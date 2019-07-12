The Hill: ЕС может в конечном итоге отвернуться от Ирана

08:24 12.07.2019

Чем больше Иран отклоняется от условий ядерного соглашения, тем труднее ЕС становится вести бизнес с Тегераном. При этом антииранская кампания США начинает казаться ЕС все более справедливой.

Александр Белов, 12 июля 2019, 07:27 - REGNUM

Ни для кого не секрет, что европейские лидеры не питают теплых чувств к президенту США Дональду Трампу. За последние два года трансатлантические отношения обострились из-за вызывающей риторики Трампа по целому ряду вопросов, начиная с критики недостаточных военных расходов европейских государств и заканчивая двусторонней торговлей. Тем не менее по крайней мере по одному вопросу - Ирану - европейские страны медленно, но верно все больше склоняются к точке зрения Белого дома, пишет Илан Берман в статье для издания The Hill.



Ранее иранское правительство заявило о том, что больше не будет соблюдать ограничения на уровень обогащения урана, предусмотренные в рамках ядерного соглашения 2015 года. Если Иран воплотит в жизнь свои угрозы, то уже на этой неделе уровень обогащения превысит пороговое ограничение в 3,67%, что создаст основу для "рывка" в направлении создания ядерного оружия. Причем, по словам иранских чиновников, если США и их союзники не уменьшат давление на иранский режим, то в течение ближайших двух месяцев Иран продолжит свое движение в направлении отказа от условий ядерного соглашения. Иранские чиновники подчеркнули, что в конечном итоге Иран "будет готов обогащать уран до любого уровня в любом количестве".



Понятно, к чему именно стремится Иран. По словам эксперта из Института Гудзона Майкла Дорана, заявления Ирана направлены на то, чтобы воскресить призрак войны с США и заставить европейские страны оказать давление на Соединенные Штаты с тем, чтобы Вашингтон отказался от своей кампании "максимального" экономического и политического давления.

Но маневры Тегерана на самом деле могут привести к обратному эффекту. Европейские страны, сильно обеспокоенные недавними безрассудными действиями Ирана в Ормузском проливе, начинают смотреть на Иран как на все более ненадежного партнера.



Президент Франции Эммануэль Макрон осудил недавний шаг Ирана в Ормузском проливе. На данный момент Франция больше не призывает задействовать механизм по разрешению споров в отношении Ирана, что в конечном итоге может привести к повторному введению многосторонних санкций против Ирана. Германия также заявила о том, что она "крайне обеспокоена" поведением Ирана, призвав Тегеран "немедленно прекратить" подобную деятельность и вернуться к выполнению условий ядерного соглашения 2015 года. В ЕС заявили, что, вероятно, потребуется создать новый механизм разрешения споров, чтобы подтолкнуть Иран к соблюдению условий ядерного соглашения.



Подобные настроения отражают одну общую проблему, с которой в настоящий момент столкнулись европейские страны. Страны ЕС на протяжении длительного периода времени выступали в качестве ярых сторонников нормализации отношений с Ираном. Почему? ЕС стал одним из крупнейших бенефициаров торговли с иранским режимом после подписания ядерного соглашения. В период между 2015 и 2017 годами объем двусторонней торговли между ЕС и Ираном резко увеличился, достигнув более $10 млрд как в импорте, так и в экспорте. Но в 2018 году торговля между ЕС и Ираном резко сократилась на фоне усиления санкционного давления со стороны Вашингтона.

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Европейские страны отчаянно пытаются сохранить свое экономическое партнерство с иранскими аятоллами. Именно поэтому в начале 2019 года ряд европейских государств создали новый "канал транзакций" или инструмент поддержки торговых обменов (INSTEX). Однако такая торговля остается устойчивой лишь до тех пор, пока Иран придерживается условий ядерного соглашения, которое он заключил с международным сообществом четыре года назад. Чем больше Иран отклоняется от условий ядерного соглашения, тем труднее ЕС становится вести бизнес с Тегераном. При этом антииранская кампания США начинает казаться ЕС все более справедливой.



Таким образом, иранские лидеры оказались между молотом и наковальней. Если Иран откажется придерживаться условий ядерного соглашения, Тегеран рискует оттолкнуть от себя нынешних торговых партнеров и превратить страны ЕС в сторонников иранской стратегии администрации Трампа. Подобного развития событий Иран, конечно же, не может себе позволить, поскольку иранский режим сейчас изо всех сил пытается сохранить на плаву свою экономику.

12 июля 2019

Александр Белов