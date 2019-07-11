В Анкару привезли новую партию С-400

13:41 13.07.2019

В столицу Турции Анкару доставили новую партию российских зенитных ракетных комплексов С-400.



Транспортный самолет с вооружением приземлился на авиабазе Мюртед. Информацию подтвердило Министерство национальной обороны Турции.



Поставки российских зенитных ракетных комплексов С-400 в Турцию начались 12 июля. Накануне три грузовых самолета из России доставили в Анкару несколько тягачей и транспортную машину из состава комплекса С-400.



Ранее сообщалось, что Турция объяснила Соединенным штатам свое решение закупить комплексы С-400 серьезными воздушными и ракетными угрозами, с которыми сталкивается Анкара. Об этом по телефону заявил министр обороны Турции Хулуси Акар и.о. главы Пентагона Марку Эсперу. По словам Акара, появление С-400 в Турции - это не предпочтение, а необходимость. При этом в Анкаре выразили надежду на дальнейший диалог по вопросу угроз С-400 для американских истребителей F-35.