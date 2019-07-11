Из укр-политики выносят нокаутом боксера Кличко

08:12 12.07.2019 В Киеве сменилась власть



Еще один герой Майдана покидает украинскую политику. Виталий Кличко в ближайшие дни потеряет должность главы киевской администрации. И хотя у него останется пост городского главы, можно говорить о завершении политической карьеры Кличко. Благодаря ей все забыли о его славных спортивных победах в боксе, а в памяти остались лишь нелепые высказывания, погрязший в грязи Киев и треснувший стеклянный мост.

В четверг мэр Киева Виталий Кличко заявил, что накануне у него состоялась встреча с президентом Владимиром Зеленским. Глава украинского государства подтвердил слухи о разделении полномочий в управлении столицей и назначении своего человека на должность председателя Киевской городской госадминистрации (КГГА). Кличко, поразмыслив, сделал логичный вывод – это урезание полномочий городского самоуправления, и это мэру не понравилось.



Стоит пояснить, что во главе Киева по закону должны стоять два человека. Один из них – это выборный киевский городской глава. Его полномочия фактически декоративные и связаны с законотворческой деятельностью, относящейся к украинской столице. Реальное же управление находится в руках председателя КГГА. Он руководит всеми городскими департаментами и распоряжается бюджетом города. Это не выборная должность, на нее назначает президент. Кличко с июня 2014 года совмещал обе этих должности. Но сейчас у него останется только пост не решающего ничего городского главы.



"Мэр будет выполнять декоративную функцию, а городом будет управлять назначенный сверху человек, который перед обществом не имеет никаких обязательств", – написал Кличко в Facebook. Более того, он подчеркнул, что именно к таким методам прибегал Виктор Янукович – в свержении которого, как известно, Кличко принимал непосредственное участие.



В связи с этим действующий мэр предложил провести в столице досрочные местные выборы. "И я уверен, и озвучил это: если так нужно иметь в столице "своего" мэра, пусть пройдут досрочные выборы и пусть киевляне выберут того, кому доверяют", – сказал Кличко.

Заметим, что, пока мэр возмущался решением президента, на пешеходно-велосипедном мосту, который в народе именуют "мост Кличко", снова образовалась трещина. Газета ВЗГЛЯД уже объясняла, почему Украина разучилась строить мосты. Но у события есть и символическое измерение. Стеклянный мост Кличко, который должен был стать гордостью нового Киева, но треснул, уже стал символом всего пребывания бывшего боксера на посту столичного городничего.



В каком-то смысле Кличко и Зеленский схожи – они оба пришли в политику из совершенно далекой от госуправления сферы, оба были избраны на волне популизма и острого недовольства предыдущей властью, которую зачастую вполне обоснованно обвиняли в коррумпированности и некомпетентности.

Кличко успел сделать себе имя задолго до начала политической карьеры. "Почетный" и "Вечный" чемпион мира по боксу в версии WBC, шестикратный чемпион мира по кикбоксингу, продюсер – совместно с Сильвестром Сталлоне – мюзикла "Рокки", кандидат наук (по физкультуре и спорту). Путь Кличко от амплуа звезды к руководящему креслу был дольше, чем у Зеленского. "Блок Кличко" прошел в киевскую раду еще в 2008 году и сразу отметился потасовкой с коллегами-депутатами, не без участия самого чемпиона-тяжеловеса.



Когда начался евромайдан, в определенный момент стало казаться, что Кличко – это и есть Майдан (тем более что в конце декабря 2013-го он подал в "Укрпатентт" заявку на регистрацию "Евромайдана" как бренда). Именно ему Янукович предлагал пост вице-премьера в качестве отступного, и именно с ним – а не, например, с Яценюком, Турчиновым, и тем более не с Порошенко – в феврале 2014-го встречался генсек ООН Пан Ги Мун. Эксперты предполагали, что именно на лидера партии УДАР делала ставку по крайней мере часть элит Евросоюза – в первую очередь Германии.

Но история распорядилась так, что президентское и премьерское кресло после Майдана заняли совсем другие люди. Кличко на внеочередных выборах киевского мэра победил с большим отрывом – за него проголосовали 48,7% горожан. Чуть меньше, чем получил Порошенко на президентских выборах.



Разочарование в обоих случаях оказалось примерно одинаковым. За спиной Кличко коммунальщики и "масса всяких людей зарабатывали большие деньги", становились "мини-олигархами", сказал газете ВЗГЛЯД директор киевского Центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский. Кличко еще долго будут вспоминать за уже упомянутый стеклянный мост, построенный недавно на огромные деньги, и за велосипедные дорожки, в то время как "80 процентов дорог в городе находятся в ужасном состоянии". За эти деньги можно было починить существенную часть города, но в памяти киевлян останется стеклянный мост Кличко, добавил Погребинский.

