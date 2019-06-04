 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Пятница, 12.07.2019
18:45  В Кыргызстане через 10 лет может наступить энергетический коллапс
16:21  Росия и Киргизия рекультивируют отношения, - "Къ"
15:10  Пираты Ормузского пролива. Запад обвинил Иран в новой атаке на танкеры
14:58  Дуэль США – Иран приобретает шизофренический характер, - С.Тарасов
14:42  В Ашхабаде штрафуют за содержание коров в квартирах и дворах
14:34  Будет ли Китай раздавлен "торговой войной"? - Чжан Сяо
14:01  Манчжурский кризис. Авантюра ценой в миллионы жизней, - А.Широкорад

12:32  Почему из Северного Казахстана уезжают специалисты...И кто в этом виноват
12:29  Распад СССР: почему это катастрофа и почему – не "благословение", - М.Демурин
08:59  Хроники Туркменистана: миллиардные подряды семьи президента
08:56  Жара в Таджикистане: По закону вы можете не работать, но зарплата за вами сохранится
08:47  "Умные" родственники в кыргызской политике: то брат, то сват! - Марал радио
08:24  The Hill: ЕС может в конечном итоге отвернуться от Ирана
08:20  Foreign Policy: Сможет ли Эр-Рияд купить себе любовь демократов США?
08:12  Из укр-политики выносят нокаутом боксера Кличко
08:10  США ввязываются в мировую валютную войну, - О.Самофалова
07:30  Лидера киргизской мини-партии "Жаны Мезгил" Риту Сулайманову скрутили за мошенничество
07:03  Хватит лежать на дырявых диванах. КазМинтруд Сапарбаев призвал казахов-арысьцев начать трудиться
06:40  РосСоотечественникам урезали обещанные привилегии, - "НГ"
06:34  США: демократы в поисках стратегии выигрыша-2020, - В.Прохватилов
00:56  Посмотрим, какой Токаев китаист, - Олжас Сулейменов
00:16  Грузия застряла на опасном повороте, - С.Тарасов
00:14  Война с Ираном станет адом на земле, - Кристиан Моуритцен
00:01  В Алматы проходят беспрецедентные по своим масштабам облавы на куртизанок
Четверг, 11.07.2019
20:36  Русские готовят замену Башару Асаду? - Atlantico
20:33  Дело "шпиона" Сыроежкина вскрывает силовую игру Китая в Центральной Азии, - Wall Street Journal
20:30  Светлокожие люди не могут различать лица чернокожих - и наоборот, - Der Spiegel
20:26  Суд по модернизации БишкекТЭЦ. Что знают бывший директор и главный инженер
20:06  Российские ракеты бьют по партнерству Вашингтона и Дели, - В.Скосырев
20:03  Ливийская война превращается в войну "сливов", - Р.Мустафин
16:10  В казахстанской Арыси опять пожар. Горит депо ЖД
14:54  Генштаб Киргизии обвинили в незаконном распределении кандидатов в академию в России
14:22  Секс-скандал сотрясает США: под прицелом Трамп и Клинтон
13:09  Курская дуга: Немцы забыли, как "белокурые бестии" кричали "Гитлер капут!"
13:07  Капкан для глобального капитализма. Жизнь в долг у будущего больше невозможна, - Е.Ларина
13:05  Американская война против Китая или России будет поистине ужасной, - Хал Брэндс
13:03  Царская закладка: как в Ташкенте нашли сокровища Романовых, - И.Кармазин
13:01  Агония системы. "Завеса мрака" встает над миром, - А.Фурсов
12:44  В бою за свободу русского Донбасса погиб Героем узбек Ходжиакбар Шарипов
12:42  Китай и Россия наращивают квантовое сотрудничество, - ЖЖибао
09:15  Принцесса и сантехник встретились в суде. Дочь саудовского короля обвиняют в краже телефона и избиении рабочего
08:15  США планируют взять под контроль свой интернет, - Элен Гудман, Карен Корнблу
08:03  Байки все это... Аким Шымкента Абдрахимов отрицает наличие проблемы воровства невест
07:52  Хаос в Ливии и конфликт США с Ираном грозят Европе второй волной беженцев, - Д.Седов
07:41  Вина узб-историка А.Кубатина (специалист по древним тюркам) в шпионаже - "полностью не доказана"
07:30  Никто не ждал: Сирия опровергла связи с задержанным Британией танкером, - Э.Байназаров
07:05  Рос-премьер Медведев готов подписать "абсурдно-дурацкое" соглашение с Украиной о транзите газа
07:02  Японский космический зонд "Хаябуса-2" сел на астероид Рюгу
06:56  Швейцары халявы не дали(. Президент Жээнбеков летит из Женевы в Москву
06:53  Министр обороны Казахстана о версиях взрывов в Арыси: не исключается поджог и диверсия
06:50  Афганистан принял "дорожную карту" мирного урегулирования
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Будет ли Китай раздавлен "торговой войной"? - Чжан Сяо
14:34 12.07.2019

