективным кандидатом в президенты от демократов, или те, кто считают, что победить Трампа сможет только лидер социологических опросов Джо Байден.



Говорить о какой-либо определенной предвыборной стратегии демократов не приходится, ее просто нет. Скорее всего, стратегия определится личностью кандидата Демократической партии в президенты.

Между тем уже идет инициированная демократами агрессивная кампания против Трампа с участием голливудских звезд.



20 июня сайт Now This выпустил антироссийское видео со знаменитостями, обвиняющими Кремль в атаках на американскую демократию. Роберт Де Ниро, Стивен Кинг и другие персоны, известные в мире культуры, твердят, что русские взламывали электронную почту американцев, чтобы помочь Трампу стать президентом, а президент лжет американскому народу о докладе спецпрокурора Мюллера.



В конце июня на Бродвее состоялась премьера пьесы "Расследование: поиск истины в десяти актах".

Пьеса написана Робертом Шенкканом, лауреатом Пулитцеровской премии. Роли в спектакле исполняют Аннет Бенинг, Кевин Клайн, Джон Литгоу, Джина Гершон, Алисса Милано, Эйдан Куинн, Сигурни Уивер, Марк Хэмилл и другие звезды Голливуда.

По-прежнему активно обсуждается тема "вмешательства" России в президентские выборы 2016 года с тем, чтобы максимально сбить рейтинг Трампа. 17 июля спецпрокурор Мюллер будет давать показания Конгрессу, и многое зависит от того, на чьей стороне он сыграет.



Так или иначе, уже к весне – лету 2020 года общественная поляризация Америки достигнет предельно высоких уровней. Источник - fondsk.ru