Запомнился мэр и своим "красноречием", которое оценили, пожалуй, не только киевляне и украинцы – над ляпами градоначальника потешался весь бывший Советский Союз. Неспроста Кличко стал постоянным объектом пародий команды "Квартала 95", где блистал остроумием и Зеленский. Фраза



"А сегодня в завтрашний день не все могут смотреть. Вернее, смотреть могут не только лишь все, мало кто может это делать"



стала крылатой. В золотой фонд вошла и "арифметика по Кличко": "У меня есть два заместителя, четыре из которых уже месяц лежат в кабинете министров и которых назначить невозможно. Не знаю почему".



Каждую осень коммунальщики вспоминают еще одну знаменитую фразу киевского мэра про подготовку "к земле". Перед подготовкой к своему первому отопительному сезону в качестве мэра Кличко, обращаясь к жителям столицы, произнес: "Каждого из киевлян я прошу с пониманием относиться к этой проблеме, и просил бы также всех киевлян точно так же с особым составляющей обратиться к проблеме теплосбережения и подготовки к земле".



Менее известны более свежие перлы мэра. В прошлом году он в очередной раз оговорился, отвечая на вопрос журналистов о "декоммунизации" арки Дружбы народов и монументальной скульптуры "Родина-мать" в украинской столице. "Нам необходимо создавать, а не разрушать. Создавать новые объекты, открывать новые улицы, создавать новые памятники, если необходимо – новые символы нашего города для того, чтобы они действительно угрожали", – сказал Кличко. Имелось в виду – "украшали". А в преддверии финала Лиги чемпионов мэр произнес очередную запоминающуюся цитату, которая уже стала мемом в соцсетях. "Я люблю футбол, потому что футбол есть", – приводит пресс-служба УЕФА слова Кличко в Twitter. Но, как говорится, это было бы смешно, когда бы не было так грустно.



Осенью заявление мэра о необходимости отказаться от горячего водоснабжения разозлило пользователей Сети. "Говорят, Кличко может дать киевлянам термос", – написал один из пользователей, вспомнив о томосе, с которым тогда носился Порошенко. Другой предрек: "На очереди отказ от канализации. Украина все ближе к Европе. Средневековой".



А третий посоветовал мэру вместо того, чтобы выступать с кавер-версиями песен Beatles, заняться городским водоснабжением.

Или такой, например, перл. Кличко оговорился и похвастался "ростом смертности". Смешного мало – Украина действительно бьет рекорды и по росту смертности среди европейских стран, и по сокращению городского населения.



Киевский публицист, политэмигрант Владимир Скачко считает, что Кличко запомнится как непревзойденный мастер "виртуозно-идиотского отображения проходящей мимо него жизни". "Это человек, который ничего не смыслил ни в городском хозяйстве, ни в отношениях между обществом и властью. Он превратился в великолепную ширму для окончательного разграбления Киева, превращения столицы в некую общественно-политическую клоаку, лишенную экономических основ для развития", – сказал Скачко газете ВЗГЛЯД.



По его словам, все коммунальное хозяйство города было передано в частные руки и за последние пять лет Киев "захирел совсем". Он также поставил в вину Кличко привлечение в столицу "националистического отребья, которое было славным хворостом двух Майданов в 2004 и в 2014 году".



Теперь Кличко де-юре остается главой города, но по решению Зеленского полномочия урезаются в пользу сити-менеджера. "Он остается мэром, и у мэра есть ограниченные полномочия, – отмечает Скачко. – Но городским бюджетом распоряжается глава Киева".

"Кличко никому не нужен. В парламент он не попадает, выборы мэра он тоже не выиграет. Его политическая карьера закончилась, пусть пишет мемуары", – посоветовал политолог Погребинский.

Ходят слухи о намерении Зеленского назначить на должность главы городской государственной администрации еще одного человека из шоу-бизнеса – директора телеканала "1+1" Александра Ткаченко. По оценке Погребинского, это будет означать, что столицей начнет "рулить" олигарх Игорь Коломойский.



"Ткаченко – это не слуга народа, а слуга Коломойского. На YouTube достаточно записей разговоров Коломойского с Ткаченко. На них Ткаченко, как жалкое ничтожество, выслушивает оскорбления от господина Коломойского", – указал политолог.



Погребинский напомнил также, что недавно Ткаченко выступил с требованием отобрать принадлежащие главе политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктору Медведчуку "не проукраинские, а вражеские каналы". "Вот такое ничтожество, если его назначат, будет рулить активами города", – подытожил Погребинский.

С экономической точки зрения назначение своего человека – это начало экономического "передерибана" между олигархами, прогнозирует Скачко. "Электричество, газ, водоканал, тепло- и электростанции являются чьей-то собственностью, и если все это отобрать, то новый суперолигарх практически готов", – уверен киевский журналист.



Текст: Дарья Рыночнова,

Михаил Мошкин



11 июля 2019 Источник - vz.ru

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