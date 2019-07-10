Хватит лежать на дырявых диванах. КазМинтруд Сапарбаев призвал казахов-арысьцев начать трудиться

07:03 12.07.2019

Трудиться призвал Бердибек Сапарбаев жителей Арыса

"Минтруда и акимат Туркестанской области помогут жителям города в трудоустройстве и открытию собственного дела. Никто без работы не останется. Данный вопрос на особом контроле", - заверил Сапарбаев



enbek.gov.kz, 11 июля



В четверг, 11 июля, министр труда и социальной защиты населения РК Бердибек Сапарбаев и министр обороны РК Нурлан Ермекбаев встретились с членами совета ветеранов города Арыс Туркестанской области.

На встрече с ветеранами был обсужден ряд актуальных вопросов, в том числе обеспечения занятости арысцев.

"Минтруда и акимат Туркестанской области помогут жителям города в трудоустройстве и открытию собственного дела. Никто без работы не останется. Данный вопрос на особом контроле", - заверил Сапарбаев.

Вместе с тем, он призвал самих арысцев активнее участвовать в оплачиваемых работах по восстановлению города, ремонту жилых, социальных и инфраструктурных объектов.

"Эта работа оплачивается, в среднем за месяц можно зарабатывать 150 тысяч тенге. Я прошу вас донести до земляков, что лежа на диване хороших результатов не достичь. Нужно использовать все возможности, которые нам дает государство", - сказал Сапарбаев.

Кроме того, глава ведомства снова призвал жителей Арыса не вестись на провокации.

"Некоторые земляки, поддались на провокации и дезинформацию отдельных лиц. В тот момент, когда жители всего Казахстана помогали арысцам, некоторые из них начали выдвигать свои требования. Нельзя поддаваться провокациям!", - сказал Сапарбаев.

Министр подчеркнул, что по поручению Елбасы и Президента страны ведется восстановление жилых, социальных и инфраструктурных объектов Арыса. В работах принимают участие все регионы, нацкомпании и бизнес-структуры Казахстана.

В ходе рабочей поездки Бердибек Сапарбаев посетил ряд районов Туркестанской области, где ознакомился с работой социальных учреждений и центров занятости, а также посетил "Центр активного долголетия" и центр занятости в г.Шымкент.



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Нурлан Ермекбаев: Мы не оставим вас наедине с проблемами

mod.gov.kz, 11 июля



Министр обороны встретился с общественностью и аксакалами города Арысь.

В ходе встречи жители были проинформированы о проводимых Министерством обороны мероприятиях по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в регионе и о ходе работ по нормализации жизнедеятельности города.

Глава оборонного ведомства рассказал о возможных причинах взрыва на арсенале. Среди которых: халатность, умышленный поджог, нарушение правил противопожарной безопасности и др.

Жители г.Арысь смогли задать все интересующие вопросы касательно мер безопасности во время утилизации фрагментов боеприпасов, вывоза оставшихся боеприпасов. Также был поднят вопрос об ускорении строительных работ в ряде районов города.

Участники встречи высоко оценили труд саперов и военных пожарных, отметив их высокий профессионализм.

Напомним, на сегодняшний день в городе продолжают работу отряды саперов, беспилотные летательные аппараты ведут постоянную воздушную разведку, проводят мониторинг территории арсенала и прилегающей к городу местности, а после передают информацию в оперативный штаб. Дополнительно совершается вертолетный облет.

Группы саперов продолжают поквартирный и подомовой обход. Военные продолжают уничтожение фрагментов боеприпасов на полигоне в 60 км от города. С 5 июля т.г. Министерство обороны начало вывозить оставшиеся боеприпасы.

Также во встрече принял участие министр труда и социальной защиты Бердыбек Сапарбаев.