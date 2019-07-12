 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Foreign Policy: Сможет ли Эр-Рияд купить себе любовь демократов США?
08:20 12.07.2019

Решение Эр-Рияда поддержать предвыборную кампанию представителей Демократической партии указывает на то, что Саудовская Аравия стремится восстановить свое влияние среди демократических кандидатов в президенты США после трех лет напряженных отношений. Саудовской Аравии будет непросто это сделать.

В прошлом месяце появилась достоверная информация о том, что кандидат в президенты США от Демократической партии Пит Буттиджич обхаживал спонсоров предвыборной кампании, которые имели связи с Саудовской Аравией, пишет Алия Авадалла в статье для издания The Foreign Policy.

Не только Буттиджич поддерживает связи с представителями Саудовской Аравии. Издание The Intercept опубликовала информацию, согласно которой бывший вице-президент США Джо Байден получил инвестиции от бывшего сенатора-демократа Джона Бро, который является лоббистом компании Squire Patton Boggs, которая зарегистрирована в качестве представителя Саудовской Аравии.

Решение Эр-Рияда поддержать предвыборную кампанию представителей Демократической партии указывает на то, что Саудовская Аравия стремится восстановить свое влияние среди демократических кандидатов в президенты США после трех лет напряженных отношений. Саудовской Аравии будет непросто это сделать, учитывая ее тесное военное сотрудничество с президентом США Дональдом Трампом и предыдущий отказ королевства от двухпартийного лоббирования.

Правительство Саудовской Аравии всегда поддерживало тесные связи с американскими политиками, при этом Эр-Рияд существенно расширил свою лоббистскую и предвыборную деятельность с 2016 года. В большинстве своем Саудовская Аравия сконцентрировала свои лоббистские усилия на Трампе и его республиканских союзниках. Не только Саудовская Аравия, но и ОАЭ стремились поддержать предвыборную кампанию Трампа, потому что, с их точки зрения, Трамп больше сочувствовал интересам обеих стран, чем его предшественник Барак Обама или соперник по предвыборной гонке из Демократической партии Хиллари Клинтон.

Во многом поддержка Трампа со стороны Саудовской Аравии и ОАЭ была обусловлена недовольством стран Персидского залива по поводу их исключения из переговорного процесса по ядерной программе Ирана и нежеланием Обамы решительно выступить против президента Сирии Башара Асада. Они встретили сочувствие со стороны Трампа, который пообещал вывести США из ядерного соглашения с Ираном. Их открытая публичная поддержка Трампа, а также деструктивные действия на Ближнем Востоке в значительной степени настроили демократов против стран Персидского залива. Массовые жертвы среди гражданского населения в ходе возглавляемой Саудовской Аравией войны в Йемене легли в основу критики со стороны Демократической партии. Однако именно убийство оппозиционного саудовского журналиста Джамала Хашогги переполнило чашу терпения, как политиков, так и демократических избирателей.
Монархии Персидского залива также никогда не упускали возможности нанести удар по Обаме или его советникам. В СМИ и на частных встречах наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман и наследный принц Абу-Даби шейх Мухаммад бен Заид Аль Нахайян обвинили администрацию Обамы в том, что она отвернулась от Ближнего Востока. Они раскритиковали иранскую ядерную сделку и похвалили Трампа за его жесткую риторику в отношении Ирана. Их критика, конечно, была направлена не только на Обаму, но и на других демократов, которые желали бы избавиться от дорогостоящих американских обязательств на Ближнем Востоке.

В течение последних трех лет Саудовская Аравия и ОАЭ вели себя так, как будто Демократическая партия совсем не скоро вернет себе контроль над Белым домом, по крайней мере, не в этот избирательный период. Подобное поведение привело к быстрой потере расположения многих демократов. Теперь вопрос заключается в том, смогут ли страны Персидского залива возместить ущерб, нанесенный их репутации среди демократов.

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Саудовской Аравии и ОАЭ будет сложно вернуть себе расположение демократов. Кандидаты в президенты США, включая Байдена, сенатора Камалу Харрис и сенатора Берни Сандерса, уже пообещали не принимать пожертвования от лоббистов, непосредственно связанных с иностранными государствами. Однако неясно, что они будут делать с пожертвованиями на предвыборную кампанию, которые поступают от инвесторов, имеющих неявные связи со странами Персидского залива.
Независимо от того, как страны Персидского залива подойдут к решению данной проблемы, им будет непросто восстановить свои отношения с Демократической партией. Сложности, которые возникли в течение последних нескольких лет из-за отказа монархий Персидского залива от двухпартийного подхода, существенно подорвали их позиции в глазах Демократической партии. Если страны Персидского залива не изменят свой нынешний курс, то характер отношений между ними и США может существенно измениться, если на президентских выборах одержит победу кандидат от Демократической партии.
12 июля 2019
Максим Исаев

Источник - regnum.ru
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