В Ашхабаде штрафуют за содержание коров в квартирах и дворах

14:42 12.07.2019

Жителей сел на окраине Ашхабада штрафуют за наличие домашнего скота. Как сообщает корреспондент Азатлыка, сотрудники жилищно-эксплуатационного треста осуществляют инспекцию и выписывают штраф.

"У моего знакомого две коровы, пришли с жилищно- эксплуатационного треста сотрудники и оштрафовали на 800 манат за каждую голову, итого 1600 манат за две, за квартал. Предупредили, что если не уберете скотину, за третий квартал будете еще оштрафованы", - сообщил 11 июля из корреспондент Азатлыка.

По официальном курсу ЦБ Туркменистана 800 манатов составляет чуть больше 228 долларов США. Как отмечает корреспондент Азатлыка, штраф выписывается поквартально.



Для многих земледелие и домашний скот является источником дохода, иногда единственным. По словам собеседников Азатлыка, многие готовы избавиться от домашнего скота, так как содержание является трудоемким и затратным, но отсутствие возможностей для заработка вынуждает население держать скот.

Несколько месяцев назад жителям еще одного района, расположенного на окраине Ашхабада, Чоганлы запретили держать во дворах скот. Об этом 1 марта сообщило издание "Хроника Туркменистана".

"Есть санитарные нормы, да, давно были приняты. Это борьба с антисанитарией. В городе запрещено держать скотину. Как только села включаются в состав города, то начинается борьба с со дворовым содержанием скота", - сообщает корреспондент Азатлыка.

Информации, касающиейся запрета на содержание скота, размеров штрафов, а также правил, регламентирующих содержание животных в Ашхабаде в официальных источниках нет.