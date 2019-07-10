Лидера киргизской мини-партии "Жаны Мезгил" Риту Сулайманову скрутили за мошенничество

07:30 12.07.2019

Лидера партии "Жаны Мезгил", которая подозревается в мошенничестве, оставили под стражей



Лидера партии "Жаны Мезгил" Риту Сулайманову оставили под стражей, сообщили собственные источники в силовых структурах.

Первомайский районный суд продлил меру пресечения Р.Сулаймановой. Следственно-арестованная будет находиться в СИЗО-1 еще два месяца.

Р.Сулайманова обвиняется по ст.166 ("Мошенничество") УК КР (в старой редакции). По версии следствия, она под предлогом, что предоставит земельный участок, завладела денежными средствами в сумме 24 тыс. сомов и скрылась. Решением суда подозреваемая была водворена в СИЗО-1.

Ранее на пресс-конференции в АКИpress сторонники задержанной сообщали, что лидеру партии требуется срочная операция. По их словам, у Р.Сулайманой диагноз - увеличение кисты.