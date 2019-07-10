Распад СССР: почему это катастрофа и почему – не "благословение", - М.Демурин

12:29 12.07.2019

Распад СССР: почему это катастрофа и почему – не "благословение"



Судьба тех, кого Дональд Туск помимо грузин перечислил среди выигравших от развала СССР, на самом деле печальна. Латыши, литовцы и эстонцы голосуют ногами: население этих стран скукоживается на глазах. Да, они едут в основном в Европу, но ведь не от "благословенной" же жизни!



Сложные процессы происходят в последние месяцы на пространстве бывшего СССР. Вектор нового объединения, в который наша страна вкладывает возрастающие экономические и политические ресурсы, встречает нарастающее противодействие Запада. Это столкновение проявляется не только на поле боя в Донбассе или на площадях в Ереване и Тбилиси, не только за столом политических и экономических дискуссий в Москве, Минске или в среднеазиатских столицах, но и в информационном поле, в пропаганде, в историко-культурной рефлексии, в оценке советского опыта.



Свой "вклад" в этот мировоззренческий аспект противостояния по проблеме постсоветской интеграции внес на днях уходящий глава Европейского совета поляк Дональд Туск. На конференции "Европейский путь Грузии", посвященной 10-летию программы ЕС "Восточное партнерство", он заявил, что распад Советского Союза был не "величайшей геополитической катастрофой XX века", как в свое время оценил его Владимир Путин, а "благословением" для "грузин, поляков, украинцев и всей Восточной и Центральной Европы, а также для русских". Не ахти какая фигура Туск, но сказанное им - неплохой повод порассуждать на эту тему именно под взятым им углом зрения: "катастрофа - благословение".



То, что поляк смотрит на историю и культуру иначе, чем русский, это понятно. То, что высокий чиновник Европейского союза смотрит на эту же проблематику иначе, чем президент России, тоже ничего нового в себе не содержит. Поляк задирается в Грузии, радуясь "коллапсу советского доминирования" и прославляя наступившее, по его мнению, близкое к вечному доминирование ЕС, - и это логично. Только вот наступило ли это "европейское доминирование" и надолго ли - большой вопрос.



Различия в наших оценках и оценках Дональда Туска по поводу значения и роли СССР в мировой истории вызваны как минимум двумя обстоятельствами. Первое заключается в том, что он смотрит на СССР, в котором он никогда, в отличие от нас, не жил, как на закрытый бабушкин сундук: слышал что-то по поводу того, что там внутри, но никогда не видел, а вот снаружи - точно огромный и проходу мешает (мешал). Второе обстоятельство - историософского свойства: для Туска СССР - это факт геополитики; для нас - культурно-историческое явление.



Именно под историософским углом зрения, уверен, смотрел на данную проблему Владимир Путин, когда говорил о катастрофе. Наш президент - далеко не сторонник социалистических идей, но широты политического кругозора и уважения к делу отцов у него достаточно, чтобы сожалеть, что попытка установить на планете Земля справедливый общественный строй не увенчалась успехом. Владимир Путин не хотел бы повторения такой попытки, и тем более не хотели бы этого люди в его окружении, но это не мешает ему если не всегда признавать, то внутренне осознавать величие достижений Советской эпохи.



Ну, а что же мы, простые смертные, в России и других бывших республиках СССР?



Разрушение СССР принесло многие страдания не только русскому народу, но ему - в первую очередь. Более двадцати миллионов русских оказались за новыми рубежами родной страны. Многие были поражены в правах и возможностях. Некоторые в обиде или по другим причинам перестали считать нашу страну родной, но их меньшинство. Большинство из тех, кто не смог пока переехать в Россию или в силу своих убеждений не собирается этого делать, продолжают считать и ее своей родиной. Все они надеются, что новый объединительный проект в Евразии состоится.



Представители других народов бывшего СССР, создавших независимые, как они считают, государства, тоже активно тянутся к России. Здесь не только работа, здесь культура - одновременно и древняя, традиционная, и современная. И здесь - дружелюбие, готовность жить многонациональным сообществом при том понимании, что местные правила и авторитет коренных народов, прежде всего русского народа, уважаются. Количество постоянно проживающих в России грузин за последние годы несколько уменьшилось, но общины других кавказских народов, прежде всего армян и азербайджанцев, растут. Активно мигрируют в Россию и на постоянное жительство, и с целью заработка представители коренных национальностей бывших среднеазиатских республик СССР. В последние годы переехало много украинцев. Приезжают прибалты.



Судьба тех, кого Дональд Туск, помимо грузин, перечислил среди выигравших от развала СССР, на самом деле печальна. Латыши, литовцы и эстонцы голосуют ногами: население этих стран скукоживается на глазах. Да, они едут в основном в Европу, но ведь не от "благословенной" же жизни! То же самое с молдаванами. Про украинцев и русских на Украине я уже сказал.



А вот для России, российского государства и, соответственно, русских в России прекращение существования СССР имело и немалые положительные последствия. Взглянем на этот вопрос с точки зрения демографической реальности и особенно перспективы! А вероисповедный аспект? Было бы православие в условном новом, заменившем СССР, союзе преобладающей по численности приверженцев религией? Точно бы не было. А сколько бы "помощи" вместо США и ЕС нам пришлось бы вкачивать в эти новые гордые "субъекты союза"!



Рассуждения на данную тему можно продолжать и продолжать, но главное ясно: как всякое крупное историческое явление, распад СССР имел свои отрицательные и свои положительные аспекты. Катастрофой он стал не сам по себе, а в силу того качества элит, которые пришли к власти и в России, и у наших соседей по бывшему Союзу. Эти элиты в капиталистическом угаре уже совершили и продолжают совершать многочисленные серьезные ошибки во внутреннем управлении, и в международных делах. Эти ошибки придется исправлять.



И "благословением" сам по себе распад Советского Союза ни для кого не стал - хотя бы в силу многократно возросшего внешнего вмешательства во внутренние дела всех государств, возникших на пространстве бывшего СССР. Некоторым элитам это вмешательство на руку: иначе не сохранить возможностей обогащаться. Но оно же является причиной многих вышеупомянутых ошибок и далее будет вести к ним. Пример Грузии, где Дональд Туск озвучил свои "историософские изыскания", - лишь один из многочисленных примеров такого рода.



Михаил Демурин