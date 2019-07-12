РосСоотечественникам урезали обещанные привилегии, - "НГ"

06:40 12.07.2019

По настоянию правительства Госдума признала такие предложения излишними и несвоевременными

Екатерина Трифонова

Корреспондент отдела политики "Независимой газеты"

12.07.19



Депутату Госдумы

Константину Затулину пока

не удалось убедить правительство

в своей правоте.



Осенью Госдума собирается принимать законопроект, который упрощает процедуру получения разрешений на временное проживание (РВП) и вида на жительство (ВНЖ) для ряда категорий приезжающих в страну. Однако при доработке ко второму чтению этот документ по настоянию правительства был сильно изменен. Исчезла большая часть привилегий, обещанных соотечественникам, которые не раз обращались к властям с просьбами облегчить возможность легального пребывания в РФ.



Люди, у которых был изъят российский паспорт, выданный до 2010 года, смогут опять получить российское гражданство без процедур в виде РВП и ВНЖ. Эту поправку рекомендовал принять комитет ГД по развитию гражданского общества.



А вот решение основных проблем соотечественников было отложено. Хотя, когда проект вносился, ожидалось, что он избавит их от большого числа чрезмерных требований. Но после отрицательного отзыва правительства профильный комитет исключил большую часть соответствующих поправок – дескать, с ними нужно подождать.

В итоге из 12 поправок, внесенных депутатом ГД от "Единой России" Константином Затулиным, остались две. Первую он продвигает с 2016 года, ее суть в том, чтобы избавить носителей русского языка от требования выйти из прежнего гражданства для получения ВНЖ в России. Вторая – это бессрочный вид на жительство для квалифицированных специалистов. Сейчас у них есть лишь три года, так что люди вынуждены в спешке оформлять гражданство РФ, чтобы не потерять права здесь находиться и работать, объяснили "НГ" в аппарате Затулина.

Профильный комитет все-таки частично одобрил поправку о предоставлении ВНЖ выпускникам российских вузов, приехавших из стран СНГ. Но с оговоркой, что это должны быть круглые отличники. Прежде речь шла о предоставлении ВНЖ без РПВ всем выпускникам из постсоветских стран. Но в правительстве убеждены, что, мол, будет стимул для получения красного диплома.

Завотделом диаспоры и миграции Института стран СНГ Александра Докучаева напомнила, что новая Концепция миграционной политики, утвержденная президентом, направлена на облегчение легализации соотечественников. И сам Владимир Путин неоднократно говорил, что страна нуждается в высококвалифицированных кадрах. "Но получится, что "хорошисты", в том числе и те, кто выучился в России по бесплатным квотам, будут уезжать в другие страны. Найти иностранцу работу по РВП у нас практически невозможно", – напомнила Докучаева. По ее мнению, в ГД продолжают придерживаться позиции "действовать с оглядкой", каждый раз оттягивая либерализацию законов для соотечественников на неопределенный срок. "В общем, к призывам правозащитников, что необходимо реально склеивать вокруг России постсоветское пространство, власти остаются глухи", – констатировала Докучаева.



Между тем из законопроекта исчез и пункт об отмене требования, чтобы иностранец получал РВП по месту постоянной регистрации своего супруга – гражданина РФ. "Это требование фактически приводит к разъединению семей, поскольку, получив РВП в регионе постоянной прописки, человек обязан жить и работать именно там, а не по месту фактического проживания другого супруга. И сейчас есть масса примеров, когда люди просто уходят на нелегальное положение или вынуждены каждые три месяца уезжать за границу", – пояснила Докучаева.

Излишней была признана и поправка о праве на ВНЖ без РВП всех, кто прямо или через предков пострадал от депортаций из СССР по этническому принципу. Этим могли бы воспользоваться и немцы Поволжья, и корейцы с Дальнего Востока, и народы Кавказа.



При отклонении другой поправки было проигнорировано, что Россия подписала четырехстороннее соглашение с Белоруссией, Казахстаном и Киргизией о том, что при переезде в одну из этих стран на ПМЖ людей будут принимать в гражданство по упрощенной схеме. Правда, в 2011 году правительство РФ скорректировало это правило, вернув прежнюю многоступенчатую процедуру.

"Речь идет даже не о гражданстве, а о праве людей, имеющих серьезные основания и корни в России, постоянно здесь проживать без юридических мытарств", – пояснила Докучаева. При этом, подчеркнула эксперт, хотя у МВД в работе с соотечественниками большие полномочия, оно занимается в основном внутренними проблемами вроде нелегальной миграции, а "проблемы "русского мира" ведомство, очевидно, не интересуют".

"Гражданство имеет колоссальное внешнеполитическое значение для РФ. Все используют этот институт на мировой арене. А мы не только не пользуемся, мы, наоборот, ослабляем позиции "русского мира", рассеиваем его. Это недомыслие в том числе и более высоких начальников, которые этот вопрос оставили за МВД", – заявила "НГ" Докучаева.