США требуют от Ватикана рассекретить сделку с Китаем

14:43 13.07.2019

Вашингтон призывает и чуть ли не требует от Ватикана раскрыть детали Временного соглашения с Китаем о назначении епископов. Однако непонятно, почему эти заявления звучат в адрес Ватикана, ведь со своей стороны он заключал сделку по сугубо церковным вопросам. США, как государство, могли бы попросить Китай, как государство, прояснить позицию по данному вопросу. В чем тут дело?



Накануне запланированного на 15 - 18 июля в Вашингтоне второго заседания министерской конференции по религиозной свободе во всем мире посол США по особым поручениям по международной религиозной свободе Сэм Браунбэк провел брифинг для журналистов, где сделал ряд важных заявлений.



В частности, он пояснил, что в этом представительном мероприятии по политическим мотивам не примут участия дипломаты ряда государств. "Мы пригласили страны, которые являются нашими единомышленниками, поддерживают религиозную свободу или стремятся расширить религиозную свободу в своих странах, - подчеркнул Браунбэк. - К сожалению, у Китая плохая репутация". Посол повторил уже привычные обвинения Пекина в нарушении прав человека в провинции Синьцзян, где проживают этнические и религиозные меньшинства (уйгуры-мусульмане - С.С.), вмешательстве в дела тибетских буддистов и преследовании китайских христиан, включая "подпольную" католическую общину, лояльную Ватикану. Отсутствуют в списке приглашенных и представители Ирана и Северной Кореи. Как отметил Браунбэк, "Иран не проявляет никакого интереса к тому, чтобы стать открытой и религиозной свободной страной", выразив надежду при этом, что Тегеран "активизирует усилия" в нужном направлении.



Однако новостью стало другое. Как передает американский католический портал Crux, посол призвал Ватикан сделать публичной его дипломатию. Он заявил, что соглашение Римской курии с Китаем о назначении епископов должно быть раскрыто, чтобы его можно было оценить. "Мне, безусловно, кажется, что в интересах всех сделать так, чтобы оно было обнародовано, чтобы люди могли оценить его, следует выставить его на свет, чтобы люди понимали, каковы его параметры", - отметил Браунбэк. Отвечая на вопрос издания, он дополнил, что хотя и не может сказать, что религиозные преследования в Китае усилились из-за этой сделки, налицо со стороны Пекина "более агрессивные действия против любой веры", напомнив, что Коммунистическая партия Китая установила свой контроль над религиями в 2017 году. Ссылаясь на соглашение Ватикана с КНР, Браунбэк подчеркнул: "Я не знаю, это ли ухудшило ситуацию, но, конечно, считаю, что соглашение должно быть обнародовано".



Подобный призыв, больше похожий на требование, ставит ватиканскую дипломатию в сложное положение. Дело в том, что подписанное 22 сентября 2018 года в Пекине Временное соглашение о назначении епископов, которое скрепили заместитель секретаря Святого престола по отношениям с государствами монсеньор Антуан Камиллер и заместитель министра иностранных дел КНР Ван Чао, и так постоянно подвергается критике. В том числе со стороны ряда католических прелатов и католической прессы (преимущественно западной). В этой ситуации заявления о том, что Ватикан должен обнародовать детали сделки, грозят последнему тем, что отдельные фразы будут выдернуты из контекста и неверно интерпретированы. Помимо того, ватиканская дипломатия, привыкшая работать тихо и скрытно, будет дискредитирована в первую очередь в глазах Пекина, во вторую - и других стран.

Удивление вызывает тот факт, что призыв обнародовать содержание Временного соглашения обращен к Ватикану, а не Китаю. Но ведь оно касается не межгосударственных отношений, а сугубо церковных. Можно сказать, что в данном случае ватиканские дипломаты подписывали его в "шляпе" Святого престола, то есть церковного института. Хотя в мае сего года государственный секретарь Святого престола кардинал Пьетро Паролин в интервью китайской газете Global Times (структурное подразделение газеты "Жэньминь жибао") отмечал, что заключенная в сентябре сделка является важной чертой ватикано-китайского диалога. По его словам, "ни одна из сторон не отказывается от своей идентичности или от того, что необходимо для выполнения собственной задачи". Помимо того, "открывается перспектива того, что два древних, великих и искусных международных сообщества - такие, как Китай и Апостольский престол - могут все больше осознавать общую ответственность за серьезные проблемы нашего времени".



Но даже с учетом этих уточнений американским дипломатам, как государственным чиновникам, было бы логично обращаться с призывами-требованиями обнародовать детали Временного соглашения к китайским коллегам, избрав предлогом необходимость прояснения линии Китая, как государства. Что касается церковной политики Святого престола, то США не являются католической страной, не подписывали конкордат с Ватиканом, а дипломатические отношения установили лишь в 1984 году. В этой связи запрашивать какие-либо разъяснения у Святого престола было бы логично Конференции католического епископата США. Она этого не делает, более того, некоторые ее представители принимали и принимают самое активное участие в переговорах с Пекином, включая консультирование по заключению Временного соглашения.

Поэтому складывается впечатление, что апелляции Вашингтона к Ватикану являются, во-первых, попыткой подставить под новый удар Святой престол и папу Римского Франциска, с которым у американской администрации не клеятся отношения. А, во-вторых, выглядят как использование болезненных вопросов соблюдения религиозной свободы и преследования христиан в утилитарных целях, мало что имеющих общего с верой.

13 июля 2019

Станислав Стремидловский



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