Почему из Северного Казахстана уезжают специалисты...И кто в этом виноват

12:32 12.07.2019

Нехватка специалистов, особенно в сельской местности, становится все более заметной в СКО. Причина тому – активная миграция населения. Люди меняют место жительства из-за социальной неустроенности. А местные власти разглядели в этом вину ряда землепользователей, не вкладывающих деньги в развитие деревень.



За хорошей жизнью



За 2018 год из Северо-Казахстанской области за рубеж на постоянное место жительства, по данным Комитета по статистике РК, выехали 2,7 тыс. человек. Это касается именно населения трудоспособного возраста. Предпочли обосноваться в этом регионе 1,5 тыс. человек. Сальдо много лет остается отрицательным. Но, по мнению местной власти, ситуация в регионе все же улучшается. На отчетных встречах главы СКО с населением отмечалось, что по сравнению с 2017 годом число уехавших снизилось на 15%.



Миграционные процессы традиционно больше всего затрагивают сельскую местность. И речь не только о маленьких поселках. Люди покидают и центральные усадьбы с населением в несколько тысяч человек. Так происходит в Тимирязевском районе СКО, сетует бизнес-леди Галина Воробьева. О тревожных признаках она заявила в ходе встречи с руководством области. Причины переезда, по ее мнению, в основном социальные проблемы.



"Для меня лично не нужно ничего, я сама строюсь, сама развиваюсь. На днях открываю свой магазин. Но я переживаю за район. Люди уезжают от нас. Плохие дороги, отсутствие централизованного водоснабжения, стоял вопрос о закрытии больницы", – говорит предпринимательница.



Нужно участие бизнеса



По словам акима области Кумара Аксакалова, эти проблемы постепенно решаются. Сейчас в регионе началась реализация утвержденного экс-президентом Нурсултаном Назарбаевым комплексного плана развития СКО, в рамках которого почти в 100 селах появится питьевая вода, реконструируют порядка 600 километров дорог и не менее 5 млрд тенге направят на ремонт деревенских школ.



Но, по мнению местных властей, в спасении сел участвовать должно не только государство, но и бизнес. Однако предпринимателей, вкладывающих средства в развитие поселков, на чьих землях они работают, не так много. Есть несколько деревень, например Новоникольское, где уже несколько десятков лет растениеводством и животноводством занимается семья Зенченко.



В селе заасфальтированы дороги, имеются собственный дворец спорта, дом культуры и ряд других объектов. Работникам предоставляются дома. В социальное развитие коммандитное товарищество "Зенченко и К" ежегодно вкладывает десятки миллионов тенге.



Еще одно крупное КТ – "Мамбетов и К" – базируется в селе Минкесер. Генеральный директор хозяйства Еркебулан Мамбетов с доводами областной администрации согласен. Но, по его мнению, исправить ситуацию возможно совместными усилиями. Один из стимулов для активизации бизнеса, например, он видит во внедрении единого земельного налога для растениеводов и животноводов.



Ставки за пользование землей значительно разнятся. К тому же фермеры работают круглогодично. Предприниматели, занимающиеся сезонным бизнесом, в казну платят меньше. При этом в улучшении жизни в деревнях такие бизнесмены не всегда заинтересованы. Нет и стимула заниматься хозяйством круглый год.



"Часть землепользователей не имеют животноводства, не вкладываются в развитие сел, в создание постоянных рабочих мест. У нас затраты большие и люди постоянно трудоустроены. А такие предприниматели просто берут наемных работников на посевную, 1–2 тыс. тенге платят за гектар, сезонно отработают и уходят. Нам же люди нужны каждый день", – отметил в ходе бизнес-завтрака г-н Мамбетов.



Такой взгляд на решение проблемы продиктован собственным опытом, говорит спикер. По его мнению, налоговая нагрузка на тех, кто занимается животноводством, завышена.



"Когда я работал в должности акима, мы проводили анализ по налоговой нагрузке на гектар. Мониторинг наглядно показал, что она выше для хозяйств, которые занимаются помимо аграрной деятельности разведением скота. У сезонников же ставки иные", – резюмирует Еркебулан Мамбетов.



К слову, заниматься животноводством не против субъекты бизнеса, которые традиционно ориентированы на выращивание зерновых и масличных культур. Так, ТОО "Ак Жер 2010", сотрудничающее с российским инвестором – компанией Avgust, пока занято формированием крепкой растениеводческой базы. Это не мешает обеспечивать жителей села Баян рабочими местами и решать социальные вопросы. Как рассказал "Курсиву" директор товарищества Александр Хитров, строительством ферм и завозом племенных животных здесь заниматься планируют.



"Думаем пока, обсуждаем. Сейчас делаем ставку на растениеводство. И разведение крупного рогатого скота видим в своем хозяйстве, но когда это произойдет, сказать сейчас не можем", – сказал г-н Хитров.



Методом кнута



Пока введение единого земельного налога для землепользователей остается лишь предложением. Между тем региональный акимат методом кнута решает вопрос с сельскохозяйственными предприятиями, не использующими выделенную землю по назначению. Участки у них изымают в судебном порядке и передают другим инвесторам. Либо бизнесмену дается время на то, чтобы наладить дела в хозяйстве и начать решать социальные вопросы.



Последний такой диалог между местным исполнительным органом и предпринимателями состоялся в селе Светлом Айыртауского района. В деревне, когда-то имевшей больницу, роддом, магазины и даже гостиницу, осталась только нуждающаяся в ремонте школа. Работники хозяйства больше полугода не получают заработную плату и пенсионные отчисления. Винят в этом инвестора – ТОО "Жаркын-СК". Долг компании перед сотрудниками составил 6 млн тенге. Зарплата, кстати, одна из самых низких по сельхозформированиям региона – 66 тыс. тенге. По налогам ТОО задолжало больше 50 млн тенге.



"Село разваливается, молодежь разъезжается. Как эта фирма сюда пришла, всю дорогу нам разбила. Посеют и уезжают", – в ходе собрания в начале июня с участием руководства области пожаловался старожил Светлого Мауеш Калиев.



"Жаркын-СК" областной акимат дал испытательный срок до конца года. За этот период предприниматель должен рассчитаться по долгам. Если этого не произойдет, ТОО может лишиться земли, пригрозил аким СКО.



Ранее регион подобным образом возвращал земли, на которых долгое время работали компании "Транс-Авто" и "Богви". Сейчас эти территории заняты новыми инвесторами....