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Хроники Туркменистана: миллиардные подряды семьи президента
08:59 12.07.2019

Контракты на колоссальные суммы выдали без всяких тендеров, заявляют оппозиционные СМИ.
Миллиардный проект (в долларовом эквиваленте) без конкурса отдали родственникам Бердымухамедова, утверждает портал Туркмен.Ньюс.

В январе 2019 президент Туркменистана объявил о начале строительства высокоскоростной автомагистрали Ашхабад-Туркменабад. Проект общей длинной 600 км обойдется государственной казне в 2,3 млрд долларов США
Специально под него создали акционерное общество закрытого типа "Туркмен Автобан". Причем фирма одновременно выступает и заказчиком, и генеральным подрядчиком.
Соучредители "Туркмен Автобана": хозяйственные общества "Алтын Несил", "Огуз Ел", "Хызмат Меркези" и индивидуальное предприятие "Нусай Еллары". Они же субподрядчики.
Компании эти ранее ничего грандиозного не строили. Среди проектов центральный рынок в Маре, завод безалкогольных напитков, жилые дома и тому подобное.
- Изучение профилей компаний, которым было доверено строительство важнейшего объекта государственного значения и огромной стоимости, не позволяет понять, на основании чего были выбраны именно они, - говорится в публикации.
Кроме того, журналисты утверждают, что ни о каких тендерах и конкурсах ничего неизвестно. Зато проверили, сколько на самом деле могут стоить аналогичные проекты.
- За такие же деньги в России строят новую автомагистраль Москва-Санкт-Петербург. Но там она, во-первых, длиннее и шире, а во-вторых, проходит по более сложной местности, требующей гораздо более сложной и дорогостоящей инфраструктуры, - заявляют авторы.
Кто на самом деле владеет фирмами?
Интересны также реальные (а не номинальные) владельцы компаний.
Соучредитель "Алтын Несил" - экс-министр строительства в правительстве Сапармурада Ниязова середины 90-х, экс-глава Ашхабада и Ахалского велаята Какаджан Ташлиев. Портал также упоминает о неких его давних отношениях с Гурбангулы Бердымухамедовым. Директор фирмы - его сын Шамухаммет Ташлиев.
Самая известная из четырех компаний - "Нусай Еллары".
- Признанный статус крупнейшей во всех смыслах местной строительной компании. При этом непосредственно сама она ничего не строит, пользуясь услугами субподрядчиков. Ее так и называют в газетах - "проектная фирма-разработчик", - утверждается в публикации.
Среди сотрудников фирмы с непонятной должностью "координатор" записан муж старшей из сестер Гурбангулы Бердымухамедова Дурдынабат - Аннаназар Реджепов
При этом "Нусай Еллары" на самом деле представляет настоящую бизнес-империю. Она включает в себя многие предприятия самой разной направленности. И даже участвует в целом ряде иностранных компаний, в числе прочего и офшорных.
Торжественную церемонию начала строительства автобана 24 января 2019 года провел тогда заместитель, а ныне уже и хяким Ахалского велаята Туркменистана Сердар Бердымухамедов – сын президента Гурбангулы Бердымухамедова.
В "Хызматдашлар" (и тоже официально не на главных должностях) значатся сын Аннаназара Реджепова и племянник Бердымухамедова Хаджимурад Реджепов
Кроме того, 35% акций "Хызматдашлар" принадлежат "Нусай Еллары". Последняя является еще и одним из субподрядчиков, то есть непосредственным исполнителем строительных работ.
С работорговлей справиться не удается
20 июня Государственный департамент США выпустил очередной доклад о работорговле в мире. Туркменистан в нем четвертый раз подряд получил наихудшую оценку.
Причины:
принудительный труд во время сбора хлопка;
преследование активистов, сообщающих о фактах;
отсутствие очевидных попыток искоренить работорговлю и помогать жертвам торговли людьми.
Власти Туркменистана сообщили о выявлении в 2018 году восьми жертв торговли людьми. Работающая в стране международная организация помогла 25 жертвам работорговли. При этом в том же 2018 году на номера горячих линий поступило почти 7 тыс. звонков
В 2018 году в стране действовал лишь один центр для жертв торговли людьми, и тот только для женщин. Финансировался он из-за границы, а помог… семи женщинам.
По мнению авторов доклада, продолжается использование принудительного труда госслужащих во время сбора хлопка и проведения массовых мероприятий. Кроме того, к уборке привлекали студентов, солдат и даже частников. Все для того, чтобы выполнить план.
- Госслужащим угрожали увольнением, сокращением рабочих часов или удержанием зарплаты, а фермерам - потерей земли, если те не выполнят свой план, - утверждает портал.
Кроме уборки хлопка, учителя и врачи в обязательном порядке сажали деревья, убирали улицы и так далее. Компенсации им не выплачивались. В качестве примера авторы доклада привели Азиатские игры в 2017 году.
Курорт для одного человека
Радио Азаттык сообщило, что туркменским госслужащим приказали провести отпуск в курортном городке, куда туристы не ездят из-за непомерно высоких цен. Называется он "Аваза" и расположен на берегу Каспия.
Путевки до 10 дней в среднем стоят 740 долларов на человека, при этом средняя зарплата госслужащих 230 долларов.
- Нам говорят, что всех, кто не поедет, стопроцентно уволят, - сообщил на условиях анонимности госслужащий в Дашогузе.
В стоимость входят проживание и завтрак в отеле. Остальное за отдельную плату. Органы местной власти в Дашогузской области на официальный запрос портала не ответили. Городок строили с 2007 по 2017 годы.
- "Аваза" был частью амбициозного плана Гурбангулы Бердымухамедова по созданию туристической инфраструктуры мирового класса.
На проект потратили миллиарды долларов, но "Авазе" так и не удалось стать популярным направлением, - утверждают авторы.
Ко всему прочему, сюда еще и трудно добираться. Прямых авиарейсов не хватает, большинство долетают до ближайшего города Туркменбаши и уже оттуда добираются до места на такси или автобусе.
- На этот нередко безлюдный курорт часто приезжает только сам Бердымухамедов. Здесь он время от времени проводит международные встречи, концерты и другие подобные мероприятия, - резюмирует портал.

Источник - stanradar.com
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1562911140
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