Милости просим на Колыму! Путин поздравил жителей Магадана с 80-летием образования города

13:25 13.07.2019

Об этом сообщает пресс-служба Кремля.



"Сегодня Магадан - один из экономических, культурных, научных, образовательных центров российского Дальнего Востока. Город с особым, твердым характером и широким спектром возможностей для повышения своей инвестиционной привлекательности, эффективного развития межрегиональных и международных связей", - указал Путин.



Как отметил глава России, потенциал и особенности города должны работать в интересах дальневосточников и служить факторами улучшения качества их жизни.



"Желаю вам успехов, благополучия и всего самого доброго", - добавил он.