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Пираты Ормузского пролива. Запад обвинил Иран в новой атаке на танкеры
15:10 12.07.2019

Попытка задержания британского судна в Ормузском проливе стала очередным эпизодом танкерной войны между Ираном и его идеологическими противниками как на Ближнем Востоке, так и на Западе. Инциденты в районе пролива происходят на фоне ужесточения санкций Вашингтона против Тегерана и ответных иранских угроз возобновить свою ядерную программу. Выходом из ситуации могут быть переговоры между США и Ираном, в противном случае эскалация в регионе может привести к полномасштабной войне.

Вчера утром правительство Великобритании обвинило Иран в попытке захвата танкера British Heritage на маршруте из Персидского залива в Оманский через Ормузский пролив. Согласно британской версии, три катера Корпуса стражей исламской революции (КСИР) попытались задержать танкер и отвести его в иранские воды, но британский военный корабль HMS Montrose отгородил судно от иранцев, направил на них бортовые орудия и устно предупредил о возможных последствиях. После этого нападавшие отступили. По данным телеканала CNN, первым сообщившего об инциденте со ссылкой на источник в Пентагоне, в этом районе находился американский военный самолет, который сделал запись происходящего.
Со своей стороны и КСИР, и глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф утверждают, что инцидента не было вовсе, а все прозвучавшие заявления "направлены на эскалацию напряженности и ничего не стоят". При этом иранский министр прокомментировал задержание 4 июля властями Гибралтара (британского владения на побережье Пиренейского полуострова) танкера Grace 1, который шел под флагом Панамы. Как утверждается странами Запада, он вез в Сирию иранскую нефть в обход санкций. "Мера, принятая Великобританией, является грабежом. Очевидно, что это произошло по требованию США",- подчеркнул господин Зариф.

С момента задержания Grace 1 иранские власти неоднократно предупреждали США и Великобританию, что они пожалеют о своих действиях. "Мы все должны упорно работать, чтобы обеспечить полную безопасность судоходства по всему миру. Я говорю британцам, что это они инициаторы нестабильности, и позже вы увидите последствия",- сказал президент Ирана Хасан Роухани накануне инцидента с британским танкером. Поэтому мало кого удивили сообщения об инциденте в Ормузском проливе.

"Ситуация очень тревожная, и мы убеждаемся в том, что, по сути дела, риски прямой конфронтации за последнее время настолько усилились, что прогнозировать дальнейшее развитие все сложнее",- прокомментировал инцидент замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Однако он не стал акцентировать внимание на том, действительно ли Иран пытался захватить британский танкер, напомнив о предыдущем инциденте в Гибралтаре и назвав США главным виновником обострения обстановки в регионе. Аналогичным образом высказались в Пекине. Главный участник инцидента - Британия - также заявил, что не желает эскалации напряженности.

Инцидент с британским танкером - уже третий с начала мая в районе Ормузского пролива, через который проходит около 30% морской торговли нефтью. Предыдущие атаки на танкеры произошли 12 мая и 13 июня. Эти события напоминают танкерную войну в Персидском заливе в 1980-е годы во время противостояния между Ираном и Ираком. Чтобы остановить новую танкерную войну, США предлагают создать международную коалицию, которая должна обеспечить свободу судоходства в районе Ормузского и Баб-эль-Мандебского проливов (у берегов Ирана и Йемена). В Вашингтоне не скрывают, что защищать суда планируют в первую очередь от Ирана, который США открыто обвинили в предыдущих атаках, хотя официальные результаты расследования инцидентов не опубликованы.

Стоит обратить внимание и еще на один эпизод танкерной (или скорее нефтяной) войны, который произошел в стороне от Ормузского пролива, но также затронул Иран. 23 июня стало известно о повреждении морского нефтепровода, проходящего по дну Средиземного моря в районе сирийского Баниаса. Это, по данным арабских СМИ, помешало разгрузке танкера с иранской нефтью. Тегеран с самого начала сирийского кризиса осуществлял поставки нефти Дамаску, однако осенью прошлого года они были приостановлены. По данным "Ъ", это связано с непростыми ирано-сирийскими переговорами по соглашению о стратегическом партнерстве. По времени это также совпало с санкциями США - цитируя госсекретаря Майка Помпео - "в отношении международной сети, которую Иран и Россия используют для обеспечения режима Башара Асада миллионами баррелей нефти". В частности, под санкциями оказалось ФГУП "Промсырьеимпорт", которое, как утверждают в Вашингтоне, оплачивало поставки иранской нефти в Сирию.

Весной на фоне бензинового кризиса в Сирии, как пишут арабские СМИ, Иран возобновил поставки нефти.
К этому моменту судам, перевозящим иранскую нефть, под давлением Вашингтона ограничили проход через Суэцкий канал. Это стало мерой давления как на Тегеран, так и на Дамаск. Самообеспечение Сирии собственными нефтепродуктами едва превышает 20% от всей потребности населения. "Похоже, что кто-то пытался отправить и Тегерану, и Дамаску послание",- цитирует эмиратское издание The National соучредителя аналитического портала TankerTrackers Самира Мадани.
Нефтяная война происходит на фоне общей напряженности вокруг Ирана и его ядерной программы. 8 июля МАГАТЭ подтвердило, что Иран вышел за рамки оговоренного в Совместном всеобъемлющем плане действий (СВПД) уровня обогащения урана (3,67%). Это вызвало тревогу оставшихся участников СВПД. Евросоюз активизировал работу по запуску специального финансового механизма INSTEX (инструмент для поддержки торговых расчетов) для расчетов с Ираном в обход санкций США. На этой неделе также стало известно о письме президента Франции Эмманюэля Макрона президенту Ирана по поводу сохранения СВПД. Текст послания стороны не раскрывают, в отличие от ответа Хасана Роухани французскому посланнику, доставившему письмо. "Основная цель Исламской Республики - полное выполнение обязательств, указанных в СВПД ее сторонами",- сказал президент Ирана.

Какой ультиматум Иран поставил Евросоюзу и США
США тем временем продолжают угрожать Ирану новыми санкциями. "Санкции скоро будут увеличены, существенно!" - написал президент США Дональд Трамп 10 июля в своем аккаунте в Twitter. "Мы поняли о США то, что они не хотят войны",- сказал в интервью The Washington Post эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани, который накануне встречался с президентом Трампом. В то же время, по его словам, США считают, что "санкции помогут заставить Иран сесть за стол переговоров". Катарская сторона, как и многие другие, с такой позицией не согласна. Так, Россия неоднократно настаивала на возобновлении уважительного диалога с Ираном.
"Никто не хочет войны, но ситуация может взорваться в любой момент из-за любого незначительного инцидента, которых в последнее время в регионе происходит очень много",- сказал "Ъ" старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Владимир Сажин. По его словам, есть только две альтернативы - война или переговоры. "Сейчас главное - уговорить США снизить уровень давления на Иран, чтобы он согласился на переговоры, не ущемляя своего достоинства",- отметил эксперт. Он подчеркнул, что в противном случае Иран будет все дальше уходить от требований СВПД и возродит свою ядерную программу.

Марианна Беленькая, Кирилл Кривошеев, Елизавета Наумова

Газета "Коммерсантъ" №121 от 12.07.2019, стр. 5

Источник - kommersant.ru
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