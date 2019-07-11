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|Милости просим на Колыму! Путин поздравил жителей Магадана с 80-летием образования города
13:25 13.07.2019
Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
"Сегодня Магадан - один из экономических, культурных, научных, образовательных центров российского Дальнего Востока. Город с особым, твердым характером и широким спектром возможностей для повышения своей инвестиционной привлекательности, эффективного развития межрегиональных и международных связей", - указал Путин.
Как отметил глава России, потенциал и особенности города должны работать в интересах дальневосточников и служить факторами улучшения качества их жизни.
"Желаю вам успехов, благополучия и всего самого доброго", - добавил он.