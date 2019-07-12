 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Пятница, 12.07.2019
08:59  Хроники Туркменистана: миллиардные подряды семьи президента
08:56  Жара в Таджикистане: По закону вы можете не работать, но зарплата за вами сохранится
08:47  "Умные" родственники в кыргызской политике: то брат, то сват! - Марал радио
08:24  The Hill: ЕС может в конечном итоге отвернуться от Ирана
08:20  Foreign Policy: Сможет ли Эр-Рияд купить себе любовь демократов США?
08:12  Из укр-политики выносят нокаутом боксера Кличко
08:10  США ввязываются в мировую валютную войну, - О.Самофалова

07:30  Лидера киргизской мини-партии "Жаны Мезгил" Риту Сулайманову скрутили за мошенничество
07:03  Хватит лежать на дырявых диванах. КазМинтруд Сапарбаев призвал казахов-арысьцев начать трудиться
06:40  РосСоотечественникам урезали обещанные привилегии, - "НГ"
06:34  США: демократы в поисках стратегии выигрыша-2020, - В.Прохватилов
00:56  Посмотрим, какой Токаев китаист, - Олжас Сулейменов
00:16  Грузия застряла на опасном повороте, - С.Тарасов
00:14  Война с Ираном станет адом на земле, - Кристиан Моуритцен
00:01  В Алматы проходят беспрецедентные по своим масштабам облавы на куртизанок
Четверг, 11.07.2019
20:36  Русские готовят замену Башару Асаду? - Atlantico
20:33  Дело "шпиона" Сыроежкина вскрывает силовую игру Китая в Центральной Азии, - Wall Street Journal
20:30  Светлокожие люди не могут различать лица чернокожих - и наоборот, - Der Spiegel
20:26  Суд по модернизации БишкекТЭЦ. Что знают бывший директор и главный инженер
20:06  Российские ракеты бьют по партнерству Вашингтона и Дели, - В.Скосырев
20:03  Ливийская война превращается в войну "сливов", - Р.Мустафин
16:10  В казахстанской Арыси опять пожар. Горит депо ЖД
14:54  Генштаб Киргизии обвинили в незаконном распределении кандидатов в академию в России
14:22  Секс-скандал сотрясает США: под прицелом Трамп и Клинтон
13:09  Курская дуга: Немцы забыли, как "белокурые бестии" кричали "Гитлер капут!"
13:07  Капкан для глобального капитализма. Жизнь в долг у будущего больше невозможна, - Е.Ларина
13:05  Американская война против Китая или России будет поистине ужасной, - Хал Брэндс
13:03  Царская закладка: как в Ташкенте нашли сокровища Романовых, - И.Кармазин
13:01  Агония системы. "Завеса мрака" встает над миром, - А.Фурсов
12:44  В бою за свободу русского Донбасса погиб Героем узбек Ходжиакбар Шарипов
12:42  Китай и Россия наращивают квантовое сотрудничество, - ЖЖибао
09:15  Принцесса и сантехник встретились в суде. Дочь саудовского короля обвиняют в краже телефона и избиении рабочего
08:15  США планируют взять под контроль свой интернет, - Элен Гудман, Карен Корнблу
08:03  Байки все это... Аким Шымкента Абдрахимов отрицает наличие проблемы воровства невест
07:52  Хаос в Ливии и конфликт США с Ираном грозят Европе второй волной беженцев, - Д.Седов
07:41  Вина узб-историка А.Кубатина (специалист по древним тюркам) в шпионаже - "полностью не доказана"
07:30  Никто не ждал: Сирия опровергла связи с задержанным Британией танкером, - Э.Байназаров
07:05  Рос-премьер Медведев готов подписать "абсурдно-дурацкое" соглашение с Украиной о транзите газа
07:02  Японский космический зонд "Хаябуса-2" сел на астероид Рюгу
06:56  Швейцары халявы не дали(. Президент Жээнбеков летит из Женевы в Москву
06:53  Министр обороны Казахстана о версиях взрывов в Арыси: не исключается поджог и диверсия
06:50  Афганистан принял "дорожную карту" мирного урегулирования
06:43  ВерхУзбсуд отказал в реабилитации политзеку С.Куканову, отсидевшему в каримовской тюрьме более 23 лет
00:04  Сотрудничество с КНР сулит миру немалые выгоды, - Джонгмин Сеонг
00:03  Foreign Policy: Багдад оказался между молотом и наковальней
00:00  Германия закрыла душанбинский филиал DAAD - центра научных обменов. За отсутствием в Тадже наук?
Среда, 10.07.2019
23:52  Главарем Радио Свобода назначен агент Джейми Флай
23:45  Внук верховного аятоллы Ирана уличен в связях с США, - И.Субботин
19:52  ГрузОбоссум. Гендиректор "Рустави 2" пообещал мочиться в экспортируемые в Россию грузинские напитки
19:47  Из личных кубышек. Каз-буржуины Т.Кулибаев и К.Боранбаев выделяют 1 миллиард тенге на восстановление Арыси
19:39  Проворовавшаяся каз-вице-министресса образования Суханбердиева сурово осуждена... штрафом 2500 МРП
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
РосСоотечественникам урезали обещанные привилегии, - "НГ"
06:40 12.07.2019

По настоянию правительства Госдума признала такие предложения излишними и несвоевременными
Екатерина Трифонова
Корреспондент отдела политики "Независимой газеты"
12.07.19

Депутату Госдумы
Константину Затулину пока
не удалось убедить правительство
в своей правоте.

