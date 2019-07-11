 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Американский оружейный секонд-хенд достается боевикам, - В.Мухин
21:01 12.07.2019

Москва безрезультатно форсирует политические переговоры, направленные на нормализацию обстановки в Сирии

Противоречия между Дамаском и оккупационными силами в лице американской коалиции переходят в новое качество. Уже ясно, что США и их союзники готовят долгосрочную программу присутствия в Сирии, культивируя сепаратизм и поддерживая вооруженную оппозицию. Местные СМИ сообщают, что при поддержке Минобороны США умеренная группировка боевиков "Джейш Магавир ат-Таура" торгует оружием, снабжая им практически все оппозиционные режиму президента Сирии Башара Асада силы. В том числе она перепродает американское оружие оставшимся в сирийской провинции Хомс боевикам "Исламского государства" (ИГ – запрещено в РФ).
Подобное случалось и ранее. Фактически именно благодаря внешней силовой поддержке вооруженной оппозиции со стороны США и ряда арабских государств и началась в Сирии в 2011 году гражданская война. В 2015 году Дамаск поддержала Москва, что позволило отчасти нормализовать обстановку. Однако треть территории страны остается оккупированной коалицией во главе США, а на севере в зоне деэскалации (ЗД) "Идлиб" по-прежнему орудуют незаконные вооруженные формирования (НВФ) террористов, в том числе ИГ и "Джехаб-ан-Нусра" (запрещены в РФ).

Понятно, что переход идлибской ЗД под контроль законных властей возможен только путем уничтожения НВФ, хотя возвращение земель, расположенных восточнее Евфрата, требует совсем другой формулы действий, где оружие и оппозиционные НВФ, поддерживаемые США, играют лишь опосредованную роль.

Вот почему так важны в Сирии политические процедуры, которые международное сообщество пытается запустить. Контакты спецпосланника ООН по Сирии Гейра Педерсена с главой сирийского МИДа Валидом Муаллемом в рамках формирования Конституционного комитета, которые прошли 10 июля в Дубае, в ряде арабских СМИ оцениваются как положительные. Но заметим, что подобные переговоры длятся уже несколько лет, а новые органы власти в Сирии так и не созданы. Таковы же итоги и Астанинского процесса, который три года назад инициировала Москва и ее союзники в сирийском конфликте – Иран и Турция. Правда, в отличие от механизмов, инициированных ООН, диалог в рамках Астаны включает и военные вопросы, и именно по ним ожидаются реальные результаты.

Замглавы МИД РФ Михаил Богданов в минувшую среду еще раз подтвердил позицию Москвы: в ходе решения политических вопросов в Сирии будут выполняться и действия, направленные на уничтожение НВФ. Он сообщил о том, что по-прежнему в Сирии "главной задачей является полная ликвидация террористического присутствия на территории страны, в зоне Идлиба, где скопились десятки тысяч террористов". На вопрос, скоро ли будет сформирован сирийский конституционный комитет, Богданов ответил: "Мы надеемся". "Сейчас вроде есть реальные конкретные подвижки по формированию конституционной комиссии, определению модальностей ее работы", – пояснил он. При этом он уточнил, что саммит Россия–Турция–Иран пройдет после международной встречи по Сирии в астанинском формате, которая запланирована на начало августа.

Вряд ли к этому времени будут уничтожены все террористические группировки в ЗД "Идлиб", хотя какие-то подвижки произойдут. Москва, Дамаск и отчасти Тегеран имеют в Сирии в целом общие цели, связанные с поддержкой режима Асада. У Анкары цели несколько иные. И под флагом борьбы с ИГ и другими радикальными группировками, в том числе и курдскими, Турция ставит задачи, связанные с удержанием захваченных территорий и поддержкой на них протурецких этнических групп и формирований.

Поэтому, организуя боевые действия в ЗД "Идлиб", Москва и Дамаск постоянно сталкиваются с турецким противодействием. И скорее всего это противодействие будет только усиливаться. Как сообщило на днях турецкое издание En Son Haber, Анкара по-прежнему готовится к масштабному вторжению в Северную Сирию. "Около 80 тыс. военнослужащих сосредоточены там в течение нескольких месяцев. Эта цифра в два раза превышает количество солдат, принявших участие в Кипрской операции мира в 1974 году", – говорится в сообщении.
Возможности Турции в Сирии значительные. Она имеет в НАТО самую большую после США армию. И если армия Турции оккупирует ЗД "Идлиб", то эта территория, как и контролируемые Штатами нефтеносные земли восточнее Евфрата, вряд ли достанется законному сирийскому правительству. Москва, Тегеран и под их влиянием Дамаск пока сдержанно относятся к возможным планам и военным действиям Анкары вблизи сирийских границ. Между тем присутствие США на территории Сирии Москвой и Дамаском резко осуждается. В очередном совместном заявлении руководителей межведомственных координационных штабов РФ и Сирии по возвращению беженцев было отмечено, что "удержание Соединенными Штатами сирийских территорий под своим контролем затягивает конфликт в стране".

Но американская коалиция в Сирии только укрепляется. Как известно, Великобритания и Франция уже продемонстрировали готовность разместить дополнительные силы в этой стране. "Пока в Сирии есть регулярные войска из США и Европы, враждебные режиму Асада, вряд ли можно ожидать быстрого урегулирования конфликта там. Американцы и их союзники негласно поддерживают НВФ и умеренных боевиков, и этот конфликт становится перманентным", – считает военный эксперт полковник Владимир Попов.

Владимир Мухин
Обозреватель "Независимой газеты"
11.07.2019

Источник - ng.ru
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