"Мировая держава номер один" – США – развязала торговую войну с Китаем, что, безусловно, оказывает давление на китайскую экономику, но причиненный ущерб ограничен. Китай не будет раздавлен. У нас достаточно уверенности, силы и всех необходимых ресурсов. Как отметил председатель Китая Си Цзиньпин, китайская экономика – это море, а не маленький пруд. Штормы могут опустошить пруд, но никак не море.

Китай располагает более 1,3 млрд населения, 900 млн трудовых ресурсов, 170 млн человек с высшим образованием или профессиональными навыками, более чем 100 млн объектов рынка, включая множество малых и средних предприятий. У китайской экономики обширный рынок и стратегическая глубина, чем не могут похвастать другие страны.

Сила китайской экономики основана на устойчивой и нарастающей динамике внутреннего спроса, а также проводимых эффективных реформах и внедряемых инновациях. Внутренний спрос является основным драйвером экономики Китая. За первый квартал этого года ВВП Китая вырос на 6,4%, удерживая лидирующую позицию среди основных экономик мира. Высокотехнологичное производство и высокотехнологичное обслуживание по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличились соответственно на 11,4% и 19,3%, взяв мощный старт.

В конце апреля этого года в Пекине успешно прошел II Форум международного сотрудничества "Один пояс, один путь", в нем приняли участие более 6 000 представителей из 150 стран и 92 международных организаций, в том числе более 50 представителей Соединенных Штатов. Это стало своего рода знаком доверия и поддержки со стороны международного сообщества инициированного Китаем принципа "совместное обсуждение, совместное строительство, совместное использование" в интересах продвижения глобального сотрудничества.

На самом деле беспокоиться о себе стоит США. Как известно, кто владеет рынком, тот имеет будущее. Развязывая торговую войну против Китая, Соединенные Штаты, возможно, получат сиюминутные выгоды, решив некоторые внутренние противоречия, но лишь ценой потери огромного китайского рынка. В конечном счете больше всего пострадают американские потребители, фермеры и предприятия. С прошлого года экономика США потеряла 7,8 млрд долларов из-за конфликта во внешней торговле. Если торговая война с Китаем продолжится, то Америка потеряет порядка 68,8 млрд долларов в год и сократит 934 тысячи рабочих мест.

В то же время мы понимаем, что в условиях экономической глобализации торговая война не щадит никого. В рамках XII Астанинского международного экономического форума директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристин Лагард сравнила текущее состояние мировой экономики с солнцем и тучами, назвав проблему торговли "самой большой неопределенностью в мире". Подтверждением тому послужила статистика Всемирной торговой организации (ВТО), которая понизила прогнозы роста мировой торговли в 2019 году с 3,7% до 2,6%, что является самым низким показателем за последние три года. Из вышесказанного следует, что США, спровоцировав торговую войну с целью достичь приоритета Соединенных Штатов, причинят ущерб интересам не только Китая, но и остальных стран, урвав большой кусок от общего пирога.

4 Июня 2019

Автор: Чрезвычайный и Полномочный Посол Китая в Казахстане Чжан СЯО | Нур-Султан

Источник - express-k.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1562931240
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Премьер-Министр РК Аскар Мамин посетил крупные системообразующие предприятия в городе Шымкент
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 9 июля 2019 года №488
- Кадровые перестановки
- О Законе "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам регулирования и развития финансового рынка, микрофинансовой деятельности и налогообложения"
- Трудиться призвал Бердибек Сапарбаев жителей Арыса
- Deutsche Bank – можно ли повернуть вспять десятилетие упадка?
- О девальвации доллара
- Суд огласил приговор экс-руководителям "Казгидромет"
- Притон с иностранками выявлен в Алматы
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  