Осенью Госдума собирается принимать законопроект, который упрощает процедуру получения разрешений на временное проживание (РВП) и вида на жительство (ВНЖ) для ряда категорий приезжающих в страну. Однако при доработке ко второму чтению этот документ по настоянию правительства был сильно изменен. Исчезла большая часть привилегий, обещанных соотечественникам, которые не раз обращались к властям с просьбами облегчить возможность легального пребывания в РФ.

Люди, у которых был изъят российский паспорт, выданный до 2010 года, смогут опять получить российское гражданство без процедур в виде РВП и ВНЖ. Эту поправку рекомендовал принять комитет ГД по развитию гражданского общества.

А вот решение основных проблем соотечественников было отложено. Хотя, когда проект вносился, ожидалось, что он избавит их от большого числа чрезмерных требований. Но после отрицательного отзыва правительства профильный комитет исключил большую часть соответствующих поправок – дескать, с ними нужно подождать.
В итоге из 12 поправок, внесенных депутатом ГД от "Единой России" Константином Затулиным, остались две. Первую он продвигает с 2016 года, ее суть в том, чтобы избавить носителей русского языка от требования выйти из прежнего гражданства для получения ВНЖ в России. Вторая – это бессрочный вид на жительство для квалифицированных специалистов. Сейчас у них есть лишь три года, так что люди вынуждены в спешке оформлять гражданство РФ, чтобы не потерять права здесь находиться и работать, объяснили "НГ" в аппарате Затулина.
Профильный комитет все-таки частично одобрил поправку о предоставлении ВНЖ выпускникам российских вузов, приехавших из стран СНГ. Но с оговоркой, что это должны быть круглые отличники. Прежде речь шла о предоставлении ВНЖ без РПВ всем выпускникам из постсоветских стран. Но в правительстве убеждены, что, мол, будет стимул для получения красного диплома.
Завотделом диаспоры и миграции Института стран СНГ Александра Докучаева напомнила, что новая Концепция миграционной политики, утвержденная президентом, направлена на облегчение легализации соотечественников. И сам Владимир Путин неоднократно говорил, что страна нуждается в высококвалифицированных кадрах. "Но получится, что "хорошисты", в том числе и те, кто выучился в России по бесплатным квотам, будут уезжать в другие страны. Найти иностранцу работу по РВП у нас практически невозможно", – напомнила Докучаева. По ее мнению, в ГД продолжают придерживаться позиции "действовать с оглядкой", каждый раз оттягивая либерализацию законов для соотечественников на неопределенный срок. "В общем, к призывам правозащитников, что необходимо реально склеивать вокруг России постсоветское пространство, власти остаются глухи", – констатировала Докучаева.

Между тем из законопроекта исчез и пункт об отмене требования, чтобы иностранец получал РВП по месту постоянной регистрации своего супруга – гражданина РФ. "Это требование фактически приводит к разъединению семей, поскольку, получив РВП в регионе постоянной прописки, человек обязан жить и работать именно там, а не по месту фактического проживания другого супруга. И сейчас есть масса примеров, когда люди просто уходят на нелегальное положение или вынуждены каждые три месяца уезжать за границу", – пояснила Докучаева.
Излишней была признана и поправка о праве на ВНЖ без РВП всех, кто прямо или через предков пострадал от депортаций из СССР по этническому принципу. Этим могли бы воспользоваться и немцы Поволжья, и корейцы с Дальнего Востока, и народы Кавказа.

При отклонении другой поправки было проигнорировано, что Россия подписала четырехстороннее соглашение с Белоруссией, Казахстаном и Киргизией о том, что при переезде в одну из этих стран на ПМЖ людей будут принимать в гражданство по упрощенной схеме. Правда, в 2011 году правительство РФ скорректировало это правило, вернув прежнюю многоступенчатую процедуру.
"Речь идет даже не о гражданстве, а о праве людей, имеющих серьезные основания и корни в России, постоянно здесь проживать без юридических мытарств", – пояснила Докучаева. При этом, подчеркнула эксперт, хотя у МВД в работе с соотечественниками большие полномочия, оно занимается в основном внутренними проблемами вроде нелегальной миграции, а "проблемы "русского мира" ведомство, очевидно, не интересуют".
"Гражданство имеет колоссальное внешнеполитическое значение для РФ. Все используют этот институт на мировой арене. А мы не только не пользуемся, мы, наоборот, ослабляем позиции "русского мира", рассеиваем его. Это недомыслие в том числе и более высоких начальников, которые этот вопрос оставили за МВД", – заявила "НГ" Докучаева.

Источник - ng.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1562902800
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Премьер-Министр РК Аскар Мамин посетил крупные системообразующие предприятия в городе Шымкент
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 9 июля 2019 года №488
- Кадровые перестановки
- О Законе "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам регулирования и развития финансового рынка, микрофинансовой деятельности и налогообложения"
- Трудиться призвал Бердибек Сапарбаев жителей Арыса
- Deutsche Bank – можно ли повернуть вспять десятилетие упадка?
- О девальвации доллара
- Суд огласил приговор экс-руководителям "Казгидромет"
- Притон с иностранками выявлен в Алматы
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  