Хроники Туркменистана: миллиардные подряды семьи президента

08:59 12.07.2019

Контракты на колоссальные суммы выдали без всяких тендеров, заявляют оппозиционные СМИ.

Миллиардный проект (в долларовом эквиваленте) без конкурса отдали родственникам Бердымухамедова, утверждает портал Туркмен.Ньюс.



В январе 2019 президент Туркменистана объявил о начале строительства высокоскоростной автомагистрали Ашхабад-Туркменабад. Проект общей длинной 600 км обойдется государственной казне в 2,3 млрд долларов США

Специально под него создали акционерное общество закрытого типа "Туркмен Автобан". Причем фирма одновременно выступает и заказчиком, и генеральным подрядчиком.

Соучредители "Туркмен Автобана": хозяйственные общества "Алтын Несил", "Огуз Ел", "Хызмат Меркези" и индивидуальное предприятие "Нусай Еллары". Они же субподрядчики.

Компании эти ранее ничего грандиозного не строили. Среди проектов центральный рынок в Маре, завод безалкогольных напитков, жилые дома и тому подобное.

- Изучение профилей компаний, которым было доверено строительство важнейшего объекта государственного значения и огромной стоимости, не позволяет понять, на основании чего были выбраны именно они, - говорится в публикации.

Кроме того, журналисты утверждают, что ни о каких тендерах и конкурсах ничего неизвестно. Зато проверили, сколько на самом деле могут стоить аналогичные проекты.

- За такие же деньги в России строят новую автомагистраль Москва-Санкт-Петербург. Но там она, во-первых, длиннее и шире, а во-вторых, проходит по более сложной местности, требующей гораздо более сложной и дорогостоящей инфраструктуры, - заявляют авторы.

Кто на самом деле владеет фирмами?

Интересны также реальные (а не номинальные) владельцы компаний.

Соучредитель "Алтын Несил" - экс-министр строительства в правительстве Сапармурада Ниязова середины 90-х, экс-глава Ашхабада и Ахалского велаята Какаджан Ташлиев. Портал также упоминает о неких его давних отношениях с Гурбангулы Бердымухамедовым. Директор фирмы - его сын Шамухаммет Ташлиев.

Самая известная из четырех компаний - "Нусай Еллары".

- Признанный статус крупнейшей во всех смыслах местной строительной компании. При этом непосредственно сама она ничего не строит, пользуясь услугами субподрядчиков. Ее так и называют в газетах - "проектная фирма-разработчик", - утверждается в публикации.

Среди сотрудников фирмы с непонятной должностью "координатор" записан муж старшей из сестер Гурбангулы Бердымухамедова Дурдынабат - Аннаназар Реджепов

При этом "Нусай Еллары" на самом деле представляет настоящую бизнес-империю. Она включает в себя многие предприятия самой разной направленности. И даже участвует в целом ряде иностранных компаний, в числе прочего и офшорных.

Торжественную церемонию начала строительства автобана 24 января 2019 года провел тогда заместитель, а ныне уже и хяким Ахалского велаята Туркменистана Сердар Бердымухамедов – сын президента Гурбангулы Бердымухамедова.

В "Хызматдашлар" (и тоже официально не на главных должностях) значатся сын Аннаназара Реджепова и племянник Бердымухамедова Хаджимурад Реджепов

Кроме того, 35% акций "Хызматдашлар" принадлежат "Нусай Еллары". Последняя является еще и одним из субподрядчиков, то есть непосредственным исполнителем строительных работ.

С работорговлей справиться не удается

20 июня Государственный департамент США выпустил очередной доклад о работорговле в мире. Туркменистан в нем четвертый раз подряд получил наихудшую оценку.

Причины:

принудительный труд во время сбора хлопка;

преследование активистов, сообщающих о фактах;

отсутствие очевидных попыток искоренить работорговлю и помогать жертвам торговли людьми.

Власти Туркменистана сообщили о выявлении в 2018 году восьми жертв торговли людьми. Работающая в стране международная организация помогла 25 жертвам работорговли. При этом в том же 2018 году на номера горячих линий поступило почти 7 тыс. звонков

В 2018 году в стране действовал лишь один центр для жертв торговли людьми, и тот только для женщин. Финансировался он из-за границы, а помог… семи женщинам.

По мнению авторов доклада, продолжается использование принудительного труда госслужащих во время сбора хлопка и проведения массовых мероприятий. Кроме того, к уборке привлекали студентов, солдат и даже частников. Все для того, чтобы выполнить план.

- Госслужащим угрожали увольнением, сокращением рабочих часов или удержанием зарплаты, а фермерам - потерей земли, если те не выполнят свой план, - утверждает портал.

Кроме уборки хлопка, учителя и врачи в обязательном порядке сажали деревья, убирали улицы и так далее. Компенсации им не выплачивались. В качестве примера авторы доклада привели Азиатские игры в 2017 году.

Курорт для одного человека

Радио Азаттык сообщило, что туркменским госслужащим приказали провести отпуск в курортном городке, куда туристы не ездят из-за непомерно высоких цен. Называется он "Аваза" и расположен на берегу Каспия.

Путевки до 10 дней в среднем стоят 740 долларов на человека, при этом средняя зарплата госслужащих 230 долларов.

- Нам говорят, что всех, кто не поедет, стопроцентно уволят, - сообщил на условиях анонимности госслужащий в Дашогузе.

В стоимость входят проживание и завтрак в отеле. Остальное за отдельную плату. Органы местной власти в Дашогузской области на официальный запрос портала не ответили. Городок строили с 2007 по 2017 годы.

- "Аваза" был частью амбициозного плана Гурбангулы Бердымухамедова по созданию туристической инфраструктуры мирового класса.

На проект потратили миллиарды долларов, но "Авазе" так и не удалось стать популярным направлением, - утверждают авторы.

Ко всему прочему, сюда еще и трудно добираться. Прямых авиарейсов не хватает, большинство долетают до ближайшего города Туркменбаши и уже оттуда добираются до места на такси или автобусе.

- На этот нередко безлюдный курорт часто приезжает только сам Бердымухамедов. Здесь он время от времени проводит международные встречи, концерты и другие подобные мероприятия, - резюмирует портал.