Будет ли Китай раздавлен "торговой войной"? - Чжан Сяо

14:34 12.07.2019

"Мировая держава номер один" – США – развязала торговую войну с Китаем, что, безусловно, оказывает давление на китайскую экономику, но причиненный ущерб ограничен. Китай не будет раздавлен. У нас достаточно уверенности, силы и всех необходимых ресурсов. Как отметил председатель Китая Си Цзиньпин, китайская экономика – это море, а не маленький пруд. Штормы могут опустошить пруд, но никак не море.



Китай располагает более 1,3 млрд населения, 900 млн трудовых ресурсов, 170 млн человек с высшим образованием или профессиональными навыками, более чем 100 млн объектов рынка, включая множество малых и средних предприятий. У китайской экономики обширный рынок и стратегическая глубина, чем не могут похвастать другие страны.



Сила китайской экономики основана на устойчивой и нарастающей динамике внутреннего спроса, а также проводимых эффективных реформах и внедряемых инновациях. Внутренний спрос является основным драйвером экономики Китая. За первый квартал этого года ВВП Китая вырос на 6,4%, удерживая лидирующую позицию среди основных экономик мира. Высокотехнологичное производство и высокотехнологичное обслуживание по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличились соответственно на 11,4% и 19,3%, взяв мощный старт.



В конце апреля этого года в Пекине успешно прошел II Форум международного сотрудничества "Один пояс, один путь", в нем приняли участие более 6 000 представителей из 150 стран и 92 международных организаций, в том числе более 50 представителей Соединенных Штатов. Это стало своего рода знаком доверия и поддержки со стороны международного сообщества инициированного Китаем принципа "совместное обсуждение, совместное строительство, совместное использование" в интересах продвижения глобального сотрудничества.



На самом деле беспокоиться о себе стоит США. Как известно, кто владеет рынком, тот имеет будущее. Развязывая торговую войну против Китая, Соединенные Штаты, возможно, получат сиюминутные выгоды, решив некоторые внутренние противоречия, но лишь ценой потери огромного китайского рынка. В конечном счете больше всего пострадают американские потребители, фермеры и предприятия. С прошлого года экономика США потеряла 7,8 млрд долларов из-за конфликта во внешней торговле. Если торговая война с Китаем продолжится, то Америка потеряет порядка 68,8 млрд долларов в год и сократит 934 тысячи рабочих мест.



В то же время мы понимаем, что в условиях экономической глобализации торговая война не щадит никого. В рамках XII Астанинского международного экономического форума директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристин Лагард сравнила текущее состояние мировой экономики с солнцем и тучами, назвав проблему торговли "самой большой неопределенностью в мире". Подтверждением тому послужила статистика Всемирной торговой организации (ВТО), которая понизила прогнозы роста мировой торговли в 2019 году с 3,7% до 2,6%, что является самым низким показателем за последние три года. Из вышесказанного следует, что США, спровоцировав торговую войну с целью достичь приоритета Соединенных Штатов, причинят ущерб интересам не только Китая, но и остальных стран, урвав большой кусок от общего пирога.



4 Июня 2019



Автор: Чрезвычайный и Полномочный Посол Китая в Казахстане Чжан СЯО | Нур-Султан