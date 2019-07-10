 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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"Умные" родственники в кыргызской политике: то брат, то сват! - Марал радио
08:47 12.07.2019

"Я же не виноват, что мои братья умные?" - говорил бывший президент Бакиев, давая комментарий по назначению своих родственников на различные должности. С тех пор власть сменилась не раз, однако до сих пор "умные родственники" находятся на высокопоставленных должностях.

Депутат Бишкекского горкенеша Темирлан Токобеков – сын президентского свата, депутата ЖК Алиярбека Абжалиева – 7 июня попал в дорожную аварию в городе Чолпон-Ате. ДТП унесло жизни 4-х человек. 25-летний депутат находился в салоне BMW X-7, данная модель появилась в продаже в 2019 году. После этого случая вновь поднят вопрос родственников в политике.
Так, сайт Kaktus.media составил список родственников главы государства Сооронбая Жээнбекова, которые пребывают в политике.

В публикации можно увидеть новые имена, помимо президентских братьев и президентского свата. Так, отмечено, что депутат Айнура Осмонова является сватьей ныне покойного старшего брата президента Канторо Токтомаматова. Однако сама народная избранница иначе объяснила эту связь:
- Мой отец - сват не Cооронбая Шариповича, а Канторо Шариповича. Мой старший брат женился на дочери Токтомаматова. С тех пор прошло 25 лет. У них сейчас уже внуки. Я пришла в Жогорку Кенеш после того, как была депутатов третьего созыва горкенеша.

До этого в обществе бурно обсуждали тот факт, что сын свояка премьер-министра Эрназар Иманкадыр занимал должность заместителя главы "КТ-Мобайла". Завершилась эта полемика уходом молодого человека с должности.
Ну а зять одного из старших братьев президента, посла Кыргызстана в Украине Жусупбека Шарипова - Адыл Каниметов - избран мэром города Каракола. 42-летний руководитель является сыном депутата нескольких созывов Жогорку Кенеша Жанкороза Каниметова. Сын генпрокурора бакиевского времени Камбаралы Конгантиева -Кубанычбек Конгантиев - является депутатом Бишкекского горкенеша.

Сын бывшего вице-премьер-министра Абдырахмана Маматалиева - Марлен Маматалиев - является депутатом Жогорку Кенеша. Сам народный избранник говорит, что его отец поспособствовал политической карьере сына только при первом назначеним, а дальше он пробивался самостоятельно. Просто отец в отдельных случаях помогает советами, говорит депутат:

- Вначале я работал в Социальном фонде. После окончания учебы отец договорился и устроил меня туда. В то время брали без конкурса. Устроил в 2002 году, затем сказал, чтобы я дальше шел своим путем, оставив мне право выбора. После этого я три раза уходил с госслужбы и три раза возвращался. Ни разу не просил у отца помощи, ни разу не обращался, чтобы остаться на той или иной должности.

Как сказал народный избранник, он пишет закон, который запрещает устраиваться на руководящую должность при помощи знакомого или родственника. В частности, он хочет ввести норму, чтобы министров и заместителей министров подбирали из кадров, работавших в соответствующей сфере не менее 3-х лет и при этом не было конфликта интересов.

Что касается ограничений, то пресечь принцип кумовства пытался и депутат V парламента Каныбек Осмоналиев:
- Ряд депутатов V созыва предлагали законопроект по введению ограничения на трудоустройство на госслужбу с помощью родственников, родителей и других близких родственников. Однако законопроект не прошел. Мы не избавимся от такой практики и не добьемся необходимого уровня чиновников, пока не примем соответствующий закон и жесткие меры.

Вернемся к сватам. Сайт "Спутник" писал о сватовских связях экс-мэра Оша Мырзакматова и депутата Жогорку Кенеша Искендера Гаипкулова, экс-премьер-министра Сатыбалдиева и бывшего главы Агентства связи Байыша Нурматова. В перечне сватов также значатся бывший генпрокурор Азимбек Бакназаров, депутат Мыктыбек Абдылдаев, первый вице-премьер-министр Кубатбек Боронов и депутат V созыва ЖК Замирбек Алымбеков. Трудно сказать, случайность это или желание политиков укрепить связи родственными узами.

Как отмечает политолог Эмиль Жураев, использование против такой практики различных методов результата не дадут:
- В большой политике Кыргызстана вращаются от силы 100-200 человек. Между ними завязываются и усиливаются приятельские и сватовские связи. К сожалению, не придуман ни один действенный метод, который может пресечь это. Трудно ожидать, что написанием закона можно избавиться от такого явления, - отметил политолог.

Ведя речь про политические кланы, как не вспомнить пресловутых Матраимовых. Старший из братьев - Искендер Матраимов - является депутатом Жогорку Кенеша. Ставший притчей во языцех Райымбек Матраимов в прошлом работал заместителем председателя таможенной службы. Тилек Матраимов - аким Кара-Сууйского района. Исламбек Матраимов руководил отделом в Госслужбе по борьбе с экономической преступностью и ушел с должности, когда разгорелась полемика вокруг Матраимовых.

Источник - Марал радио

Источник - paruskg.info
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